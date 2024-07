Levine Leichtman Capital Partners investiert in Improve International in Partnerschaft mit dem Management

LONDON, 10. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), ein globales Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, in Improve International Group ("Improve International" oder das "Unternehmen") in Partnerschaft mit dem Management-Team zu investieren. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Improve International wurde 1998 gegründet und ist weltweit führend in der veterinärmedizinischen Fort- und Weiterbildung. Das Unternehmen wurde von Tierärzten für Tierärzte gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die tierärztliche Praxis weltweit zu verbessern, indem es Tierärzten das Vertrauen und die Fähigkeiten vermittelt, eine mitfühlende Tierpflege zu leisten. Improve International arbeitet mit Veterinärmedizinern in aller Welt zusammen, um sie weiterzubilden und gleichzeitig Inhalte und Schulungen für die laufende berufliche Weiterbildung anzubieten. Improve International nutzt modernste Schulungseinrichtungen mit ansprechenden digitalen Inhalten, um Kurse in 20 Ländern und in 9 verschiedenen Sprachen anzubieten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Swindon, Großbritannien, beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Portugal, den Vereinigten Staaten und Frankreich.

Improve International wird weiterhin von CEO Heber Alves und dem bestehenden Managementteam geleitet.

Heber Alves kommentierte: "Unsere Partnerschaft mit LLCP kommt zu einem sehr spannenden Zeitpunkt für Improve International. Wir sind stolz auf das Angebot, das wir aufgebaut haben, und freuen uns darauf, den Zugang für Fachleute aus der Tiermedizin auf der ganzen Welt zu erweitern, so dass sie ihre Reise des lebenslangen Lernens genießen und von den vielen Vorteilen auf diesem Weg profitieren können. Die umfassende Erfahrung von LLCP in den Bereichen Bildung und medizinische Ausbildung wird für uns sehr wertvoll sein, wenn wir die nächste Wachstumsphase einleiten.

Josh Kaufman, Partner und Head of Europe bei LLCP, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Improve International. Das Managementteam hat ein führendes Bildungsunternehmen aufgebaut, das gut positioniert ist, um den wachsenden Bedarf der Veterinärindustrie auf der ganzen Welt zu decken. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei der Skalierung seines Geschäfts durch organische Initiativen, einschließlich der Entwicklung neuer Kurse und der geografischen Expansion, sowie durch strategische Fusionen und Übernahmen zu unterstützen.

Improve International wird die siebte Investition von Levine Leichtman Capital Partners Europe II, SCSp sein. Über seine Fonds hat LLCP umfangreich in den Bildungsbereich investiert, darunter GL Education, Skill Dynamics, Therapeutic Research Center, Squla, CJ Fallon und Mander Portman Woodward. LLCP hat über Suveto in den USA auch in den Bereich der Tiermedizin investiert.

LLCP wurde von DC Advisory (Schulden), KPMG (Finanzen), Deloitte (Steuern), Willkie Farr & Gallagher (Recht) und CIL (Handel) beraten.

LLCP hat seine Beteiligung an Improve International von der privaten Beteiligungsgesellschaft RJD Partners und Mitgliedern des Managementteams des Unternehmens erworben. Die Verkäufer wurden von EY (federführend), Capital Law (rechtlich), Strategy& PwC (kaufmännisch) und Deloitte (Finanzen und Steuern) beraten, während die Unternehmensleitung von Jamieson (Eigenkapitalbedingungen), K&L Gates (rechtlich) und RSM (Steuern) beraten wurde.

Über Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist eine mittelständische Private-Equity-Firma, die seit 40 Jahren in verschiedene Zielbranchen investiert, darunter Business Services, Franchising & Multi-unit, Education & Training sowie Engineered Products & Manufacturing. LLCP wendet eine differenzierte Structured Private Equity-Investitionsstrategie an, die Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen kombiniert. LLCP ist der Ansicht, dass es durch die Investition in eine Kombination aus Schuld- und Eigenkapitaltiteln den Managementteams Wachstumskapital in einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur bietet, die eine attraktivere Alternative als traditionelles privates Beteiligungskapital sein kann.

LLCP's globales Team von engagierten Anlageexperten wird von 10 Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 19 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit der Gründung hat LLCP etwa 14,8 Milliarden Dollar an institutionellem Kapital in 15 Investmentfonds verwaltet und in über 100 Portfoliounternehmen investiert. LLCP verwaltet derzeit ein Vermögen von 10,2 Milliarden Dollar und hat Niederlassungen in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, London, Stockholm, Amsterdam und Frankfurt.

Medienkontakt: Cathy Thomas; [email protected]

