Les Roms proclament un État souverain non territorial à Haarlem

HAARLEM, Pays-Bas, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Pour la première fois dans l'histoire, des représentants de tribus roms se sont unis diplomatiquement pour établir leur propre État rom souverain et non territorial. La signature de la proclamation de Haarlem marque un moment historique de reconnaissance culturelle et d'autodétermination politique pour des millions de Roms dans le monde.

Un peuple sans terre, avec sa propre voix

Roma Intelligence & Administration Agency (RIAA)

Avec cette mesure, les Roms jettent les bases d'une nouvelle ère de représentation et de confiance.

« Nous sommes un peuple qui a sa propre culture, sa propre langue et sa propre histoire », déclare Aleksandar Gavrilovic, président de Roma Intelligence & Administration Agency (RIAA) et initiateur de la proclamation.

« Après des siècles de dispersion et d'exclusion, nous nous organisons aujourd'hui structurellement pour exercer les droits que nous confère le droit international. Non pas pour nous séparer, mais pour être visibles en tant que partenaires égaux au sein de la communauté mondiale ».

Diplomatie, identité et technologie

Le nouvel État repose sur trois piliers :

• Représentation diplomatique par l'intermédiaire de l'ambassade des tribus roms unies

• Enregistrement et protection de l'identité par l'intermédiaire de Roma Intelligence & Administration Agency (RIAA)

• Développement d'un écosystème numérique et financier

La proclamation a été signée sur le site Royal Joh. Enschedé à Haarlem, une entreprise mondialement connue pour la production de billets de banque et de passeports.

« Ce lieu symbolise la légitimité et la confiance », explique M. Gavrilovic.

« Ces mêmes valeurs se retrouveront dans notre infrastructure numérique, nos futurs passeports d'identité et nos instruments financiers. »

Vers une reconnaissance internationale

Grâce à la création de cet État non territorial, les Roms souhaitent s'exprimer d'une seule voix dans les forums internationaux et les réseaux diplomatiques.

Dans les mois à venir, la RIAA enverra des centaines de lettres officielles à des gouvernements, des maisons royales, des chefs religieux et des institutions internationales pour leur faire part de la proclamation et les inviter à coopérer.

« La véritable reconnaissance commence lorsque nous nous reconnaissons les uns les autres », déclare M. Gavrilovic.

« Que cette journée à Haarlem marque le début d'un mouvement durable de confiance - dans lequel les Roms prennent leur place sur la scène mondiale de l'humanité ».

O Del Ashunel Amen - Dieu nous entend.

