Levine Leichtman Capital Partners investit dans Schülerhilfe en partenariat avec la direction de l'entreprise

FRANCFORT, Allemagne, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), une société mondiale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté d'investir dans Schülerhilfe (la "société") en partenariat avec son PDG, Dieter Werkhausen, et l'équipe de direction existante. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Fondée en 1974 et basée à Gelsenkirchen, en Allemagne, Schülerhilfe est le principal opérateur et franchiseur de soutien scolaire sur site et en ligne dans la région DACH. Grâce à son réseau d'environ 1 200 centres, l'entreprise propose des services de tutorat axés sur l'amélioration des résultats et de la progression scolaires des étudiants, ainsi qu'une offre de formation pour adultes en pleine expansion. Schülerhilfe propose des séances de tutorat personnalisées et ciblées, en petits groupes ou individuelles, en personne ou en ligne.

"Nous sommes ravis de nous associer à LLCP alors que Schülerhilfe entre dans la prochaine phase de sa croissance", a déclaré Dieter Werkhausen, PDG de l'entreprise, qui continuera à diriger l'entreprise avec l'ensemble de l'équipe de direction. "Nous pensons que l'alignement de LLCP sur notre vision stratégique ainsi que la solide expérience de LLCP dans le domaine de l'éducation et de l'investissement dans des unités multiples seront extrêmement bénéfiques pour poursuivre notre trajectoire de croissance tout en maintenant d'excellents niveaux de service pour nos élèves."

Josh Kaufman, associé et responsable de l'Europe chez LLCP, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Dieter et à l'ensemble de l'équipe de direction, qui ont d'excellents antécédents en matière de croissance et de renforcement de la position de Schülerhilfe en tant que leader des services de soutien scolaire dans la région DACH. Schülerhilfe dessert des marchés finaux attrayants qui bénéficient de vents favorables, notamment un nombre croissant d'élèves en âge scolaire, une augmentation du taux de soutien scolaire et une évolution continue vers des fournisseurs institutionnels. Nous sommes ravis de tirer parti de ces vents favorables et, plus généralement, nous nous réjouissons d'accompagner l'entreprise dans ce nouveau chapitre de sa réussite".

Matthias Tabbert, directeur général et responsable de la région DACH chez LLCP, a ajouté : "Schülerhilfe est le principal fournisseur de soutien scolaire professionnel de haute qualité en Allemagne, en Autriche et en Suisse et a acquis une notoriété impressionnante au cours des 50 dernières années. Alors que les parents constatent une augmentation des besoins de leurs enfants en matière de soutien scolaire, Schülerhilfe reste le prestataire de choix pour permettre une bonne éducation scolaire et améliorer les notes grâce à son soutien scolaire sur place, très efficace et de premier ordre, à proximité immédiate du domicile des élèves. Nous nous réjouissons de travailler avec Dieter et son équipe pour continuer à développer l'empreinte de la société et ses offres de services".

Schülerhilfe sera le deuxième investissement de Levine Leichtman Capital Partners VII, L.P. Dans l'ensemble de ses fonds, LLCP a beaucoup investi dans des entreprises à unités multiples et des entreprises d'éducation, notamment Mander Portman Woodward, Tropical Smoothie Cafe, GL Education, Hand & Stone, Nothing Bundt Cakes, Suveto, Improve International, Skill Dynamics, Therapeutic Research Center, Squla, et CJ Fallon.

Oakley Capital, le précédent sponsor financier de Schülerhilfe depuis 2017, se retirera de son investissement.

Milbank LLP a été le conseiller juridique de LLCP pour cette transaction.

À propos de Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui investit depuis 40 ans dans divers secteurs ciblés, notamment les services aux entreprises, le franchisage et les unités multiples, l'éducation et la formation, ainsi que les produits manufacturés et l'industrie manufacturière. LLCP utilise une stratégie d'investissement différenciée de type "Structured Private Equity", combinant des investissements en dette et en capital dans les entreprises du portefeuille. LLCP estime qu'en investissant dans une combinaison de titres de créance et d'actions, il offre aux équipes de gestion un capital de croissance dans une structure d'investissement flexible et hautement personnalisée qui peut constituer une alternative plus attrayante que le capital-investissement traditionnel.

L'équipe mondiale de professionnels de l'investissement de LLCP est dirigée par 10 partenaires qui travaillent chez LLCP depuis 20 ans en moyenne. Depuis sa création, LLCP a géré environ 15,2 milliards de dollars de capitaux institutionnels à travers 15 fonds d'investissement et a investi dans plus de 100 entreprises du portefeuille . LLCP gère actuellement 9,0 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Londres, Stockholm, Amsterdam et Francfort.

Contact presse : Cathy Thomas ; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2349427/LLCP_Logo.jpg