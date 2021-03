Levere Holdings Corp anuncia el precio de su Oferta Pública de Venta

BERLIN, 19 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Levere Holdings Corp. (la "Compañía") ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 25.000.000 unidades a 10 dólares por unidad. Las unidades cotizarán en el Nasdaq Capital Market ("Nasdaq") de Estados Unidos y se negociarán con el símbolo "LVRAU" a partir del 19 de marzo de 2021.

La Compañía está patrocinada por Goggo Network GmbH. La Compañía se ha constituido con el propósito de realizar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación de negocios similar con una o más empresas dentro de la industria de la movilidad (focalizada en el desarrollo de conducción autónoma, vehículos conectados, servicios de movilidad y vehículos eléctricos), que tenga presencia en EMEA o con un alto potencial de entrada en EMEA, o que se beneficiarían de expandir sus actividades en EMEA para luego expandirse a diferentes regiones. La empresa está dirigida por Martin Varsavsky, CEO y Presidente, Yasmine Fage, COO y Directora, y Stefan Krause, CIO y CFO.

Cada unidad consiste en una acción ordinaria de clase A y un tercio de un warrant, ejercitable a 11,50 dólares. Sólo son ejercitables los warrants enteros. Una vez que los valores que componen las unidades comiencen a cotizar por separado, se espera que las acciones ordinarias de clase A y los warrants redimibles coticen en el Nasdaq bajo los símbolos "LVRA" y "LVRAW", respectivamente.

Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc. actúan como gestores financieros de la oferta. La empresa ha concedido al gestor financiero una opción de compra de 45 días de hasta 3.750.000 unidades adicionales al precio de la oferta pública inicial para cubrir las sobreasignaciones, en caso de que hubiera.

Las declaraciones de registro relativas a estos valores han sido declaradas efectivas por la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC") el 18 de marzo de 2021. La oferta pública inicial se realiza únicamente mediante un folleto. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción. Cuando estén disponibles, pueden obtenerse gratuitamente copias del folleto relativo a la oferta en el sitio web de la Comisión de Valores de EE.UU. http://www.sec.gov o en Citigroup Global Markets Inc. c/o 388 Greenwich Street, New York, New York, 10013, Teléfono: 1-646-291-1469 o Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, 2nd Floor, New York, New York 10005, Attention: Equity Capital Markets - Syndicate Desk, con copia a Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, 36th Floor, New York, New York 10005, Attention: General Counsel, Fax: +1 (646) 374-1071.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas", incluso con respecto a la oferta pública inicial y el uso previsto de los ingresos netos de la misma. No se puede garantizar que la oferta mencionada se complete en los términos descritos, o en absoluto, o que los ingresos netos de la oferta se utilicen como se indica. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de la empresa, incluidas las expuestas en la sección de factores de riesgo de la declaración de registro y el folleto preliminar de la oferta de la empresa presentados ante la SEC. Hay copias disponibles en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones en cuanto a revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, a excepción de que la ley lo exija.

Contacto para los inversores:

Stefan Krause

Levere Holdings Corp

[email protected]

Giacomo Ciampolini

Citigroup Global Markets

[email protected]

Inigo de Areilza

Deutsche Bank Securities Inc

[email protected]

Contacto de prensa:

Daniel Yunger

Kekst CNC

[email protected]

+1 212 521 4800

Knut Engelmann

Kekst CNC

[email protected]

+49 174 234 2808

SOURCE Levere Holdings Corp.