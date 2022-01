As receitas em moeda constante da LTI crescem 9,2% no trimestre e 30,1% no ano; lucro líquido aumentou 18,0% em relação ao ano anterior

MUMBAI, Índia, 20 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou na data de hoje os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2022.

Em dólares americanos:

Receita de US$ 553,0 milhões ; crescimento trimestral de 8,7% e anual de 29,3%

; crescimento trimestral de Crescimento trimestral constante da receita em moeda de 9,2% e anual de 30,1%

Em rúpias indianas:

Receita de INR 41.376 milhões ; crescimento trimestral de 9,8% e anual de 31,2%

; crescimento trimestral de Receita líquida de INR 6.125 milhões; crescimento trimestral de 11,0% eanual de18,0%

"Temos o prazer de informar um crescimento de 9,2% na receita de trimestral em moeda constante. Este é o nosso melhor crescimento trimestral sequencial desde a listagem pública. Nosso impulso de receita contínuo nos prepara para concretizar nosso maior crescimento ano a ano como uma empresa listada publicamente. Continuamos a ter conversas incríveis com nossos clientes em suas jornadas de transformação digital."

- Sanjay Jalona, CEO e Diretor Administrativo

Negócios fechados recentemente

Selecionado por uma das maiores redes de práticas globais de atendimento veterinário e clínicas norte-americanas para animais de estimação, um novo logotipo, para um negócio de serviços gerenciados envolvendo segurança cibernética e modernização de infraestrutura de TI, incluindo migração para a nuvem para obter eficiências operacionais e transformar a gestão e o suporte das clínicas

Contratada por uma empresa farmacêutica multinacional da Global Fortune 500 para modernizar e apoiar sua plataforma de dados, garantindo velocidade e disponibilidade de dados em tempo real, escalabilidade para expansão futura e custo otimizado

Selecionada por uma empresa da Global Fortune 500 e líder mundial em beleza e cosméticos para implementar seu plano de transformação de RH. Com base na tecnologia Snowflake, o objetivo do envolvimento é aumentar os recursos de última geração de análise de RH, compra única de dados, acesso em tempo real e soluções móveis

Contratada por uma empresa de energia da Global Fortune 500 para oferecer "gestão de dados como serviço" para sua plataforma de subsuperfície, garantindo operações eficientes e contínuas em um ambiente seguro baseado em nuvem

Selecionada por uma empresa de serviços públicos norte-americana para transformação em nuvem de dados, infraestrutura, segurança e sistemas ERP para desenvolver infraestrutura de TI resiliente e escalável

Líder mundial em soluções de semicondutores fez parceria com a LTI para implementar o SAP S/4HANA em uma de suas maiores fábricas para otimizar o desempenho e melhorar a agilidade dos negócios

Uma empresa de serviços financeiros sediada na América do Norte selecionou a LTI para desenvolver a funcionalidade necessária para integrar, apoiar e migrar o sistema de manutenção de registros para a plataforma Unitrax. Isso garantirá que seus esforços de distribuição, suporte e operações sejam simplificados em uma única plataforma, bem como melhorem o tempo de lançamento no mercado para lançamentos de novos produtos

Contratada por uma companhia de seguros para configurar sistemas centrais e projetar, desenvolver e suportar uma plataforma digital que permita a integração de aplicações com sistemas externos e internos

Contratada por um banco global com sede na Europa para a transformação digital de sua funcionalidade de processamento de pagamentos em 12 países, desde sistemas legados, garantindo escalabilidade, capacidade de processar volumes mais altos, simplificação e padronização

A LTI modernizou a plataforma ERP e estabeleceu uma plataforma de comércio eletrônico centralizada e padronizada para um fabricante global de equipamentos de controle de fluxo de missão crítica e agora foi selecionada para gerenciar aplicativos para impulsionar uma experiência aprimorada do cliente e crescimento da receita

Um grande banco na Namíbia nomeou a LTI como parceira em sua jornada de transformação digital. A LTI renovará a camada de integração com microsserviços, permitindo que o banco se torne líder digital pronto para a nuvem em suas geografias escolhidas na África

Selecionada para fazer parceria com um dos maiores bancos do Oriente Médio em sua transformação de gestão de patrimônio usando o pacote Temenos Wealth Management, garantindo as melhores práticas, eficiências, shoring correto e um modelo escalável para expansão futura

Prêmios e reconhecimentos

ISG Provider Lens™: Digital Business — soluções e parceiros de serviço de 2021

LTI posicionada como líder em serviços de consultoria de negócios digitais – EUA



LTI posicionada como líder em serviços de experiência de negócios digitais - EUA

LTI reconhecida como líder na Temenos IT Services PEAK Matrix® Assessment 2022 do Everest Group

LTI posicionada como uma importante participante na IDC MarketScape Worldwide Managed Multicloud Services Vendor Assessment 2021

LTI ocupa o quinto lugar no HFS Top 10 Energy Services 2021

LTI posicionada como líder na Insurance Platforms IT Services PEAK Matrix Assessment 2022 do Everest Group

LTI reconhecida no relatório Gartner, que distingue provedores de serviços de sucesso no mercado de serviços de dados e análises, Twiggy Lo, 28 de outubro de 2021

Fosfor Lumin, o produto analítico aumentado alimentado por IA (anteriormente LTI Leni) é reconhecido no relatório da Forrester: Augmented BI Holds New Promises, But It´s Still Early Days, novembro de 2021

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico

Outros destaques de negócios

A LTI fez parceria com a Securionix e a Snowflake para fortalecer suas ofertas de segurança cibernética e evitar dados sensíveis das ameaças crescentes à medida que as empresas migram para a nuvem

LTI ganha prêmio de parceiro de melhor desempenho na Red Hat India

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 475 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 33 países, estamos empenhados integralmente em atender aos clientes e acelerar sua transformação digital. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece especialização incomparável no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 40 mil funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a efetividade de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

Teleconferência sobre resultados financeiros e Webcast de áudio

19 de janeirode 2022 (20h PM IST)

Disque o número abaixo pelo menos cinco a dez minutos antes do horário da conferência para garantir que você esteja conectado à sua chamada a tempo.

Número de acesso universal +91 22 6280 1107 +91 22 7115 8008 Número internacional para ligação gratuita EUA : 13233868721 Reino Unido : 442034785524 Singapura : 6531575746 Hong Kong : 85230186877 Repetição da teleconferência Disponível uma hora após o horário de término da chamada até 24de janeirode 2022 Código de reprodução: 40131 Número de discagem: Índia +91 22 7194 5757 +91 22 6663 5757 EUA ligação gratuita 18332898317 Ligação gratuita Reino Unido 8007563427 Ligação gratuita Singapura 8001012510 Hong Kong ligação gratuita 800965553 Webcast de áudio O áudio da teleconferência estará disponível on-line por meio de um webcast e pode ser acessado pelo link a seguir: https://links.ccwebcast.com/?EventId=LTI20220119 Clique aqui para o seu DiamondPass™ O DiamondPass™ é um serviço Premium que permite a você se conectar à teleconferência sem ter que esperar por uma operadora. Se você tiver um DiamondPass™, clique no link acima para associar seu pin e receber os detalhes de acesso para esta conferência. Se você não tiver um DiamondPass™, cadastre-se por meio do link e você receberá o seu DiamondPass™ para esta conferência.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

FONTE LTI

SOURCE LTI