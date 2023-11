Les universités ne sont pas à la hauteur : un tiers des étudiants ont un ressenti négatif ou neutre quant à leur choix d'université, selon une enquête d'EY

· Un enseignement de qualité et une préparation au monde du travail sont des priorités pour les étudiants

· La qualité de l'enseignement en ligne est la moins bien classée en matière de satisfaction des étudiants

· Les enseignants veulent plus de formation et de temps pour intégrer les outils pédagogiques numériques

LONDRES, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Selon un nouveau rapport d'EY , les universités ont besoin de revoir en urgence leurs pratiques d'enseignement numérique et l'expérience des étudiants pour aider leur personnel enseignant à mieux répondre aux attentes des étudiants. Le rapport a pris en compte les données de plus de 3 000 étudiants de premier cycle et de troisième cycle dans onze pays (Australie, Canada, Inde, Irlande, Japon, Nouvelle-Zélande, Arabie saoudite, Singapour, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis), ainsi que des groupes de discussion du personnel et des entretiens avec des dirigeants d'université.

Les étudiants interrogés ont classé l'enseignement de qualité comme leur priorité (83 %). Si le volume d'enseignement en présentiel par rapport à l'apprentissage en ligne a été jugé peu important, la qualité de l'apprentissage en ligne a été considérée comme étant la plus faible en matière de satisfaction des étudiants.

Les étudiants ont déclaré qu'ils aimeraient voir plus d'investissement dans la formation des enseignants pour que ces derniers dispensent des cours en ligne plus efficacement (45 %), dans le développement de meilleurs supports d'apprentissage en ligne (41 %) et dans l'apport d'un soutien plus important aux étudiants pour un apprentissage numérique efficace (40 %).

Catherine Friday, responsable mondiale du secteur de l'enseignement chez EY, explique :

« L'investissement dans les technologies d'enseignement numérique figure depuis des années sur la liste des directeurs d'université. La pandémie de COVID-19 a accéléré ce besoin de manière spectaculaire ; les délais de mise en place ont dû être ramenés de plusieurs années à quelques semaines. Personne ne s'attend à ce que nous revenions aux méthodes d'avant, mais notre rapport montre qu'il faut beaucoup plus d'investissements et de formation pour fournir aux étudiants et aux enseignants les outils dont ils ont besoin pour évoluer efficacement dans ce nouveau monde. Ces systèmes et pratiques doivent être conçus en tenant compte des personnes qui les utiliseront, plutôt que de s'adapter aux structures existantes. Ils doivent être axés sur les étudiants avant tout, mais pour connaître le succès, ils doivent également fonctionner pour les enseignants, les chercheurs, le personnel administratif et le personnel de soutien. Dans certains cas, il peut s'agir d'un changement important, mais lorsqu'un tiers des étudiants déclarent avoir une opinion négative ou neutre de leur expérience universitaire et que la qualité de l'enseignement est leur priorité, il est clair qu'il faut répondre à ce besoin. Alors que les universités du monde entier sont également confrontées à des difficultés financières, perdre des étudiants à cause d'un problème qu'elles peuvent facilement résoudre n'a tout simplement pas de sens. »

Les nouveaux systèmes peuvent aider le personnel, mais des formations et du temps sont nécessaires

Le rapport montre qu'il faut mettre davantage de choses en place pour aider le personnel enseignant à se concentrer sur sa mission principale, à savoir l'enseignement, le soutien aux étudiants ou la recherche. Les participants aux groupes de discussion souhaitent une formation plus poussée sur les meilleures pratiques en matière d'enseignement mixte (en ligne et en présentiel), qu'il s'agisse de l'élaboration de programmes et de contenus pour un apprentissage numérique ou mixte efficace ou de la fourniture d'un soutien à l'enseignement et à l'apprentissage.

Les enseignants et le personnel de soutien ont besoin de plus de temps pour intégrer les nouveaux outils et les nouvelles méthodes de travail, car ils passent actuellement trop de temps à gérer une myriade de nouveaux systèmes et outils, qui ne sont pas intuitifs, qui sont difficiles à utiliser ou qui font double emploi.

C. Friday déclare : « La technologie peut faciliter considérablement le travail des enseignants, des chercheurs et du personnel administratif. Le remplacement des cours magistraux en présentiel par des contenus d'apprentissage en libre accès de qualité peut permettre aux enseignants de se concentrer davantage sur des groupes d'enseignement en personne plus restreints ou sur l'utilisation d'outils d'analyse pour repérer et aider les étudiants qui ont des difficultés et concevoir des plans d'intervention personnalisés. Une plus grande automatisation des tâches habituelles, comme le traitement des candidatures des étudiants, la notation des évaluations ou la soumission des demandes de subventions de recherche, pourrait également libérer du temps pour l'ensemble du personnel universitaire. Toutefois, il est essentiel que tout nouveau système soit conçu en tenant compte des utilisateurs et qu'une formation complète soit dispensée. Notre étude a montré que certains membres du personnel estiment que des systèmes numériques mal mis en œuvre peuvent être perçus comme un alourdissement de la charge de travail, au lieu d'aider le personnel à atteindre son objectif le plus important : répondre aux besoins des étudiants et de la société. »

Le rapport de recherche est disponible ici .

