Les robots de piscine innovants de Beatbot remportent le prestigieux prix GOOD DESIGN 2025 et sont finalistes de l'IDEA

BERLIN, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondial de la technologie de pointe en matière de nettoyage robotisé des piscines, poursuit sur sa fructueuse lancée en annonçant que ses robots iSkim Ultra et AquaSense 2 Ultra ont reçu le prix GOOD DESIGN 2025. La série AquaSense 2 a par ailleurs confirmé l'excellence de son design en se classant parmi les finalistes de l'IDEA.

La marque Beatbot a ainsi été reconnue en une seule année par les quatre principales institutions internationales du design. Ce résultat sans précédent souligne la capacité unique de l'entreprise à réaliser une synthèse parfaite entre une esthétique primée et une robotique intelligente et performante.

Un design primé et des performances intelligentes

Les produits primés sont salués pour leur fonctionnalité intelligente et leur conception centrée sur l'utilisateur :

Série AquaSense (AquaSense 2, 2 Pro, 2 Ultra) : Cette série de robots de piscine intelligents utilise deux capteurs à ultrasons qui permettent d'obtenir une cartographie précise afin d'adapter le nettoyage en fonction de la taille et de la forme de la piscine. Sa conception orientée vers l'avant réduit le volume visuel et la résistance à l'eau, tout en améliorant la maniabilité et l'adhérence. Premiers du secteur à utiliser un revêtement isolant mince réfléchissant (IMR) de qualité automobile, une technologie que l'on retrouve dans les voitures haut de gamme, ces robots offrent une durabilité exceptionnelle : résistance aux UV, à la chaleur, et robustesse suffisante pour supporter les différentes conditions environnantes, sans compromis sur l'élégance et la modernité au bord de la piscine. La série propose une solution de nettoyage complète, depuis le nettoyage efficace du sol jusqu'aux fonctions avancées des modèles Pro et Ultra, comme le flotteur et l'immersion automatiques pour une couverture totale des parois et de la surface de l'eau, et les modules de réactifs intégrés pour le maintien de la qualité de l'eau.





iSkim Ultra : Ce robot spécialisé dans le nettoyage de surface est conçu pour une efficacité et une durée d'utilisation maximales. Ses panneaux solaires intégrés exploitent l'énergie du soleil pour prolonger considérablement la durée de vie du robot, qui élimine en continu les débris tels que les feuilles et le pollen avant qu'ils n'atteignent le fond. Cette conception durable, associée à une forme compacte et intuitive, en fait le complément simple et efficace de tout programme d'entretien de la piscine.

Un héritage d'innovations reconnues

Ces dernières distinctions s'ajoutent en 2025 au succès remarquable de Beatbot, qui a déjà obtenu les prix iF Design, Red Dot, A' Design et Muse Design. Cette suite de victoires dans les concours de design les plus réputés du monde souligne la détermination de Beatbot à combiner harmonieusement une technologie de pointe avec un design élégant et réfléchi.

À propos de Beatbot

Révolutionnant l'entretien des piscines grâce à une automatisation de pointe, Beatbot est la marque mondiale de robots nettoyeurs de piscine qui connaît la croissance la plus rapide. Fondée par des experts du secteur riches de décennies d'expérience dans le domaine de la robotique, Beatbot allie un design élégant et durable à une ingénierie inégalée, ce qui lui a valu une reconnaissance mondiale pour son esthétique haut de gamme et ses innovations centrées sur l'utilisateur.

Disposant de bureaux dans le monde entier et d'une puissante équipe de R & D (60 % de ses effectifs), Beatbot est à l'origine de technologies fondamentales telles que les pompes à eau sans balais, la locomotion spatiale des robots sous-marins autonomes, la localisation et la cartographie simultanées par sonar/laser et les algorithmes de cartographie alimentés par l'IA. L'entreprise détient plus de 300 brevets (dont plus de 170 pour des inventions) qui confirment sa position de leader dans la redéfinition de l'entretien des piscines. De la conception de produits primés aux solutions intelligentes sans souci, Beatbot s'attache à transformer le nettoyage de piscines dans le monde en améliorant les performances, la durabilité et le niveau de confort.

