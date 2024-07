Levine Leichtman Capital Partners investit dans Improve International en partenariat avec la direction

LONDRES, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners (" LLCP "), une société mondiale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté d'investir dans Improve International Group (" Improve International " ou la " société ") en partenariat avec son équipe de direction. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Fondée en 1998, Improve International est le leader mondial de la formation et de l'enseignement postuniversitaires vétérinaires. Fondée par des vétérinaires pour des vétérinaires, l'entreprise s'est engagée à élever la pratique vétérinaire dans le monde entier, en donnant aux professionnels de la médecine vétérinaire la confiance et les compétences nécessaires pour prodiguer des soins aux animaux avec compassion. Improve International travaille avec des professionnels vétérinaires dans le monde entier pour les aider à se perfectionner, tout en fournissant du contenu et des formations pour répondre aux exigences de développement professionnel continu. Improve International s'appuie sur des installations de formation de pointe et un contenu numérique attrayant pour dispenser des cours dans 20 pays et dans 9 langues différentes. Basée à Swindon, au Royaume-Uni, la société emploie plus de 170 personnes et possède des bureaux en Allemagne, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis et en France.

Improve International continuera d'être dirigée par le PDG Heber Alves et l'équipe de direction existante.

Heber Alves a déclaré : "Notre partenariat avec LLCP arrive à un moment très excitant pour Improve International. Nous sommes fiers de l'offre que nous avons construite et nous nous réjouissons de continuer à élargir l'accès aux professionnels vétérinaires du monde entier, afin qu'ils puissent profiter de leur parcours d'apprentissage tout au long de la vie, et bénéficier grandement des nombreuses récompenses qui en découlent. L'expérience approfondie de LLCP dans le domaine de l'éducation et de la formation médicale nous sera très précieuse au moment où nous entamons la prochaine phase de notre croissance".

Josh Kaufman, associé et responsable de l'Europe chez LLCP, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Improve International. L'équipe de direction a créé une entreprise de formation de premier plan qui est bien placée pour répondre aux besoins croissants de l'industrie vétérinaire à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis de les aider à développer leur activité par le biais d'initiatives organiques, notamment le développement de nouveaux cours et l'expansion géographique, ainsi que par le biais de fusions et acquisitions stratégiques."

Improve International sera le septième investissement de Levine Leichtman Capital Partners Europe II, SCSp. Dans l'ensemble de ses fonds, LLCP a beaucoup investi dans l'éducation, notamment dans GL Education, Skill Dynamics, Therapeutic Research Center, Squla, CJ Fallon et Mander Portman Woodward. LLCP a également investi dans le secteur vétérinaire par l'intermédiaire de Suveto aux États-Unis.

LLCP a été conseillé par DC Advisory (dette), KPMG (finances), Deloitte (fiscalité), Willkie Farr & Gallagher (juridique) et CIL (commercial).

LLCP a acquis sa participation dans Improve International auprès de la société de capital-investissement RJD Partners et de membres de l'équipe de direction de la société. Les vendeurs ont été conseillés par EY (conseil principal), Capital Law (juridique), Strategy& PwC (commercial) et Deloitte (financier et fiscal), tandis que Jamieson (conditions de participation), K&L Gates (juridique) et RSM (fiscal) ont conseillé la direction.

À propos de Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui investit depuis 40 ans dans divers secteurs ciblés, notamment les services aux entreprises, le franchisage et les unités multiples, l'éducation et la formation, ainsi que les produits manufacturés et l'industrie manufacturière. LLCP utilise une stratégie d'investissement différenciée de type "Structured Private Equity", combinant des investissements en dette et en capital dans les entreprises du portefeuille. LLCP estime qu'en investissant dans une combinaison de titres de créance et d'actions, il offre aux équipes de gestion un capital de croissance dans une structure d'investissement flexible et hautement personnalisée qui peut constituer une alternative plus attrayante que le capital-investissement traditionnel.

L'équipe mondiale de LLCP, composée de professionnels de l'investissement, est dirigée par 10 partenaires qui travaillent chez LLCP depuis 19 ans en moyenne. Depuis sa création, LLCP a géré environ 14,8 milliards de dollars de capital institutionnel à travers 15 fonds d'investissement et a investi dans plus de 100 entreprises en portefeuille. LLCP gère actuellement 10,2 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à Los Angeles, New York, Chicago, Miami, Londres, Stockholm, Amsterdam et Francfort.

