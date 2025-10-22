Los innovadores robots de piscina de Beatbot consiguen el prestigioso premio GOOD DESIGN 2025 y son finalistas de IDEA

BERLIN, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, un líder mundial en tecnología robótica de limpieza de piscinas de vanguardia, continúa su racha de premios con el anuncio de que sus iSkim Ultra y AquaSense 2 Ultra han recibido el premio GOOD DESIGN 2025. La serie AquaSense 2 demostró una vez más su trayectoria en diseño con un finalista de IDEA.

Beatbot's Innovative Pool Robots Secure Prestigious 2025 GOOD DESIGN Award and IDEA Finalist

Con estos galardones, Beatbot ha sido reconocido por las cuatro principales instituciones internacionales de diseño en un solo año. Este logro sin precedentes subraya la capacidad única de la compañía para ofrecer una síntesis perfecta de estética galardonada y robótica inteligente de alto rendimiento.

Diseño galardonado y rendimiento inteligente

Los productos galardonados son reconocidos por su funcionalidad inteligente y diseño centrado en el usuario:

AquaSense Series (AquaSense 2, 2 Pro, 2 Ultra): Esta serie de robots inteligentes para piscinas utiliza sensores ultrasónicos duales para un mapeo preciso que adapta la limpieza al tamaño y la forma de la piscina. Su diseño inclinado hacia adelante reduce el volumen visual y la resistencia al agua, a la vez que mejora la maniobrabilidad y la adherencia. Como pioneros en la industria en utilizar un recubrimiento IMR de grado automotriz (tecnología presente en automóviles de alta gama), los robots ofrecen una durabilidad excepcional, lo que los hace resistentes a los rayos UV y al calor, y lo suficientemente robustos para soportar diversas condiciones, a la vez que mantienen una apariencia elegante y moderna junto a la piscina. La serie ofrece una solución de limpieza integral, desde la limpieza eficiente del suelo hasta las funciones avanzadas de los modelos Pro y Ultra, como la flotación y el hundimiento automáticos para una cobertura completa de las paredes y la superficie del agua, y módulos de reactivos integrados para el mantenimiento de la calidad del agua.



iSkim Ultra: Este limpiador de superficies especializado está diseñado para una máxima eficiencia y autonomía. Sus paneles solares integrados aprovechan la energía solar para prolongar significativamente las horas de funcionamiento, garantizando una limpieza continua de residuos como hojas y polen antes de que se hundan. Su diseño sostenible, combinado con un formato compacto e intuitivo, lo convierte en una herramienta práctica y potente para cualquier rutina de cuidado de piscinas.

Un legado de innovación reconocida

Estos últimos galardones se suman al notable éxito de Beatbot en 2025, tras haber obtenido previamente los premios iF Design Award, Red Dot Award, A' Design Award y Muse Design Award. Esta victoria aplastante en los concursos de diseño más prestigiosos del mundo pone de manifiesto el compromiso de Beatbot con la fusión de tecnología avanzada con un diseño cuidado y elegante.

Acerca de Beatbot

Beatbot es la marca de limpieza robótica de piscinas de más rápido crecimiento a nivel mundial, revolucionando el cuidado de piscinas mediante una automatización de vanguardia. Fundada por expertos del sector con décadas de experiencia en robótica, Beatbot combina un diseño elegante y duradero con una ingeniería inigualable, lo que le ha valido el reconocimiento mundial por su estética premium y su innovación centrada en el usuario.

Con oficinas en todo el mundo y un potente equipo de I+D (el 60 % de su plantilla), Beatbot es pionero en tecnologías clave como bombas de agua sin escobillas, locomoción espacial AUV, sonar láser SLAM y algoritmos de mapeo basados en IA. La empresa cuenta con más de 300 patentes (más de 170 de invenciones), consolidando su liderazgo en la redefinición del mantenimiento de piscinas. Desde un diseño de producto galardonado hasta soluciones inteligentes y sencillas, Beatbot se compromete a transformar la forma en que el mundo limpia sus piscinas, mejorando el rendimiento, la sostenibilidad y el lujo.

Más información: www.beatbot.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802659/Beatbot_s_Innovative_Pool_Robots_Secure_Prestigious_2025_GOOD_DESIGN_Award_and_IDEA_Finalist.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394852/Beatbot_LOGO.jpg