Les revenus en devises constantes de LTI augmentent de 9,2 % par rapport au trimestre précédent et de 30,1 % par rapport à l'année précédente ; le bénéfice net augmente de 18,0 % par rapport à l'année précédente

MUMBAI, Inde, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE 540005) (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2022.

En dollars américains :

Le chiffre d'affaires s'élève à 553 millions USD , soit une croissance de 8,7 % par rapport au trimestre précédent et de 29,3 % par rapport à l'année précédente

, soit une croissance de et de Croissance des revenus à taux de change constant de 9,2 % par rapport au trimestre précédent et de 30,1 % par rapport à l'année précédente

En roupies indiennes :

Revenu de 41 376 millions d'INR , croissance de 9,8 % par rapport au trimestre précédent et de 31,2 % par rapport à l'année précédente

, croissance de Le revenu net s'élève à 6 125 millions d'INR, soit une croissance de 11,0 % par rapport au trimestre précédent et de 18,0 % par rapport à l'année précédente

« Nous sommes heureux d'annoncer une croissance du chiffre d'affaires de 9,2 % par rapport au trimestre précédent pour le taux de change constant. Il s'agit de notre meilleure croissance trimestrielle séquentielle depuis notre entrée en bourse. L'élan continu de notre chiffre d'affaires nous permet de réaliser notre plus forte croissance d'une année sur l'autre en tant que société cotée en bourse. Nous continuons à avoir des conversations incroyables avec nos clients sur leurs parcours de transformation numérique ».

Sanjay Jalona, PDG

Contrats récents

Sélectionné par l'un des plus grands cabinets de soins vétérinaires et l'une des plus grandes chaînes de cliniques pour animaux de compagnie d'Amérique du Nord, un nouveau logo, pour un contrat de services gérés impliquant la cybersécurité et la modernisation de l'infrastructure informatique, y compris la migration vers le Cloud, afin de gagner en efficacité opérationnelle et de transformer la gestion et le support des cliniques

Engagé par une multinationale pharmaceutique du classement Global Fortune 500 pour moderniser et soutenir sa plateforme de données en assurant la rapidité et la disponibilité des données en temps réel, l'évolutivité pour une expansion future et l'optimisation des coûts

Sélectionné par une entreprise du Global Fortune 500 et un leader mondial de la beauté et des cosmétiques pour la mise en œuvre de son plan de transformation des RH. Basé sur la technologie Snowflake, l'engagement vise à augmenter les capacités d'analyse RH de nouvelle génération, un guichet unique pour les données, un accès en temps réel et des solutions mobiles

un leader mondial de la beauté et des cosmétiques pour la mise en œuvre de son plan de transformation des RH. Basé sur la technologie Snowflake, l'engagement vise à augmenter les capacités d'analyse RH de nouvelle génération, un guichet unique pour les données, un accès en temps réel et des solutions mobiles Engagé par une entreprise énergétique figurant au classement du Global Fortune 500 pour fournir une « gestion des données en tant que service » pour leur plateforme Subsurface, garantissant des opérations efficaces et transparentes dans un environnement sécurisé basé dans le Cloud

Sélectionné par une entreprise de services publics nord-américaine pour la transformation Cloud des données, de l'infrastructure, de la sécurité et des systèmes ERP afin de créer une infrastructure informatique résiliente et évolutive

Un leader mondial des solutions pour semiconducteurs s'est associé à LTI pour déployer SAP S/4HANA sur l'un de ses plus grands sites de production afin d'optimiser les performances et d'améliorer l'agilité de l'entreprise

Une société de services financiers basée en Amérique du Nord a choisi LTI pour mettre en place les fonctionnalités nécessaires à l'intégration, au support et à la migration du système de conservation de dossiers sur la plateforme Unitrax. Cela permettra de rationaliser les efforts de distribution, de support et d'exploitation sur une seule plateforme et d'accélérer le temps de mise sur le marché pour le lancement de nouveaux produits

Engagé par une compagnie d'assurance pour mettre en place des systèmes de base et pour concevoir, développer et soutenir une plateforme numérique permettant l'intégration d'applications avec des systèmes externes et internes

