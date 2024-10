Levine Leichtman Capital Partners investeert in Schülerhilfe in samenwerking met het management

FRANKFURT, Duitsland, 24 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), een wereldwijd opererende participatiemaatschappij, heeft vandaag aangekondigd dat het is overeengekomen om te investeren in Schülerhilfe (de "Onderneming") in samenwerking met haar CEO, Dieter Werkhausen, en het bestaande managementteam. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Schülerhilfe, opgericht in 1974 en met het hoofdkantoor in Gelsenkirchen, Duitsland, is de toonaangevende exploitant en franchisegever van bijles op locatie en online bijles binnen de DACH-regio. Via haar netwerk van ongeveer 1.200 centra biedt het bedrijf bijlesdiensten gericht op het verbeteren van de studieresultaten en de vooruitgang van studenten, samen met een groeiend aanbod van volwassenenonderwijs. Schülerhilfe biedt op maat gemaakte en gerichte bijlessen in kleine groepen en één-op-één sessies, zowel persoonlijk als online.

"We zijn verheugd om met LLCP samen te werken nu Schülerhilfe de volgende fase van haar groei ingaat," aldus Dieter Werkhausen, CEO van de onderneming, die samen met het hele managementteam de onderneming zal blijven leiden. "We zijn van oordeel dat LLCP's afstemming op onze strategische visie en LLCP's solide ervaring op het vlak van onderwijs en multi-unit investeringen zeer gunstig zullen zijn naarrmate we ons groeitraject voortzetten met behoud van uitstekende serviceniveaus voor onze leerlingen."

Josh Kaufman, Partner en Hoofd Europa bij LLCP: "We zijn verheugd om samen te werken met Dieter en het hele managementteam, die beschikken over een uitstekende staat van dienst op het gebied van groei en het versterken van de positie van Schülerhilfe als leider in bijlesdiensten binnen de DACH-regio. Schülerhilfe bedient aantrekkelijke eindmarkten die profiteren van rugwind, zoals een toenemend aantal leerlingen in de schoolgaande leeftijd, een stijgend percentage bijlessen en een voortdurende verschuiving naar institutionele aanbieders. We zijn verheugd te kunnen profiteren van deze gunstige rugwind, en meer in het algemeen kijken we ernaar uit om het bedrijf te ondersteunen bij dit volgende succesvolle hoofdstuk."

Matthias Tabbert, Managing Director en Hoofd DACH bij LLCP, voegt hieraan toe: "Schülerhilfe is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief hoogstaand professionele bijlessen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en heeft de afgelopen 50 jaar een indrukwekkende naamsbekendheid opgebouwd. Nu ouders merken dat hun kinderen steeds meer bijles nodig hebben, blijft Schülerhilfe de aanbieder bij voorkeur met het oog op goed onderwijs en betere cijfers dankzij de zeer effectieve en eersteklas bijlessen op locatie, dicht bij de woonplaats van de leerling. We kijken ernaar uit om met Dieter en zijn team samen te werken om de aanwezigheid en het dienstenaanbod van het bedrijf verder uit te breiden."

Schülerhilfe is de tweede investering van Levine Leichtman Capital Partners VII, L.P. LLCP heeft in al zijn fondsen uitgebreid geïnvesteerd in bedrijven met meerdere vestigingen en in onderwijs, waaronder Mander Portman Woodward, Tropical Smoothie Cafe, GL Education, Hand & Stone, Nothing Bundt Cakes, Suveto, Improve International, Skill Dynamics, Therapeutic Research Center, Squla en CJ Fallon.

Oakley Capital, de vorige financiële sponsor van Schülerhilfe sinds 2017, zal uit zijn investering stappen.

Milbank LLP trad op als juridisch adviseur van LLCP bij de transactie.

Over Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC is een participatiemaatschappij die al 40 jaar investeert in verschillende doelsectoren, waaronder zakelijke dienstverlening, franchising en multi-units, onderwijs en opleiding en technische producten en productie. LLCP maakt gebruik van een gedifferentieerde Structured Private Equity-investeringsstrategie, waarbij investeringen in vreemd en eigen vermogen in portfoliobedrijven worden gecombineerd. LLCP is van mening dat het, door te investeren in een combinatie van schuld- en aandeleneffecten, managementteams groeikapitaal biedt in een zeer aangepaste, flexibele investeringsstructuur die een aantrekkelijker alternatief kan zijn dan traditionele private equity.

LLCP's wereldwijde team van toegewijde beleggingsprofessionals wordt geleid door 10 partners die gemiddeld 20 jaar bij LLCP werken. Sinds zijn oprichting heeft LLCP ongeveer $ 15,2 miljard aan institutioneel kapitaal beheerd via 15 beleggingsfondsen en heeft het geïnvesteerd in meer dan 100 portefeuillebedrijven. LLCP beheert momenteel $ 9,0 miljard aan activa en heeft kantoren in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Londen, Stockholm, Amsterdam en Frankfurt.

