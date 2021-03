Les ventes du Laser TV Hisense augmentent de 325 % : la marque croit en une tendance future

Qu'est-ce qu'un Laser TV?

Un Laser TV affiche des images de très grande taille avec une qualité supérieure grâce aux technologies d'affichage laser, dont la projection laser, une technologie qui combine une source de lumière laser et la projection plein écran.

Points forts

Ménagement de l'œil : L'image à l'écran est réfléchissante au lieu d'être projetée directement vers les yeux. Par conséquent, les téléspectateurs se retrouvent en dehors de la zone de forte lumière bleue et ne sont donc pas exposés à la source lumineuse pouvant favoriser la fatigue oculaire.

Expérience immersive : L'œil humain peut percevoir environ un million de couleurs. Le nouvel écran laser TriChroma peut reproduire 90 % des couleurs visibles à l'œil humain, tandis que les téléviseurs LED ne peuvent en reproduire que 60 %. Le Laser TV est le seul produit d'affichage qui satisfait à la norme BT2020, la norme la plus élevée pour les couleurs des téléviseurs de demain.

Sentiment de présence : La technologie des Laser TV permet de regarder un énorme écran de plus près (à juste 4 mètres pour un Laser TV de 100 pouces), créant une expérience de visionnement plus vraie que nature. Commentaire d'un utilisateur : « Même lorsque je regarde l'actualité, l'expérience est immersive dans la mesure où je me retrouve aux premières loges. »

Économie d'énergie et réduction des coûts : Un Laser TV offre une consommation d'énergie plus faible et un rendement plus élevé qu'un téléviseur LED de même taille (p. ex., le prix d'un Laser TV de 100 po est de 25 à 50 % moins élevé que celui d'un téléviseur LED de 100 po), ce qui se traduit par une domination du Laser TV sur le marché des télévisions grand écran. De plus, grâce à une chaîne industrielle plus courte et plus stable, le coût de fabrication est dilué dans un volume croissant, ce qui donne lieu à des prix plus concurrentiels.

Produits représentatifs

Hisense 100L9

Le premier Laser TV RVB au monde. Le système audio relevable de Harman Kardon comprend la technologie Dolby Atmos qui transforme votre salon en un cinéma maison privé.

Ce produit sera lancé en Amérique du Nord et en Europe en août.

Hisense 88L5V

Comptant plus de 100 000 unités audio intégrées à l'écran lui-même et projetant le son directement à partir de l'écran, le Laser TV Sonic Hisense 88L5V favorise l'intégration du son et de l'image.

Ce produit a été lancé sur le marché au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Russie, en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis et en Europe de l'Est en février.

