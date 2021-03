Levere Holdings Corp Annonce le Prix de son Introduction en Bourse

BERLIN, 19 mars 2021 /PRNewswire/ -- Levere Holdings Corp. (la "société") a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse de 25 000 000 d'unités à 10 dollars l'unité. Les parts seront cotées sur le Nasdaq Capital Market ("Nasdaq") aux États-Unis et seront négociées sous le mnémonique "LVRAU" à partir du 19 mars, 2021.

La société est parrainée par Goggo Network GmbH. La société a été créée dans le but de procéder à une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises du secteur de la mobilité (axé sur le développement de la conduite autonome, des véhicules connectés, des services de mobilité et des véhicules électriques), ayant une présence dans la région EMEA ou ayant un fort potentiel d'entrée dans la région EMEA ou celles qui bénéficieraient d'un déploiement dans la région EMEA pour ensuite s'étendre à différentes régions. La société est dirigée par Martin Varsavsky, Président Directeur Général (PDG), Yasmine Fage, Directrice des Opérations (DO) et Directrice Générale (DG), et Stefan Krause, Directeur des Investissement (DI) et Directeur Administratif et Financier (DAF).

Chaque unité est composée d'une action ordinaire de classe A et d'un tiers de bon de souscription, exerçable à 11,50 $. Seuls les bons de souscription entiers peuvent être exercés. Une fois que les titres composant les unités commenceront à être négociés séparément, les actions ordinaires de classe A et les bons de souscription remboursables devraient être cotés sur le Nasdaq sous les mnémoniques "LVRA" et "LVRAW", respectivement.

Citigroup Global Markets Inc. et Deutsche Bank Securities Inc. agissent en tant que co-gérants de l'offre. La société a accordé au preneur ferme une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 3 750 000 unités supplémentaires au prix de l'offre initiale pour couvrir les éventuelles surallocations.

Les déclarations d'enregistrement relatives à ces titres ont été déclarées effectives par la Securities and Exchange Commission ("SEC") le 18 mars 2021. L'introduction en bourse se fait uniquement par le biais d'un prospectus. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Des exemplaires du prospectus relatif à l'offre peuvent être obtenus gratuitement, lorsqu'ils sont disponibles, sur le site web de la U.S. Securities and Exchange Commission http://www.sec.gov ou auprès de Citigroup Global Markets Inc, c/o 388 Greenwich Street, New York, New York, 10013, téléphone : 1-646-291-1469 ou Deutsche Bank Securities Inc. 60 Wall Street, 2nd Floor, New York, New York 10005, à l'attention de Equity Capital Markets - Syndicate Desk, avec copie à Deutsche Bank Securities Inc. 60 Wall Street, 36th Floor, New York, New York 10005, à l'attention de General Counsel, Fax : +1 (646) 374-1071.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", notamment en ce qui concerne l'introduction en bourse et l'utilisation prévue du produit net de celle-ci. Aucune garantie ne peut être donnée que l'offre mentionnée ci-dessus sera réalisée dans les conditions décrites, ou pas du tout, ou que le produit net de l'offre sera utilisé comme indiqué. Les déclarations prévisionnelles sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont indépendantes de la volonté de la société, notamment celles qui sont énoncées dans la section "Facteurs de risque" de la déclaration d'enregistrement de la société et du prospectus préliminaire de l'offre de la société déposé auprès de la SEC. Des copies sont disponibles sur le site web de la SEC, www.sec.gov. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour des révisions ou des changements après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

Contact pour les investisseurs:

Stefan Krause

Levere Holdings Corp

[email protected]

Giacomo Ciampolini

Citigroup Global Markets

[email protected]

Inigo de Areilza

Deutsche Bank Securities Inc

[email protected]

Media Contact:

Daniel Yunger

Kekst CNC

[email protected]

+1 212 521 4800

Knut Engelmann

Kekst CNC

[email protected]

+49 174 234 2808

SOURCE Levere Holdings Corp.