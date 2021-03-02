Объемы продаж выросли на 325%: компания Hisense считает, что лазерное телевидение является будущим трендом

Телевидение на большом экране — это тренд будущего. Специализирующаяся на технологиях компания Hisense считает, что лазерное телевидение — это идеальное решение для дисплеев.

Что такое лазерный телевизор?

Лазерный телевизор может создавать изображения больших размеров улучшенного качества благодаря применению лазерной технологии, включая лазерную проекцию — технологию, сочетающую в себе лазерный источник света и полнорамную проекцию.

Преимущества

Удобство для глаз: изображение на экране является светоотражающим, а не напрямую проецированным по направлению к глазам. Таким образом, зрители находятся за пределами зоны сильного синего света с 0-й экспозицией синего света, что позволяет избежать чрезмерного напряжения глаз.

Погружение: человеческий глаз может различить около 1 миллиона цветов. Новейший лазерный дисплей с цветным покрытием способен воспроизводить 90% цветов, заметных для человеческого глаза, в то время как телевизор LED может достигать всего 60% этого диапазона. Лазерный телевизор — единственный продукт на дисплее, соответствующий стандарту BT2020 и являющийся лучшим стандартом для будущих моделей цвета телевизора.

Ощущение присутствия: лазерное телевидение позволяет находиться ближе к большому экрану (всего за 4 метра до 100-дюймового лазерного телевизора), обеспечивая возможность просмотра в реальном времени. Отзывы потребителей: «Даже просмотр новостей позволяют мне ощущать эффект присутствия».

Энергопотребление и экономия затрат: лазерный телевизор обеспечивает более низкое энергопотребление и более высокую эффективность затрат по сравнению со светодиодным телевизором аналогичного размера (например, стоимость 100-дюймового лазерного телевизора составляет от 1/4 до 1/2 от цены 100-дюймового светодиодного телевизора), что подчеркивает доминирующее положение лазерного телевизора на рынке телевизоров с большим экраном. Кроме того, при более короткой и устойчивой отраслевой цепочке производственные издержки будут уменьшаться по мере увеличения объема производства, что приведет к повышению конкурентоспособности цен.

Репрезентативные продукты

Hisense 100L9

Первый в мире лазерный телевизор с технологией RGB. Harman Kardon liftable audio, созданная компанией Dolby Atmos, превращает вашу гостиную в настоящий кинотеатр у вас дома.

Этот продукт будет представлен на рынках Северной Америки и Европы в августе этого года.

Hisense 88L5V

Лазерный акустический телевизор Hisense 88L5V, оснащенный более чем 100 000 аудиоустройств, встроенных в сам экран и воссоздающих звук непосредственно с экрана, реализует интеграцию звука и изображения.

Этот продукт был выпущен в феврале в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, России, Южной Африке, ОАЭ и Восточной Европе и готов к приобретению.

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SOURCE Hisense