Les vêtements présentés à la 132e édition de la Foire de Canton créent de nouvelles tendances

GUANGZHOU, Chine, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La 132e Foire de Canton (« la foire »), qui a débuté le 15 octobre, présente de nombreuses marques et accessoires sur le thème de la vie de la mode, notamment des chaussures, des vêtements pour hommes et femmes, des accessoires de mode, des vêtements de sport et de loisirs, des vêtements pour enfants et du linge de maison.

En tant que créateur de vêtements, Guangzhou Tailoria Manufactory s'efforce de suivre les tendances de la mode. Lors de cette édition de le foire, la société présente ses nouveaux corsets et ses vêtements inspirés des années 2000 destinés aux jeunes consommateurs. Guangzhou Tailoria suit les tendances comme le cut out pour proposer des vêtements et des accessoires à la mode. La société répond également aux besoins des clients en matière de tenues pour les occasions spéciales et a récemment créé une gamme de produits sur le thème du camping en plein air.

« La demande pour les vêtements pour les occasions spéciales, comme les robes de mariée, les robes de demoiselle d'honneur et les robes pour les invités, a augmenté après la pandémie, a déclaré Joy Zhang, directrice commerciale de Guangzhou Tailoria Manufactory. La protection de l'environnement et la mode durable sont également au centre des préoccupations des acheteurs étrangers, ce qui a progressivement augmenté la demande de matériaux, tissus, accessoires, imprimés et teintures recyclés et bio. Notre société améliore aussi constamment la durabilité et propose des vêtements écologiques personnalisés pour répondre aux diverses exigences des clients. »

ZHEJIANG BAFAN I/E INDUSTRIAL présente les dernières chaussures de ses collections printemps et été 2023, des pièces superbes qui accompagnent toutes les tenues. Les mélanges de couleurs et les décorations varient selon les chaussures, ce qui procure aux consommateurs une expérience visuelle unique.

Les designers de Bafan s'efforcent non seulement de proposer des chaussures confortables et légères, mais aussi de réduire la consommation, de protéger l'environnement et d'économiser l'énergie. Outre le nouveau design des bords qui améliore considérablement la capacité de résistance et la durabilité des chaussures, les semelles extérieures en PVC sont dotées d'une texture antidérapante claire.

De nombreux vêtements et accessoires de mode sont présentés à la foire. La Foire de Canton accueille également les secteurs de l'électronique et des appareils électroménagers, du bâtiment et de la décoration intérieure, de la fabrication industrielle, de la quincaillerie et de l'outillage, des articles ménagers et des biens de consommation, ainsi que de la santé et des loisirs. Créée au printemps 1957 et organisée chaque année au printemps et à l'automne à Guangzhou, la Foire de Canton est un événement commercial international complet le plus ancien et le plus important de Chine. Elle est considérée comme le baromètre ou la girouette du commerce extérieur de la Chine.

Pour obtenir les dernières informations sur la foire de Canton, ses expositions et découvrir les opportunités, veuillez vous inscrire sur le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email ou contacter [email protected] .

