Levine Leichtman Capital Partners huurt James Smith in als Managing Director

LONDEN, 29 april 2026 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP") heeft vandaag aangekondigd dat James Smith zich bij het bedrijf heeft aangesloten als Managing Director in de Investment Management-groep. James zal gevestigd zijn in het kantoor van LLCP in Londen.

Josh Kaufman, hoofd Europa bij LLCP, zei: "We zijn erg blij James bij LLCP te mogen verwelkomen. James voegt waardevolle ervaring toe aan het team binnen onze kernverticale Business Services-sector. We kijken uit naar de bijdrage die hij zal leveren nu onze Europese activiteiten en ons team blijven groeien."

James komt naar LLCP vanuit Advent International, waar hij als senior medewerker deel uitmaakte van het Europese Business & Financial Services-team en tijdens zijn twaalfjarige loopbaan bij talrijke succesvolle transacties betrokken was. Vóór Advent werkte James bij Bain & Company. De volledige biografie van James is te vinden op https://www.llcp.com/team.

Over Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC is een private-equitybedrijf dat zich richt op middelgrote ondernemingen en al 42 jaar ervaring heeft met investeringen in diverse specifieke sectoren, waaronder zakelijke dienstverlening, franchising en ketens, onderwijs en opleiding, en technische producten en productie. LLCP maakt gebruik van een gedifferentieerde investeringsstrategie voor gestructureerd private equity, waarbij schuld- en aandelenkapitaalinvesteringen in portefeuillebedrijven worden gecombineerd. LLCP is van mening dat het door te investeren in een combinatie van schuld- en aandelenpapieren groeikapitaal biedt aan managementteams in een zeer op maat gemaakte, flexibele investeringsstructuur die een aantrekkelijker alternatief kan zijn dan traditioneel private equity.

Het wereldwijde team van toegewijde beleggingsprofessionals van LLCP wordt geleid door negen partners die gemiddeld twintig jaar bij LLCP hebben gewerkt. Sinds de oprichting hebben LLCP en haar dochterondernemingen ongeveer 18,5 miljard dollar aan kapitaal beheerd, verdeeld over bijna 20 beleggingsfondsen, en hebben zij in ongeveer 120 portefeuillebedrijven geïnvesteerd. LLCP beheert momenteel $ 12,6 miljard aan activa en heeft kantoren in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Londen, Stockholm, Amsterdam en Frankfurt.

Contactpersoon voor de media: Isabel Moon, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2349427/5942845/LLCP_Logo.jpg