Les vols Xiamen-Amsterdam de Xiamen Airlines passeront à une fréquence quotidienne

XIAMEN, Chine, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Xiamen Airlines portera ses vols Xiamen-Amsterdam à une fréquence quotidienne à partir du 26 décembre, ce qui offrira beaucoup plus d'options aux passagers en matière d'horaires de voyage. Les vols Xiamen-Amsterdam seront assurés de 10 h 05 à 15 h 30, et les vols Amsterdam-Xiamen seront assurés de 18 h 30 à 12 h 10 le lendemain (heure locale), ce qui permettra aux voyageurs de profiter d'un transit pratique au lieu d'arrivée.

Depuis le 1er décembre, la Chine applique une politique unilatérale d'exemption de visa pour les ressortissants de six pays, dont la France et l'Allemagne, tandis que la Malaisie, le Sri Lanka et d'autres pays ont également annoncé la mise en œuvre de mesures de facilitation de l'exemption de visa pour les touristes chinois entrants, ce qui sera durablement bénéfique pour améliorer les voyages d'affaires, les excursions et le tourisme, ainsi que les visites. Suite à ces changements, de nombreuses compagnies aériennes ont augmenté leur capacité de vol vers les principaux itinéraires internationaux afin de répondre à la demande d'entrée et de sortie des voyageurs. Outre l'approche des fêtes de fin d'année et des vacances universitaires à l'étranger, les données de diverses plateformes de réservation de voyages en ligne montrent que les voyages à destination et en provenance des Pays-Bas et d'autres pays européens, ainsi que la réservation de billets d'avion, deviennent une option de recherche de plus en plus populaire, ce qui signifie que de nombreux voyageurs nationaux souhaitent se rendre en Europe pour profiter de l'atmosphère du Nouvel An européen.

Le site officiel de Xiamen Airlines a annoncé que Xiamen Airlines a préparé une offre de prix à durée limitée, ainsi que des crédits supplémentaires et un cadeau sur les segments évalués pour les voyageurs qui empruntent cet itinéraire. Pour les vols de Xiamen vers d'autres villes européennes via Amsterdam, le prix de la classe économique TTC est de 1 377 yuans, le prix de la classe affaires TTC est de 5 188 yuans. Pour les vols au départ d'autres villes chinoises via Xiamen et à destination d'Amsterdam, le prix spécial de la classe économique interligne s'élève à moins de 1 700 yuans. Xiamen Airlines offre également des services confortables et pratiques aux passagers voyageant à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine. Les passagers qui réservent des vols de correspondance entrants et sortants de Xiamen Airlines par n'importe quel canal peuvent bénéficier d'un hébergement gratuit dans les hôtels de transit de Xiamen ou de salons de transit VIP gratuits afin de permettre aux voyageurs de commencer leur voyage aérien dans les meilleures conditions.

Avec l'allongement de la liste des pays partenaires de la Chine bénéficiant d'un régime d'exemption de visa, des mesures de facilitation de l'obtention des visas pour les citoyens chinois, telles que l'exemption de visa, le visa à l'arrivée ou le visa électronique, ont été adoptées par un nombre croissant de pays, ce qui permet aux voyageurs chinois de commencer « immédiatement » des voyages transfrontaliers. En décembre, l'augmentation du nombre de vols internationaux a renforcé la capacité à stimuler la reprise du tourisme émetteur, ce qui facilite les déplacements des voyageurs internationaux.