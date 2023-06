Les Voicebots et Chatbots alimentés par l'IA générative de Yellow.ai sont désormais disponibles sur Genesys AppFoundry

Yellow.ai s'associe au marché des solutions Genesys, permettant aux entreprises d'offrir des expériences autonomes et de type humain grâce à sa plateforme d'automatisation dynamique (DAP) et de réduire les coûts d'exploitation jusqu'à 60 %

SAN MATEO, Californie, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Yellow.ai, leader mondial de l'IA conversationnelle, a annoncé aujourd'hui que ses Voicebots et Chatbots alimentés par l'IA générative sont désormais disponibles sur Genesys AppFoundry™ , une place de marché de solutions offrant une sélection soignée d'applications et d'intégrations qui rehaussent les expériences des clients et des employés.

Le référencement de Yellow.ai sur AppFoundry permet aux clients de Genesys de déployer une vaste gamme de solutions d'IA conversationnelle dans ses suites de produits Conversational Service Cloud, Conversational Commerce Cloud et Conversational EX Cloud. La solution leur permet d'offrir une expérience automatisée aux clients et aux employés grâce à la plateforme d'automatisation dynamique (DAP) alimentée par l'IA générative de l'entreprise, qui tire parti d'une architecture multi-LLM. De plus, en simplifiant les interactions de support grâce à ses agents Dynamic AI par voix et par chat, les entreprises peuvent réduire leurs coûts jusqu'à 60 % tout en offrant des expériences cohérentes. Les entreprises peuvent tirer parti de la solution de Yellow.ai pour :

Conversations axées sur les objectifs : les entreprises peuvent atteindre jusqu'à 90 % d'automatisation du libre-service dans les 30 premiers jours en passant d'une automatisation basée sur le contenu à des conversations axées sur les objectifs et alimentées par l'IA générative. Cela leur permet de fournir des solutions aux clients et d'atteindre leurs objectifs finaux.

les entreprises peuvent atteindre jusqu'à 90 % d'automatisation du libre-service dans les 30 premiers jours en passant d'une automatisation basée sur le contenu à des conversations axées sur les objectifs et alimentées par l'IA générative. Cela leur permet de fournir des solutions aux clients et d'atteindre leurs objectifs finaux. Flux de travail dynamiques : les entreprises peuvent créer et développer des flux de travail de manière dynamique grâce à l'IA générative, en s'adaptant à l'évolution des conversations avec les clients. Cette flexibilité permet d'augmenter jusqu'à 40 % la génération de leads et jusqu'à 50 % l'engagement des utilisateurs, car ils ne sont pas limités à des flux de travail fixes.

les entreprises peuvent créer et développer des flux de travail de manière dynamique grâce à l'IA générative, en s'adaptant à l'évolution des conversations avec les clients. Cette flexibilité permet d'augmenter jusqu'à 40 % la génération de leads et jusqu'à 50 % l'engagement des utilisateurs, car ils ne sont pas limités à des flux de travail fixes. Zéro installation : en activant un bot prêt dans les minutes qui suivent le téléchargement des documents, les entreprises bénéficient d'un délai de rentabilisation plus rapide. Elles peuvent le connecter à leurs canaux préférés, le mettre en ligne et générer instantanément des flux de travail de campagne basés sur les objectifs, le contexte et les segments d'utilisateurs. Il en résulte un délai de commercialisation jusqu'à 50 % plus rapide et une augmentation de l'efficacité opérationnelle jusqu'à 50 %.

Raghu Ravinutala, PDG et cofondateur chez Yellow.ai, a déclaré : « Nous sommes ravis d'aider les clients de Genesys à offrir des expériences de bout en bout améliorées grâce à nos solutions d'IA conversationnelle alimentées par l'IA générative. Offrir une expérience exceptionnelle aux clients et aux employés est crucial pour que les entreprises restent compétitives et obtiennent des résultats commerciaux significatifs. Notre moteur d'IA et nos solutions rentables permettent aux entreprises d'y parvenir. Avec Yellow.ai DAP, nous fournissons un soutien alimenté par l'IA aux agents humains et nous permettons aux spécialistes du marketing non seulement de communiquer avec les clients, mais aussi d'obtenir des résultats axés sur les objectifs et d'augmenter les taux de conversion. »

Yellow.ai fournit une solution omnicanale unifiée prenant en charge plus de 35 canaux textuels et vocaux dans plus de 135 langues. L'entreprise propose des solutions prédéfinies pour divers secteurs tels que BFSI, le commerce électronique, les services publics, les soins de santé et l'automobile, entre autres. Traitant 2 milliards d'interactions par trimestre, les agents Dynamic AI de l'entreprise sont capables d'effectuer un transfert transparent vers des agents humains avec des informations contextuelles complètes et l'historique de la conversation dans le cas de requêtes complexes.

Les solutions d'IA conversationnelle de Yellow.ai sont désormais disponibles avec Genesys Cloud CX™, une solution composable tout-en-un qui aide les organisations à offrir des expériences fluides et connectées aux clients et aux employés. En tant que plateforme d'orchestration d'expériences à la fois moderne et API first, Genesys Cloud CX permet aux organisations de coordonner chaque interaction et point de contact grâce à un ensemble complet d'options omnicanales, une expérience employé intégrée, une IA clé en main et une optimisation du parcours de bout en bout.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques et les avantages spécifiques des solutions d'IA conversationnelle de Yellow.ai, consultez le référencement AppFoundry .

À propos de Yellow.ai

Basé à San Mateo, Yellow.ai est un leader mondial de l'IA conversationnelle, offrant des expériences autonomes et de type humain aux clients et aux employés afin d'accélérer la croissance des entreprises. Nous sommes convaincus que des conversations mémorables sont au cœur de tout engagement significatif envers la marque. Plus de 1 100 entreprises, dont Sony, Domino's, Hyundai, Sephora, Waste Connections, Ferrellgas et Randstad, font confiance à notre plateforme d'automatisation dynamique (DAP) alimentée par l'IA générative et sans code.

Le moteur d'IA multi-LLM exclusif de DAP, DynamicNLP™, nous permet de traiter 2 Mrds de conversations chaque trimestre sur plus de 35 canaux dans plus de 135 langues. Nous sommes passionnés par la fourniture d'expériences conversationnelles via nos agents Dynamic AI qui aident les entreprises à atteindre une plus grande satisfaction client et un meilleur engagement des employés. Nous avons récemment été reconnus comme Challenger dans le Magic Quadrant™ 2023 de Gartner® pour les plateformes d'IA conversationnelle d'entreprise et avons levé plus de 102 M$ auprès d'investisseurs de premier ordre ayant des bureaux dans six pays.

