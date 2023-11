L'évolution rapide du paysage de l'investissement à Abu Dhabi est abordée lors de la deuxième édition d'« Asset Abu Dhabi » organisée à l'occasion de l'ADFW 2023

Ray Dalio est monté sur scène à Asset Abu Dhabi et a fait l'éloge des économies faucons de la région du Conseil de coopération du Golfe en les qualifiant d'« États de la Renaissance ».

En amont de la COP28 , au cours de la session spéciale intitulée « L'essor de l'économie faucon », d'éminents dirigeants économiques comme Nasser Saidi ont appelé à la création d'une « banque du climat ».

Fadi Ghandour, président exécutif de Wamda Capital, a mis l'accent sur l'augmentation du déploiement de capitaux régionaux par les fonds souverains dans les grands projets d'infrastructure et de technologie.

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La Semaine financière d'Abou Dabi (ADFW) présentée par Abu Dhabi Global Market (ADGM) a entamé aujourd'hui sa prochaine conférence clé, en organisant l'édition 2023 d'Asset Abu Dhabi. L'événement a accueilli un groupe sélectif de dirigeants du marché de l'investissement, qui se sont réunis à l'ADFW pour analyser l'évolution des stratégies d'investissement des fonds spéculatifs, des sociétés de capital-investissement, des géants du capital-risque et des bureaux de gestion de patrimoine sur les marchés mondiaux, étudier les rendements des classes d'actifs en évolution et les frontières de l'investissement, les réponses aux pressions inflationnistes, et observer l'avenir et les perspectives des économies régionales et mondiales dans l'ère de transition actuelle.

Asset Abu Dhabi 2023, organisé avec des partenaires thématiques, Mubadala et BTG Pactual, a présenté une liste de quelques-uns des plus grands leaders du marché privé mondial, accueillant des milliers d'investisseurs de haut niveau de plus de 100 pays, issus de l'industrie financière et de l'investissement, qui gèrent collectivement plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs. La liste des principales institutions d'investissement financier qui ont participé à la conférence comprend des noms prestigieux tels que Morgan Stanley, BNY Mellon, Goldman Sachs, Brevan Howard et Franklin Templeton, entre autres.

La conférence Asset Abu Dhabi a débuté par une séance d'ouverture spéciale animée par Ruchir Sharma, président de Rockefeller International, qui a présenté son analyse des principaux signaux politiques, économiques, technologiques et sociaux qui façonnent l'avenir d'une nation. Abordant le principe de la gestion de patrimoine, Jenny Johnson, PDG de Franklin Templeton, a parlé en profondeur de l'utilité de la technologie pour l'augmentation des classes d'actifs, l'investissement durable et l'interprétation de l'évolution des marchés mondiaux.

L'essor de l'économie faucon reste l'une des préoccupations majeures d'Asset Abu Dhabi et de l'ADFW. Il s'agit de déterminer les moteurs de la croissance actuelle des Émirats arabes unis et d'autres économies régionales et de faire la lumière sur les projets, les politiques et les efforts déployés par les gouvernements pour concrétiser les visions économiques à long terme.

Parmi les autres sessions clés ont figuré une conversation unique sur « Les clés de la gestion de l'argent et du risque » entre George Osborne, ancien chancelier britannique, et Alan Howard, fondateur de Brevan Howard, ainsi qu'une table ronde spéciale sur les « Prévisions à l'horizon 2030 » avec le président de Hong Kong Exchanges & Clearing et les directeurs généraux de Goldman Sachs, Circle et Tikehau Capital.

Salem Mohammed Al Darei, PDG de l'ADGM Authority, a déclaré : « L'ADGM étant le siège d'une collection mondiale de gestionnaires d'actifs, la Semaine financière d'Abou Dabi continue d'être une plateforme essentielle pour eux, par l'intermédiaire d'Asset Abu Dhabi, afin de partager des idées et de tracer la voie à suivre dans le monde de l'investissement, qui est en constante évolution. L'édition 2023 d'Asset Abu Dhabi constitue non seulement une occasion unique d'analyser l'évolution rapide du paysage de l'investissement, mais elle présente également la prochaine ère des actifs numériques et fournit des indications précieuses sur les perspectives des économies régionales et mondiales à l'ère de la transition. Avec une liste impressionnante de leaders du marché privé mondial et d'investisseurs de haut niveau représentant un montant stupéfiant de 30 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Asset Abu Dhabi illustre l'engagement de l'ADGM à encourager la collaboration et l'innovation dans l'industrie financière. »

Abou Dabi est devenu une destination de choix pour les entités mondiales de gestion d'actifs et de fonds, dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières années. L'ADGM connaît également une croissance remarquable dans le secteur de la gestion d'actifs, avec une augmentation de 52 % au troisième trimestre par rapport à la même période l'année dernière.

La conférence a accueilli deux autres événements. Le congrès international sur les bureaux de gestion de patrimoine 2023 a été organisé en partenariat avec la Chambre d'Abou Dabi, l'Abu Dhabi IPO Fund et l'Emirates Family Office Association, ainsi que le forum sur le redressement, la restructuration et l'insolvabilité (Turnaround, Restructuring & Insolvency - T.R.I.) 2023.