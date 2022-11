Studieresultaten gepubliceerd in Diabetes Technology and Therapeutics tonen klinisch significante verbeterde glycemische controle bij mensen met diabetes met behulp van een Smart bloedglucosemeter en mobiele app

MALVERN, Pa., 2 november 2022 /PRNewswire/ -- LifeScan, een wereldleider in bloedglucosemonitoring, heeft vandaag aangekondigd dat het peer-reviewed tijdschrift Diabetes Technology and Therapeutics (DTT) heeft gepubliceerd over Real World Evidence of Improved Glycemic Control in People with Diabetes Using the OneTouch Reveal® mobile app with a Bluetooth® connected OneTouch® blood glucose meter, waarin de resultaten worden beschreven van een retrospectieve analyse van gegevens uit de praktijk van meer dan 17.000 mensen met diabetes. Een deel van deze resultaten werd voor het eerst gepresenteerd op de 15e International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) in april 2022.

De bedoeling van deze studie is om – met behulp van gegevens uit de praktijk – te begrijpen of het gebruik van de OneTouch Reveal® mobiele app met de OneTouch Verio Reflect meter® - gesynchroniseerd via draadloze Bluetooth-technologie® - verbeterde glycemische controle voor mensen met diabetes zou kunnen ondersteunen. Onderzoekers onderzochten geanonimiseerde bloedglucosemetingen van meer dan 17.000 mensen met diabetes uit een gegevensbestand van LifeScan bestaande uit 4.154 mensen met diabetes type 1 (DT1) en 13.623 mensen met diabetes type 2 (DT2).

"Dit nieuwe bewijs uit de praktijk biedt verdere geruststelling dat de nieuwste bloedglucosemeters met een app verbonden kunnen worden, zinvolle klinische voordelen bieden voor mensen met type 1 of type 2 diabetes," zei Dr. Oliver Schnell, oprichter en CEO Sciarc GmbH, Duitsland. "Naast een verbeterde glycemische controle, stelt het koppelen van bloedglucosemeters aan apps mensen met diabetes ook in staat om de gegevens en inzichten eenvoudig en nauwkeurig op afstand of persoonlijk met hun zorgverleners te delen."

Uit de retrospectieve analyse bleek dat het gebruik van de OneTouch Reveal® app met de OneTouch Verio Reflect® meter:

Verbeterde glucosewaarden in het bereik (70-180 mg / dL) met +8,1% in T1D's (37% van de T1D's zag een verbetering van +10%) en met +11,2% in T2D's;

Verminderde hyperglycemische metingen (>180 mg / dL) met -8,5% in T1D's en -11,3% in T2D's; en

Lagere gemiddelde glucose met -14,5 mg / dL in T1Ds en -18,2 mg / dL in T2Ds.

De gegevens toonden ook aan dat het gebruik van de OneTouch Reveal® app van slechts 11 tot 20 minuten per week, leidde tot:

Verbeterde glucosemetingen in bereik in T1D's met +8,4% en +11,8% in T2D's; en

Verminderde hyperglycemische metingen (>180 mg / dL) in T1D's met -9,12% en -11,76% in T2D's.

Deze analyse omvat gegevens van mensen met diabetes die bloedglucosegegevens (BG) beschikbaar hadden in het databestand voor zowel de eerste 14 dagen met behulp van de OneTouch Verio Reflect® meter met de OneTouch Reveal® app (de basislijn) als de 14 dagen voorafgaand aan 90 dagen gebruik (90 dagen). Een totaal van 2.069.390 en 4.550.601 BG-resultaten waren beschikbaar voor respectievelijk de 4.154 T1D's en 13.623 T2D's over de gehele 90 dagen (zie TABEL).

"We weten nu dat het verbinden van een mobiele gezondheidsapp met een bloedglucosemeter, die beide gemakkelijk toegankelijk zijn, klinisch significant kan zijn voor het diabetesmanagement van mensen," zei co-auteur van de studie, Dr. Elizabeth Holt, hoofd van Global Medical, Clinical, and Safety bij LifeScan. "Deze bevindingen zijn bijzonder betekenisvol omdat meer dan 95% van de mensen met diabetes die hun bloedglucose controleren, afhankelijk zijn van bloedglucosemeters ten opzichte van duurdere continue glucosemonitoring-apparaten. "

Studiemethodologie

Geanonimiseerde glucose- en app-analyses werden getrokken uit een LifeScan-databestand van 4.154 mensen met T1D en 13.623 mensen met T2D. Gegevens van hun eerste 14 dagen werden vergeleken met de 14 dagen voorafgaand aan het 90-dagen tijdspunt met behulp van gepaarde verschillen binnen het onderwerp.

TABEL

Tijd op app

(Per week) ≤2 minuten 3 tot 5 minuten 6 tot 10 minuten 11 tot 20 minuten 21 tot 60 minuten >60 minuten Diabetes Type T1D

(n= 355) T2D

(n= 849) T1D

(n= 514) T2D

(n= 1 265) T1D

(n= 655) T2D

(n= 1 728) T1D

(n= 721) T2D

(n= 2 439) T1D

(n= 1 107) T2D

(n= 4 701) T1D

(n= 802) T2D

(n= 2 641) Gemiddelde glucose

(mg / dL) +0.84 -5.05 -2.48 -14,20 -5.53 -17.79 -15.11 -17.81 -9.20 -19.60 -29.36 -22.40 % Resultaten

binnen bereik

(70 tot 180 mg / dL) +0.16 +3.00 +2.98 +8.13 +3.45 +10.54 +8.45 +11.87 +11.03 +12.18 +14.13 +13.40 %

Hyperglycemische

metingen

(>180m g/dl) +0.05 -3.12 -2.78 - 8.43 -3.48 -10,77 -9.12 -11.76 -11.51 -12.35 -15.33 -13.57 Gemiddelde

Test frequentie 3.02 2.15 3.15 1.99 3.19 2.02 3.05 1.97 3.04 2.04 4.08 2.66

Over het merk OneTouch® van LifeScan

LifeScan is een wereldleider op het gebied van bloedglucosemonitoring en digitale gezondheidstechnologie en heeft een visie om een wereld zonder grenzen te creëren voor mensen met diabetes en aanverwante aandoeningen. Meer dan 20 miljoen mensen en hun verzorgers over de hele wereld rekenen op de OneTouch®merkproducten van LifeScan om hun diabetes te beheren. Samen verbeteren LifeScan en OneTouch® de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes met producten en digitale platforms die worden gedefinieerd door eenvoud, nauwkeurigheid en vertrouwen. LifeScan.com en OneTouch.be.

Het Bluetooth-woordmerk® en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door LifeScan Scotland Ltd. en haar gelieerde ondernemingen is onder licentie.

