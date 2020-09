Les votes ont parlé et FP Markets a été couronné Meilleur courtier de valeurs Forex au monde de l'année 2020

Ces réflexions ont fait écho aux déclarations du directeur général de FP Markets, Matt Murphie : « Recevoir le prix de Meilleur courtier de valeurs Forex au monde pour la deuxième année consécutive semble encore plus gratifiant que cela ne l'a été la première fois. Ce genre de reconnaissance démontre que nous offrons la meilleure destination pour les clients quant à l'expérience de la négociation dans sa globalité compte tenu de nos spreads serrés et de notre vitesse d'exécution leaders du marché. Nous n'avons cessé de déployer des efforts pour réussir et de chercher des moyens d'améliorer les produits et services que nous offrons. Lorsque les gens négocient par l'entremise de FP Markets, ils peuvent affirmer en toute confiance qu'ils négocient avec le Meilleur courtier de valeurs Forex au monde.* »

« C'est une excellente façon de célébrer le 15e anniversaire de l'entreprise. Ce prix récompense toute l'organisation en cette année qui a été difficile pour tous à l'échelle mondiale. »

FP Markets offre plus de 10 000 instruments de négociation donnant accès à des contrats sur différence (CFD) aux traders pour les Forex , les indices , les matières premières , les actions et les cryptomonnaies , ce qui en fait la plus grande gamme de produits du secteur. Grâce aux huit plateformes parmi lesquelles choisir, y compris MT4, MT5 et IRESS, les traders sont en mesure de trouver les conditions de négociation qui répondent le mieux aux besoins de leur stratégie. Au cours des 15 dernières années, FP Markets a appris qu'associer des spreads serrés et une vitesse d'exécution rapide à des plateformes de pointe, une large gamme de produits et un soutien à la clientèle de premier ordre constituent les ingrédients clés qui permettent aux traders de négocier en toute confiance.

FP Markets a été fondé en mai 2005 et a été le pionnier du modèle de contrats sur différence (CFD) avec un accès direct au marché (ADM) en Australie, qui promeut une tarification juste et transparente et met l'accent sur l'exécution optimale des ordres des clients. L'entreprise demeure déterminée à fournir des prix ADM pour les produits existant sur un marché centralisé. En ce qui concerne les produits tels que les Forex, pour lesquels il n'existe pas de marché centralisé, FP Markets fournit des spreads bruts serrés en utilisant les prix des réseaux de courtage électronique (RCE) .

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de FP Markets :

FP Markets est un fournisseur mondial de CFD et de Forex réglementé en Australie, avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur.

La vision de la société a toujours été de proposer à ses clients la destination ultime pour la négociation en associant les meilleures conditions de négociation, la meilleure technologie, la meilleure gamme de produits, la meilleure tarification et les meilleurs services client disponibles pour ceux qui souhaitent négocier sur les marchés.

FP Markets offre les spreads interbancaires Forex les plus serrés disponibles à partir de 0 pip et un effet de levier allant jusqu'à 500:1.

Ses clients peuvent également négocier partout depuis leurs appareils mobiles sur plusieurs plateformes en ligne puissantes, comme MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader et IRESS.

Le service multilingue exceptionnel de la société disponible jour et nuit 5 jours sur 7 a été reconnu par Investment Trends comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie, lui attribuant le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle », pendant cinq années consécutives.

Pour obtenir plus de détails sur notre vaste offre, veuillez consulter notre site https://www.fpmarkets.com .

