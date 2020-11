Les trains de marchandises Chine-Europe au départ du district de Qingbaijiang facilitent le commerce transfrontalier

Pour faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19, le district a eu recours à un nouveau modèle de développement comportant des doubles circulations nationales et internationales qui se complètent. Cela permet aux chaînes industrielles et d'approvisionnement locales de rester stables et entraîne une augmentation des voyages en train de marchandises et des commandes à l'étranger.

Les statistiques des douanes de Chengdu montrent que le nombre de trains de marchandises Chine-Europe sur la route de Chengdu expédiés au cours des neuf premiers mois a bondi à 1 600, en hausse de 57 % sur un an.

Huang Fei, responsable du département de production et logistique de Geely Auto Chengdu Manufacturing, a déclaré que l'entreprise avait l'habitude de livrer des marchandises par voie maritime, dont le coût était faible. Toutefois, la période de transport était si longue que certaines pièces ont commencé à rouiller. Et d'ajouter que les services de trains de marchandises Chine-Europe (Chengdu) prenait beaucoup moins de temps et, qu'avec certaines politiques préférentielles en matière de fret, l'entreprise serait en mesure de réduire considérablement les coûts de production.

De janvier à septembre, Geely a exporté 1 740 ensembles de pièces automobiles d'une valeur de plus de 110 millions de yuans en utilisant les services de trains de marchandises, ce qui a permis d'économiser jusqu'à 4 millions de yuans en coûts de transport.

Depuis l'ouverture de la ligne Chengdu de trains de marchandises Chine-Europe en 2013, la ville a pu étendre son réseau logistique international de manière globale. Chengdu dispose maintenant de sept lignes ferroviaires internationales et de six itinéraires de fret maritime et ferroviaire qui le relient à 55 villes à l'étranger et à 18 villes chinoises.

« La plupart de nos clients utilisent les services de trains de marchandises Chine-Europe pour transporter des produits de milieu et de haut de gamme, et ont des exigences élevées en matière de temps de transport et de sécurité. Notre objectif est donc de gagner en rapidité et en sécurité », a déclaré Chen Zejun, porte-parole du Service ferroviaire international de Chengdu, exploitant et gestionnaire des trains de marchandises Chine-Europe (Chengdu).

À ce jour, les trains de marchandises Chine-Europe sur la route de Chengdu ont transporté des marchandises d'une valeur de près de 200 milliards de yuans, impliquant des industries telles que l'automobile, les appareils électroménagers intelligents et la biomédecine.

La société a établi des bureaux à l'étranger à Nuremberg et à Hambourg, en Allemagne, à Tilburg, aux Pays-Bas, à Prague, en République tchèque, et à Varsovie, en Pologne. Les employés de ces bureaux travaillent en même temps que ceux de la Chine malgré le décalage horaire pour assurer l'exploitation efficace des trains de marchandises.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1327377/freight_trains_Qingbaijiang.jpg

SOURCE Qingbaijiang District Government of Chengdu