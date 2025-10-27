Levels® ya está disponible en H-E-B, lo que supone un importante hito para la marca

La proteína en polvo hecha con nada falso anunció su disponibilidad en 162 tiendas H-E-B en todo Texas

SAN ANTONIO, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Levels, la proteína en polvo que se hace sin nada falso, anunció su debut en H-E-B, una de las cadenas de supermercados más confiables de Texas. A partir del 27 de octubre de 2025, los polvos de proteína de suero de leche de vainilla de 1,48 lb y 1,48 lb de Levels estarán disponibles en ubicaciones emblemáticas selectas de H-E-B en todo el estado.

Este hito subraya la creciente presencia de la marca en el mercado minorista, y se prevé que las ventas en EE. UU. superen los $ 4 mil millones en 2025, lo que denota una alta demanda de proteína en polvo de todos los tiempos, y refleja una creciente demanda de los consumidores de proteína de suero de leche de alta calidad con ingredientes mínimos.

"Nuestra introducción en H-E-B es un momento importante para nosotros", dijo Blake Neimann, fundador y director ejecutivo de Levels. "Texas es uno de nuestros mercados más grandes, por lo que estamos entusiasmados de estar en los estantes de uno de los minoristas más respetados del país, lo que se alinea con nuestra dedicación a reducir el B.S. y solo entregar ingredientes de calidad a nuestros consumidores. A medida que más consumidores buscan transparencia y simplicidad en su nutrición, esto valida nuestra misión de ofrecer proteínas limpias y efectivas sin aditivos innecesarios ".

Inmediatamente después del reciente estudio de Consumer Reports, que reveló cantidades elevadas de plomo en muchos polvos de proteína populares, la introducción de Levels en H-E-B no podría llegar en un mejor momento. Con las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los productos y el abastecimiento de ingredientes en toda la industria, Levels está hecho con solo 6-8 ingredientes, adoptando un enfoque radicalmente simple al obtener productos lácteos sin hormonas y alimentados con pasto para hacer su concentrado de proteína de suero, la forma menos procesada de suero.

Como una de las menos del 30 % de las marcas de proteínas que reciben el Premio a la Pureza del Proyecto Clean Label, Levels está certificada por la organización, que detecta más de 400 contaminantes potenciales, incluidos metales pesados, pesticidas y plastificantes. Esto significa que cada cucharada es probada y verificada por una de las certificaciones de terceros más estrictas que existen.

"Comenzamos Levels porque estábamos frustrados por lo desconectados que estaban la mayoría de los productos de suplementos de la salud real. Las etiquetas eran confusas, los ingredientes eran cuestionables y "saludable" a menudo significaba ultraprocesado. Queríamos crear transparencia, y por eso nos alineamos tan estrechamente con el enfoque de calidad de H-E-B. Comparten nuestra creencia de que lo que pones en tu cuerpo debe ser fresco y estar basado en la integridad, no en atajos. Esta asociación facilita que las personas confíen en lo que contiene su proteína y entiendan cómo afecta a su cuerpo.

Los consumidores ahora pueden encontrar Levels Whey Protein en los estantes de H-E-B's en Austin, Dallas/Ft. Áreas de Worth, Houston y San Antonio, así como otros puntos de distribución físicos y en línea, en los principales minoristas, incluidos Walmart, Target, Kroger, Meijer, Wegmans, Amazon, Costco.com y Costco Warehouse Stores.

Acerca de Levels

Fundada por Blake Niemann, Levels tiene como objetivo revolucionar la industria de las proteínas con sus polvos de proteínas totalmente naturales, centrándose en ingredientes mínimos y asequibles. Levels garantiza que los consumidores reciban una nutrición sencilla y limpia en la que puedan confiar. La marca proyecta superar los 9,000 puntos de distribución físicos para 2025, en los principales minoristas, incluidos H-E-B, Walmart, Target, Kroger, Meijer, Wegmans, Amazon, Costco.com y Costco Warehouse Stores.

Acerca de H-E-B

H-E-B, con ventas anuales de más de $ 50 mil millones, opera más de 455 tiendas en Texas y México. Conocida por su innovación, H-E-B celebra su 120 aniversario este año. Reconocido por sus alimentos frescos, productos de calidad, servicios convenientes y su compromiso con la responsabilidad ambiental y la sostenibilidad, H-E-B se esfuerza por brindar la mejor experiencia al cliente y precios bajos. H-E-B tiene su sede en San Antonio y emplea a más de 175,000 socios en Texas y México y atiende a millones de clientes en más de 300 comunidades.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2805044/Levels_Logo.jpg

FUENTE Levels