Levine Leichtman Capital Partners recrute James Smith en tant que directeur général

LONDRES, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners (« LLCP ») a annoncé aujourd'hui que James Smith avait rejoint la société en tant que directeur général du groupe de gestion des investissements. James sera basé au bureau de LLCP de Londres.

Josh Kaufman, responsable de l'Europe chez LLCP, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir James chez LLCP. James apporte une expérience précieuse à l'équipe dans le secteur vertical des services aux entreprises. Nous nous réjouissons de l'impact qu'il aura sur le développement de nos activités et de notre équipe en Europe ».

James rejoint LLCP après avoir travaillé pour Advent International, où il était membre senior de l'équipe européenne des services financiers et commerciaux et a participé à de nombreuses transactions réussies au cours de ses 12 années de service. Avant Advent, James a travaillé chez Bain & Company. La biographie complète de James est disponible à l'adresse suivante : https://www.llcp.com/team.

À propos de Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui investit depuis 42 ans dans divers secteurs ciblés, notamment les services aux entreprises, le franchisage et les unités multiples, l'éducation et la formation, ainsi que les produits d'ingénierie et la fabrication. LLCP utilise une stratégie d'investissement différenciée de type « Structured Private Equity », combinant des investissements en dette et en capital dans les sociétés de son portefeuille. LLCP estime qu'en investissant dans une combinaison de titres de créance et d'actions, il offre aux équipes de gestion un capital de croissance dans une structure d'investissement très adaptée et flexible qui peut constituer une alternative plus attrayante que le capital-investissement traditionnel.

L'équipe mondiale de LLCP, composée de professionnels de l'investissement, est dirigée par 9 associés qui travaillent chez LLCP depuis 20 ans en moyenne. Depuis sa création, LLCP et ses affiliés ont géré environ 18,5 milliards de dollars de capital à travers près de 20 fonds d'investissement et ont investi dans environ 120 sociétés de portefeuille. LLCP gère actuellement 12,6 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Londres, Stockholm, Amsterdam et Francfort.

Relations avec la presse : Isabel Moon, [email protected]

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