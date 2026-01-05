Levine Leichtman Capital Partners annonce la vente de Global Loan Agency Services

LONDRES, 5 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP") a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu un accord pour vendre la société de son portefeuille Global Loan Agency Services ("GLAS" ou la "Société") à Oakley Capital, une société d'investissement privée européenne. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées et la finalisation de la transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

GLAS, dont le siège est à Londres, est l'un des principaux fournisseurs indépendants de services d'agence de prêt et de fiduciaire sur les marchés mondiaux de la dette. La société propose des solutions essentielles aux prêteurs et aux emprunteurs dans le cadre de prêts syndiqués, de prêts directs et de transactions sur les marchés des capitaux, et est devenue un partenaire de confiance pour les structures de financement complexes de ses clients dans le monde entier.

Sous la direction de LLCP, GLAS a connu une forte croissance, avec des actifs sous administration qui sont passés d'environ 120 milliards de dollars en 2021 à plus de 750 milliards de dollars aujourd'hui. La croissance rapide de l'entreprise est le fruit d'une combinaison d'expansion géographique, de nouvelles offres de services, d'investissements technologiques visant à accroître l'efficacité et à améliorer l'expérience des clients, et d'acquisitions stratégiques.

Josh Kaufman, associé et responsable de LLCP Europe, a déclaré : "GLAS a été un résultat phare pour la franchise européenne de LLCP grâce à ses excellentes performances. Nous sommes extrêmement reconnaissants et fiers d'avoir soutenu Mia Drennan et son équipe de direction dans la création d'une agence de prêt indépendante, leader sur le marché mondial. Nous nous réjouissons de voir leur croissance continue et leur succès futur avec leur nouveau partenaire".

Mia Drennan, fondatrice et PDG de GLAS, a déclaré : "Toute notre équipe est reconnaissante à LLCP pour son soutien et son partenariat étroits, qui ont été essentiels pour nous aider à traverser cette phase de croissance sans précédent. En accueillant Oakley Capital comme nouveau partenaire, nous nous réjouissons d'accélérer notre leadership sur le marché mondial et de faire passer l'entreprise à la vitesse supérieure".

La vente de GLAS est la deuxième sortie de LLCP Europe II SCSp.

Deutsche Bank AG et Robert W. Baird Limited ont agi en tant que conseillers financiers conjoints, et Willkie Farr & Gallagher (UK) LLP a agi en tant que conseiller juridique de LLCP et GLAS dans le cadre de la transaction.

À propos de Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui investit depuis 41 ans dans divers secteurs ciblés, notamment les services aux entreprises, le franchisage et les unités multiples, l'éducation et la formation, ainsi que les produits d'ingénierie et la fabrication. LLCP utilise une stratégie d'investissement différenciée de type « Structured Private Equity », combinant des investissements en dette et en capital dans les sociétés de son portefeuille. LLCP estime qu'en investissant dans une combinaison de titres de créance et d'actions, il offre aux équipes de gestion un capital de croissance dans une structure d'investissement très adaptée et flexible qui peut constituer une alternative plus attrayante que le capital-investissement traditionnel.

L'équipe mondiale de LLCP, composée de professionnels de l'investissement, est dirigée par 9 partenaires qui travaillent chez LLCP depuis 20 ans en moyenne. Depuis sa création, LLCP et ses affiliés ont géré environ 18,1 milliards de dollars de capital à travers près de 20 fonds d'investissement et ont investi dans environ 120 sociétés de portefeuille. LLCP gère actuellement 12,6 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Londres, Stockholm, Amsterdam et Francfort.

