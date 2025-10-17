Roma proklamieren souveränen nicht-territorialen Staat in Haarlem

HAARLEM, Niederlande, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Zum ersten Mal in der Geschichte haben sich Vertreter von Roma-Stämmen diplomatisch zusammengeschlossen, um ihren eigenen Souveränen Nicht-Territorialen Roma-Staat zu gründen. Die Unterzeichnung der Proklamation von Haarlem markiert einen historischen Moment der kulturellen Anerkennung und politischen Selbstbestimmung für Millionen von Roma weltweit.

Ein Volk ohne Land, mit eigener Stimme

Roma Intelligence & Administration Agency (RIAA) (PRNewsfoto/Roma Intelligence & Administration Agency (RIAA)) View PDF Proclamatie van Haarlem View PDF Proclamation of Haarlem

Mit diesem Schritt legen die Roma den Grundstein für eine neue Ära der Vertretung und des Vertrauens.

„Wir sind ein Volk mit einer eigenen Kultur, Sprache und Geschichte", sagt Aleksandar Gavrilovic, Vorsitzender der Roma Intelligence & Administration Agency (RIAA) und Initiator der Proklamation.

„Nach Jahrhunderten der Zerstreuung und Ausgrenzung organisieren wir uns nun strukturell, um die uns durch das Völkerrecht zugestandenen Rechte wahrzunehmen. Nicht um uns abzugrenzen, sondern um als gleichberechtigter Partner in der globalen Gemeinschaft sichtbar zu sein."

Diplomatie, Identität und Technologie

Der neue Staat stützt sich auf drei Säulen:

• Diplomatische Vertretung durch die Botschaft der Vereinigten Roma-Stämme

• Registrierung und Schutz der Identität durch die Roma Intelligence & Administration Agency (RIAA)

• Entwicklung eines digitalen und finanziellen Ökosystems

Die Proklamation wurde unterzeichnet unter Royal Joh. Enschedé in Haarlem, ein Unternehmen, das weltweit für die Herstellung von Banknoten und Pässen bekannt ist.

„Dieser Ort symbolisiert Legitimität und Vertrauen", erklärt Gavrilovic.

„Diese Werte werden sich auch in unserer digitalen Infrastruktur, unseren künftigen Identitätspässen und unseren Finanzinstrumenten widerspiegeln."

Auf dem Weg zur internationalen Anerkennung

Durch die Schaffung dieses nicht-territorialen Staates wollen die Roma eine einheitliche Stimme in internationalen Foren und diplomatischen Netzwerken bilden.

In den kommenden Monaten wird die RIAA Hunderte von offiziellen Briefen an Regierungen, Königshäuser, religiöse Führer und internationale Institutionen senden, um die Proklamation zu verbreiten und zur Zusammenarbeit aufzurufen.

„Wahre Anerkennung beginnt, wenn wir uns gegenseitig erkennen", sagt Gavrilovic.

„Möge dieser Tag in Haarlem den Beginn einer dauerhaften Bewegung des Vertrauens markieren, in der die Roma ihren Platz auf der Weltbühne der Menschheit einnehmen."

O Del Ashunel Amen - Gott erhört uns.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798469/RIAA.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2798470/RIAA_1.pdf

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2798471/RIAA_2.pdf