Les sociétés Werfen s'unissent sous un seul nom et une seule marque

Instrumentation Laboratory, Inova Diagnostics et Biokit changent d'organisation et partagent désormais le nom de Werfen

BARCELONE, Espagne, 12 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Werfen a annoncé aujourd'hui que ses sociétés, dont Instrumentation Laboratory (IL), Inova Diagnostics (Inova) et Biokit, s'unissent sous un seul nom et une seule marque : Werfen. Dans le cadre de cet effort, la société a effectué des changements d'organisation et adopté une nouvelle identité de marque gloable, y compris un nouveau logo d'entreprise.

Bien qu'IL, Inova et Biokit fassent partie de Werfen respectivement depuis 1992, 2009 et 1973, elles seront désormais simplement connues sous le nom de Werfen. La société est connue sous le nom de Werfen en-dehors d'Amérique du Nord depuis 2014.

« Cette transformation représente une évolution naturelle pour Werfen, renforçant notre position de leader mondial dans le domaine des diagnostics spécialisés, et ayant un impact positif sur notre capacité à stimuler l'innovation et à soutenir nos clients », a déclaré Carlos Pascual, PDG de Werfen. « En partageant une identité internationale, avec la même vision et les mêmes objectifs stratégiques, nos équipes à travers le monde maximiseront leur collaboration pour établir de nouvelles normes pour les produits et services dans les domaines de l'hémostase, des soins de courte durée, de l'auto-immunité et des diagnostics OEM. »

Les pôles stratégiques des principaux secteurs d'activité de la société seront désormais dirigés par les Directeurs généraux et fonctionneront en tant que Sièges sociaux et Centres technologiques de Werfen. Ces centres comprennent ceux de l'hémostase et du diagnostic des soins de courte durée, à Bedford, Massachusetts, États-Unis ; de l'auto-immunité à San Diego, Californie, États-Unis ; et de la fabrication d'équipements spéciaux (OEM) à Barcelone, Espagne. D'autres centres technologiques sont basés à Orangeburg dans l'état de New York et à San Diego, Californie, aux États-Unis et à Munich en Allemagne.

La gestion et l'organisation des opérations commerciales de Werfen en Amérique du Nord seront désormais consolidées, couvrant l'hémostase, les soins de courte durée et l'auto-immunité, basées à Bedford, Massachusetts, et dirigées par le vice-président principal, Brian P. Durkin. Les fonctions de service sur le terrain et de service à la clientèle seront unifiées entre les lignes commerciales, tandis que les ventes, les applications, le marketing et l'assistance technique resteront spécialisés.

Avec un nouveau logo et de nouvelles couleurs pour la marque, Werfen adopte une nouvelle identité de marque évoquant l'innovation et l'humanité. Le nouveau logo de Werfen est moderne, fort et singulier, signifiant l'unité dans la quête de la société pour apporter innovation après innovation, pour chaque patient dont la vie pourrait dépendre de la qualité d'un résultat de test. Le nouveau logo sera progressivement incorporé aux produits et aux moyens de communication de la société.

Werfen a des activités commerciales directes dans plus de 30 pays et emploie 5 500 personnes. Ses produits et services de pointe en matière d'hémostase, de soins de courte durée et d'auto-immunité sont utilisés par des milliers d'hôpitaux et de laboratoires commerciaux, avec plus de 1,8 million d'échantillons sanguins de patients testés sur leurs systèmes chaque jour.

Les noms légaux de IL, Inova et Biokit, ainsi que tous les contrats ou accords d'achat, ne sont pas affectés par ce changement.

Werfen (www.werfen.com), société fondée en 1966, est un développeur, fabricant et distributeur international d'instruments de diagnostic spécialisés, de réactifs connexes, de cellules de travail automatisées et de solutions de gestion des données, utilisés principalement dans les hôpitaux et les laboratoires cliniques indépendants. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'hémostase, le diagnostic des soins de courte durée (ACD), l'auto-immunité et la fabrication d'équipements spéciaux (OEM). La gamme Hémostase de Werfen comprend les systèmes de test ACL TOP® Family 50 Series et ACL TOP Family, le système ACL AcuStar®, les systèmes ACL Elite®, l'automatisation de laboratoire spécialisée HemoCell™, HemoHub™ Intelligent Data Manager, ainsi que la gamme complète de tests HemosIL®. La gamme ACD comprend le système GEM® Premier™ 5000 avec Intelligent Quality Management 2 (iQM®2), le système GEM Premier 3500 avec iQM, le système GEM Premier ChemSTAT™, la connectivité personnalisée GEMweb® Plus, les systèmes de test viscoélastique ROTEM®, les systèmes Hemochron™, le système de test de la fonction plaquettaire VerifyNow™ et les CO-Oximètres Avoximeter™. La gamme Auto-immunité comprend les systèmes Aptiva®, BIO-FLASH®, NOVA View®, AUTOLoader et QUANTA-Lyser® 3000, ainsi que les solutions de gestion des données QUANTA Link®. Le secteur d'activité OEM offre des services pour le développement et la fabrication de bout en bout d'immuno-tests et de biomatériaux personnalisés pour les entreprises de diagnostic.

Le logo Werfen est une marque commerciale de Werfen. GEM, Premier, GEM Premier ChemSTAT, GEMweb, iQM, ChemSTAT, HemosIL, ACL, ACL TOP, ACL Elite, ACL AcuStar, ReadiPlasTin, RecombiPlasTin, SynthASil, SynthAFax, ROTEM, Hemochron, VerifyNow et Avoximeter sont des marques commerciales d'Instrumentation Laboratory Company et/ou de l'une de ses filiales ou sociétés mères et peuvent être enregistrées au Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis et dans d'autres juridictions. Aptiva, QUANTA-Lyser, QUANTA Lite, QUANTA Link, QUANTA Flash, NOVA View, NOVA Lite sont des marques déposées d'Inova Diagnostics, Inc. BIO-FLASH est une marque déposée de Biokit S.A. Tous les autres noms de produits, noms de sociétés, marques, les logos et les symboles sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1561045/Werfen_Logo.jpg

Related Links

http://www.werfen.com



SOURCE Werfen