Levine Leichtman Capital Partners kondigt verkoop van Global Loan Agency Services aan

LONDEN, 6 januari 2026 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP") heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst heeft gesloten om zijn portefeuillebedrijf Global Loan Agency Services ("GLAS" of het "Bedrijf") te verkopen aan Oakley Capital, een Europees particulier beleggingsbedrijf. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt en de voltooiing ervan is onderworpen aan goedkeuring door de regelgevende instanties.

GLAS, met zijn hoofdkantoor in Londen, is een toonaangevende, onafhankelijke aanbieder van leningsagentschappen en trustee-diensten voor de wereldwijde schuldmarkten. Het Bedrijf biedt cruciale bedrijfsoplossingen aan kredietverstrekkers en kredietnemers voor gesyndiceerde leningen, directe leningen en kapitaalmarkttransacties en is een vertrouwde partner geworden voor complexe financieringsstructuren voor klanten over de hele wereld.

Tijdens het eigendom van LLCP heeft GLAS een sterke groei geboekt, waarbij Assets under Administration is gestegen van ~ $ 120 miljard in 2021 tot meer dan $ 750 miljard vandaag. De snelle groei van het Bedrijf wordt gedreven door een combinatie van strategische overnames, geografische uitbreiding, nieuwe dienstverlening en technologie-investeringen om efficiëntie te stimuleren en de klantervaring te verbeteren.

Josh Kaufman, partner en hoofd van LLCP Europe, zei: "GLAS is een vlaggenschipresultaat geweest voor de LLCP European franchise met zijn sterke prestaties. We zijn ontzettend dankbaar en trots dat we Mia Drennan en haar managementteam hebben gesteund om de wereldwijde, marktleidende, onafhankelijke kredietverstrekker op te bouwen. We zijn verheugd om hun voortdurende groei en toekomstige succes met hun nieuwe partner te zien."

Mia Drennan, oprichter en CEO van GLAS, zei: "Ons hele team is dankbaar voor de nauwe steun en het partnerschap van LLCP, dat van cruciaal belang is geweest om ons door deze fase van ongekende groei te helpen. Nu we Oakley Capital als onze nieuwe partner verwelkomen, kijken we ernaar uit om ons wereldwijde marktleiderschap te versterken en het Bedrijf naar een hoger niveau te tillen."

De verkoop van GLAS is de tweede exit van LLCP Europe II SCSp.

Deutsche Bank AG en Robert W. Baird Limited fungeerden als gezamenlijke financiële adviseurs en Willkie Farr & Gallagher (UK) LLP fungeerde als juridisch adviseur van LLCP en GLAS in verband met de transactie.

Over Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC is een middelgrote private equity-onderneming met 41-jarig ervaring op hetgebied van investeringen in verschillende gerichte sectoren, waaronder waaronder zakelijke dienstverlening, franchising en multi-unit, onderwijs en opleiding, en technische producten en productie. LLCP maakt gebruik van een gedifferentieerde investeringsstrategie voor gestructureerd private equity, waarbij schuld- en aandelenkapitaalinvesteringen in portefeuillebedrijven worden gecombineerd. LLCP is van mening dat het door te investeren in een combinatie van schuld- en aandelenpapieren groeikapitaal biedt aan managementteams in een zeer op maat gemaakte, flexibele investeringsstructuur die een aantrekkelijker alternatief kan zijn dan de traditionele private equity.

Het wereldwijde team van toegewijde beleggingsprofessionals van LLCP wordt geleid door 9 partners die gemiddeld 20 jaar bij LLCP hebben gewerkt. Sinds de oprichting hebben LLCP en zijn filialen ongeveer 18,1 miljard dollar aan kapitaal beheerd in bijna 20 beleggingsfondsen en hebben ze geïnvesteerd in ongeveer 120 portefeuillebedrijven. LLCP beheert momenteel $ 12,6 miljard aan activa en heeft kantoren in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Londen, Stockholm, Amsterdam en Frankfurt.