Engagé par une banque mondiale dont le siège est en Europe pour la transformation numérique de sa fonctionnalité de traitement des paiements dans 12 pays à partir de systèmes existants, en assurant l'évolutivité, la capacité de traiter des volumes plus élevés, la rationalisation et la normalisation

pour la transformation numérique de sa fonctionnalité de traitement des paiements dans 12 pays à partir de systèmes existants, en assurant l'évolutivité, la capacité de traiter des volumes plus élevés, la rationalisation et la normalisation LTI a modernisé la plateforme ERP et a établi une plateforme d'e-commerce centralisée et standardisée pour un équipementier de contrôle des flux critiques et a maintenant été sélectionné pour gérer les applications afin d'améliorer l'expérience client et la croissance des revenus

Une grande banque de Namibie a choisi LTI comme partenaire dans son parcours de transformation numérique. LTI réorganisera la couche d'intégration avec des microservices, ce qui permettra à la banque de devenir un leader numérique prêt pour le Cloud dans les zones géographiques qu'elle a choisies en Afrique

Sélectionné pour travailler en partenariat avec l'une des plus grandes banques du Moyen-Orient sur la transformation de sa gestion de patrimoine à l'aide de Temenos Wealth Management Suite, en garantissant les meilleures pratiques, l'efficacité, le right shoring et un modèle évolutif pour une expansion future

Prix et reconnaissances

ISG Provider Lens™ : Digital Business - Partenaires de solutions et de services 2021

LTI se positionne comme un leader dans les services de conseil en affaires numériques - US



LTI se positionne comme un leader dans les services d'expérience d'affaires numériques - US

LTI est reconnu comme leader dans l'évaluation Tenemos IT Services PEAK Matrix® Assessment 2022 du groupe Everest

LTI se positionne comme un acteur majeur dans l'évaluation IDC MarketScape Worldwide Managed Multicloud Services Vendor Assessment 2021

LTI se classe 5e dans le Top 10 des services énergétiques de HFS 2021

LTI se positionne comme leader dans l'évaluation Insurance Platforms IT Services PEAK Matrix Assessment 2022 du groupe Everest

LTI est reconnu dans le rapport Gartner : What Distinguishes Successful Service Providers in the Data and Analytics Services Market, Twiggy Lo, 28 octobre 2021

Fosfor Lumin, le produit d'analyse augmentée alimenté par l'IA (anciennement LTI Leni) reconnu dans le rapport Forrester : Augmented BI Holds New Promises, But It's Still Early Days, novembre 2021

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier

Autres faits marquants

LTI a conclu un partenariat avec Securonix et Snowflake pour renforcer ses offres de cybersécurité et protéger les données sensibles contre les menaces croissantes à mesure que les entreprises migrent vers le Cloud

LTI remporte le prix du partenaire le plus performant au Red Hat India

À propos de LTI

LTI (NSE: LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 475 clients à réussir dans un monde convergent. Avec des opérations dans 33 pays, nous nous efforçons d'aider nos clients et d'accélérer leurs parcours de transformation numérique. Fondé en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée du monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises de tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 40 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs activités commerciales et technologiques et de créer de la valeur pour leurs clients, leurs employés et leurs actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global.

Conférence téléphonique et webcast audio sur les résultats

19 janvier 2022 (20h00 IST)

Veuillez composer le numéro ci-dessous au moins 5 à 10 minutes avant l'horaire de la conférence afin de vous assurer que vous serez connecté à temps.

Numéro d'accès universel +91 22 6280 1107 +91 22 7115 8008 Numéro de péage international États-Unis : 13233868721 Royaume-Uni : 442034785524 Singapour : 6531575746 Hong Kong : 85230186877 Replay de la conférence téléphonique Disponible une heure après l'heure de fin de l'appel jusqu'au 24 janvier 2022 Code de lecture : 40131 Numéro à composer : Inde +91 22 7194 5757 +91 22 6663 5757 Numéro vert pour les USA 18332898317 Numéro vert pour le Royaume-Uni 8007563427 Numéro vert de Singapour 8001012510 Numéro vert pour Hong Kong 800965553 Webcast audio L'audio de la conférence téléphonique sera disponible en ligne par le biais d'un webcast et peut être consulté à l'adresse suivante : https://links.ccwebcast.com/?EventId=LTI2022011 Cliquez ici pour votre DiamondPass™ DiamondPass™ est un service Premium qui vous permet de vous connecter à votre conférence téléphonique sans avoir à attendre un opérateur. Si vous avez un DiamondPass™, cliquez sur le lien ci-dessus pour associer votre pin et recevoir les détails d'accès à cette conférence. Si vous n'avez pas de DiamondPass™, veuillez vous inscrire via le lien et vous recevrez votre DiamondPass™ pour cette conférence.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

SOURCE LTI