Объемы продаж выросли на 325%: компания Hisense считает, что лазерное телевидение является будущим трендом

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Hisense

Mar 02, 2021, 08:08 ET

ЦИНДАО (Китай), 2 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Пандемия Covid-19 ускоряет внедрение технологий и способствует значительному увеличению времени, проводимого ежедневно у экранов. По данным Omdia, в 2020 году объем продаж на мировом рынке телевизоров несколько вырос. Значительная часть этого роста приходится на телевизоры с большим экраном. С момента выпуска первого в мире лазерного телевизора в 2014 году компания Hisense (SSE: 600060) стремится к внедрению инновационных технологий лазерного отображения. В 2020 году продажи лазерных телевизоров компании Hisense выросли за рубежом на 325% (источник данных: внутренний отчет компании Hisense). К этому потенциальному рынку также присоединились мировые игроки на рынке телевидения, такие как Samsung и LG.

A simple example of how laser TV works.
The Hisense L5 Series has been Low Blue Light TÜV Rheinland certified in accordance with European standards.
The world’s first TriChroma Laser TV, Hisense 100L9.
A simple example of how laser TV works. The Hisense L5 Series has been Low Blue Light TÜV Rheinland certified in accordance with European standards. The world’s first TriChroma Laser TV, Hisense 100L9.

Телевидение на большом экране — это тренд будущего. Специализирующаяся на технологиях компания Hisense считает, что лазерное телевидение — это идеальное решение для дисплеев.

Что такое лазерный телевизор? 

Лазерный телевизор может создавать изображения больших размеров улучшенного качества благодаря применению лазерной технологии, включая лазерную проекцию — технологию, сочетающую в себе лазерный источник света и полнорамную проекцию.

Преимущества

Удобство для глаз: изображение на экране является светоотражающим, а не напрямую проецированным по направлению к глазам. Таким образом, зрители находятся за пределами зоны сильного синего света с 0-й экспозицией синего света, что позволяет избежать чрезмерного напряжения глаз.

Погружение: человеческий глаз может различить около 1 миллиона цветов. Новейший лазерный дисплей с цветным покрытием способен воспроизводить 90% цветов, заметных для человеческого глаза, в то время как телевизор LED может достигать всего 60% этого диапазона. Лазерный телевизор — единственный продукт на дисплее, соответствующий стандарту BT2020 и являющийся лучшим стандартом для будущих моделей цвета телевизора.

Ощущение присутствия: лазерное телевидение позволяет находиться ближе к большому экрану (всего за 4 метра до 100-дюймового лазерного телевизора), обеспечивая возможность просмотра в реальном времени. Отзывы потребителей: «Даже просмотр новостей позволяют мне ощущать эффект присутствия».

Энергопотребление и экономия затрат: лазерный телевизор обеспечивает более низкое энергопотребление и более высокую эффективность затрат по сравнению со светодиодным телевизором аналогичного размера (например, стоимость 100-дюймового лазерного телевизора составляет от 1/4 до 1/2 от цены 100-дюймового светодиодного телевизора), что подчеркивает доминирующее положение лазерного телевизора на рынке телевизоров с большим экраном. Кроме того, при более короткой и устойчивой отраслевой цепочке производственные издержки будут уменьшаться по мере увеличения объема производства, что приведет к повышению конкурентоспособности цен.

Репрезентативные продукты

Hisense 100L9 

Первый в мире лазерный телевизор с технологией RGB. Harman Kardon liftable audio, созданная компанией Dolby Atmos, превращает вашу гостиную в настоящий кинотеатр у вас дома. 

Этот продукт будет представлен на рынках Северной Америки и Европы в августе этого года.

Hisense 88L5V 

Лазерный акустический телевизор Hisense 88L5V, оснащенный более чем 100 000 аудиоустройств, встроенных в сам экран и воссоздающих звук непосредственно с экрана, реализует интеграцию звука и изображения.

Этот продукт был выпущен в феврале в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, России, Южной Африке, ОАЭ и Восточной Европе и готов к приобретению.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1446520/image_1.jpg  
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1446522/image_3.jpg

SOURCE Hisense

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