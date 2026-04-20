Lexar amplia la serie SILVER PLUS con la nuova scheda microSDXC UHS-I da 2 TB che offre velocità di lettura ai vertici del settore e una maggiore capacità

Sulla scia del precedente successo della serie SILVER PLUS, come le schede microSD consigliate da DJI, la nuova versione offre una maggiore capacità e velocità superiori, oltre a fornire più opzioni di utilizzo con i modelli DJI

SAN JOSE, California, 20 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, leader mondiale nelle soluzioni di memoria e archiviazione, annuncia oggi l'ampliamento della sua popolare gamma Lexar Professional SILVER PLUS con la scheda microSDXC UHS‑I da 2 TB, che offre una nuova opzione ad alta capacità e leader nella categoria per gli utenti SILVER PLUS. La scheda microSDXC UHS-I Lexar Professional SILVER PLUS è disponibile nelle versioni da 64 GB, 128 GB, 256 GB, 521 GB, 1 TB e nella nuova versione da 2 TB a partire da 20,23 € su Amazon.

Sulla scia del successo della serie, come le schede microSD consigliate da DJI, la nuova scheda da 2 TB offre ai creatori di contenuti una maggiore flessibilità con una gamma più ampia di capacità per soddisfare diverse esigenze di ripresa, dalle registrazioni occasionali ai flussi di lavoro professionali. Garantendo velocità e affidabilità, il nuovo modello da 2 TB offre le velocità di lettura più elevate della sua categoria, con prestazioni fino al 245% più elevate rispetto alle schede microSD UHS-I standard.

Poiché i dispositivi si affidano sempre più a memorie flash veloci, Lexar ha progettato l'ultima scheda da 2 TB della gamma SILVER PLUS ponendo la velocità come elemento centrale. Essendo la scheda microSD UHS-I da 2 TB più veloce del settore, offre velocità di lettura/scrittura impressionanti, fino a 255 MB/s e 180 MB/s. Queste prestazioni consentono registrazioni video Full HD e 4K senza interruzioni, garantendo riprese fluide e continue sia ai videomaker sia ai giocatori. Lexar continuerà a collaborare strettamente con i principali marchi di dispositivi host per offrire prestazioni ancora migliori e opzioni di archiviazione sempre più ampie.

La scheda microSDXC UHS-I Lexar Professional SILVER PLUS è disponibile con capacità da 64 GB fino a 2 TB, offrendo opzioni di archiviazione scalabili per gli utenti DJI e i creatori di contenuti che utilizzano dispositivi di registrazione ad alta risoluzione simili. La versione da 1 TB offre velocità di lettura/scrittura fino a 205 MB/s e 150 MB/s, mentre le opzioni di capacità inferiore, come quella da 64 GB, offrono velocità di lettura fino a 205 MB/s e velocità di scrittura fino a 100 MB/s. Se abbinata al lettore Lexar RW360 (per 2 TB) e RW310 (per 64 GB-1 TB), gli utenti possono sfruttare appieno le elevate velocità di lettura della gamma, riducendo drasticamente i tempi di trasferimento per i file di grandi dimensioni.

Con classificazione V30, la scheda è progettata per supportare la fotografia in modalità burst senza perdita di fotogrammi e per garantire registrazioni video fluide fino a 4K Ultra HD a 60 FPS, risultando la scelta ideale per flussi di lavoro mobili ad alte prestazioni.

In grado di offrire fino a 2 TB di spazio di archiviazione veloce, affidabile e durevole con l'opzione di capacità più elevata, la scheda è ideale per droni, action cam, console portatili e un'ampia gamma di dispositivi mobili. Essendo le schede microSD ufficiali consigliate da DJI, rappresentano il complemento ideale per gli ultimi modelli lanciati di recente. Sono inoltre compatibili con i modelli più diffusi di Insta360, GoPro, Nintendo Switch e Steam Deck. Con opzioni adatte a tutte le esigenze e una capacità fino a 2 TB, gli utenti possono scaricare i giochi più pesanti, registrare lunghi filmati in 4K e archiviare intere librerie di foto in sequenza in modo rapido e semplice.

Progettata per durare nel tempo, la scheda è classificata IPX7 per l'impermeabilità ed è stata realizzata per resistere alle sollecitazioni dell'uso quotidiano. È resistente all'usura, alle temperature estreme, ai raggi X, alle vibrazioni, ai campi magnetici, agli urti e alle cadute, garantendo agli utenti la possibilità di portarla ovunque senza esitazione per la fotografia, i giochi e la creazione di contenuti. Il Lexar Recovery Tool, scaricabile da lexar.com, aiuta a recuperare i file che potrebbero essere stati cancellati accidentalmente, e la scheda è coperta da una garanzia a vita limitata per una maggiore tranquillità.

La scheda microSDXC UHS-I Lexar Professional SILVER PLUS è disponibile nelle versioni da 64 GB, 128 GB, 256 GB, 521 GB e 1 TB a partire da 20,23 € su Amazon.

*In base a test interni. Velocità di lettura massima di 255 MB/s se abbinata al lettore di schede RW360 (venduto separatamente).

Informazioni su Lexar

Fondata in California nel 1996, Lexar è impegnata da 30 anni nello sviluppo di soluzioni di memoria affidabili e ad alte prestazioni, e gestisce ora oltre 100.000 canali di vendita in sei continenti, servendo oltre 100 milioni di utenti in più di 70 Paesi. Il suo pluripremiato portafoglio di prodotti, che spazia dalle schede di memoria e le unità SSD alle DRAM e le soluzioni di archiviazione mobile, continua a supportare creativi, professionisti e utenti comuni in tutto il mondo.

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