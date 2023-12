Xiamen Airlines bietet bald täglich Flüge zwischen Xiamen und Amsterdam an

XIAMEN, China, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Xiamen Airlines bietet ab 26. Dezember täglich Flüge zwischen Xiamen und Amsterdam an. Damit haben Passagiere deutlich mehr Möglichkeiten, ihre Reisen zu planen. Abflug in Xiamen ist um 10:05 Uhr, Ankunft in Amsterdam um 15:30 Uhr. Abflug in Amsterdam wiederum ist um 18:30 Uhr, Ankunft in Xiamen um 00:10 Uhr am Folgetag (jeweils Ortszeit). Diese Zeiten erlauben eine angenehme Planung der Weiterreise am Ankunftsort.

Seit 1. Dezember hat China die Visumspflicht für Staatsangehörige aus sechs Ländern aufgehoben. Dazu zählen auch Frankreich und Deutschland. Malaysia, Sri Lanka und andere Staaten haben außerdem den Entfall der Visumspflicht für Touristen aus China angekündigt, um Geschäftsreisen sowie Besuche zu erleichtern und den Tourismus zu stärken. Im Zusammenhang mit diesen Änderungen haben viele Fluggesellschaften ihre Kapazitäten rund um wichtige internationale Flugrouten erhöht, um den zu erwartenden höheren Bedarf zu decken. Mit Blick auf die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage sowie die darauffolgenden College-Ferien in Übersee zeigen die Daten verschiedener chinesischer Reisebuchungsportale, dass Suchanfragen für und Buchungen von Flugtickets für die Reise in die Niederlande sowie in andere europäische Länder rasant steigen. Das zeigt, dass viele chinesische Touristen eine Reise nach Europa planen, um die einzigartige Atmosphäre rund um die Jahreswende in Europa zu erleben.

Laut Informationen auf der offiziellen Website von Xiamen Airlines bietet Xiamen Airlines einen zeitlich begrenzten Sonderpreis sowie zusätzliche Punkte und Upgrade-Optionen für Reisende auf diesen Routen an. Für Flüge von Xiamen in andere europäische Länder mit Zwischenstopp in Amsterdam beträgt der Preis für ein Ticket der Economy Class einschließlich Steuern derzeit 1.377 chinesische Yuan, für ein Ticket der Business Class einschließlich Steuern 5.188 chinesische Yuan. Flüge aus anderen chinesischen Städten über Xiamen nach Amsterdam kosten derzeit für die Interline Economy Class lediglich 1.700 chinesische Yuan. Xiamen Airlines bietet auch angenehme Services für Reisende nach und aus China. Passagiere, die ein- und ausgehende Anschlussflüge mit Xiamen Airlines buchen, können unabhängig vom Buchungskanal kostenlos in einem der Transithotels in Xiamen übernachten oder erhalten kostenlosen Zutritt zu den VIP-Transit-Lounges. So starten Passagiere ihre Reise unter optimalen Bedingungen.

Dank der steigenden Zahl von Ländern ohne Visabeschränkungen sowie mit erleichterten Visabedingungen für chinesische Staatsbürger (zum Beispiel Visa bei Ankunft oder elektronische Visa) können chinesische Reisende ihre Auslandsreisen auch kurzfristig planen. Im Dezember hat sich die Kapazität bei internationalen Flügen erhöht, um dem steigenden Auslandstourismus gerecht zu werden und Reisen ins Ausland zu erleichtern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2298674/300.jpg