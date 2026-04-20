Lexar élargit la gamme SILVER PLUS avec une nouvelle carte microSDXC UHS-I de 2 To offrant des vitesses de lecture inégalées et une plus grande capacité.

S'appuyant sur le succès de la gamme SILVER PLUS en tant que carte microSD recommandée par DJI, la nouvelle version offre une plus grande capacité et de meilleures vitesses, ainsi que davantage d'options à utiliser avec les modèles DJI

SAN JOSE, Californie, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, leader mondial des solutions de mémoire et de stockage, annonce aujourd'hui l'extension de sa gamme populaire Lexar Professional SILVER PLUS avec l'ajout d'une version de carte microSDXC UHS-I de 2 To, offrant ainsi aux utilisateurs de SILVER PLUS une nouvelle option de grande capacité. La carte Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC UHS-I est disponible en 64 Go, 128 Go, 256 Go, 521 Go, 1 To et la nouvelle version 2 To à partir de 20,23 € sur Amazon.

En prolongement du succès de la gamme de cartes microSD recommandées par DJI, la nouvelle carte de 2 To offre aux créateurs une plus grande flexibilité avec un éventail plus important de capacités pour répondre aux différents besoins de prise de vue, de la capture occasionnelle aux flux de travail professionnels. Alliant rapidité et fiabilité, le nouveau modèle de 2 To offre les vitesses de lecture les plus rapides de sa catégorie, avec des performances jusqu'à 245 % supérieures à celles des cartes microSD UHS-I standard.

Alors que les appareils dépendent de plus en plus d'une mémoire flash rapide, Lexar a conçu le dernier ajout de 2 To à la gamme SILVER PLUS avec la vitesse au cœur de son fonctionnement. Faisant d'elle la carte microSD UHS-I de 2 To la plus rapide du secteur, elle offre des vitesses de lecture/écriture remarquables pouvant atteindre 255 Mo/s et 180 Mo/s. Cette performance permet un enregistrement vidéo Full HD et 4K transparent, garantissant une saisie fluide et ininterrompue pour les vidéastes et les joueurs. Lexar va continuer de travailler en étroite collaboration avec les principales marques d'appareils hôtes pour offrir des performances encore plus élevées et des options de stockage étendues.

La carte Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC UHS-I est disponible dans des capacités allant de 64 Go à 2 To, offrant des options de stockage évolutives aux utilisateurs et créateurs de DJI qui utilisent des appareils d'enregistrement haute résolution comparables. La capacité de 1 To offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 205 Mo/s et 150 Mo/s, tandis que les options de moindre capacité (64 Go) offrent des vitesses de lecture allant jusqu'à 205 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 100 Mo/s. Associé au lecteur Lexar RW360 (pour 2 To) et RW310 (pour 64 Go-1 To), les utilisateurs peuvent profiter pleinement des vitesses de lecture rapides de la gamme, réduisant ainsi considérablement les temps de transfert des fichiers volumineux.

Classée V30, la carte peut prendre en charge la photographie en mode rafale sans perte d'images et pour offrir un enregistrement vidéo sans saccades jusqu'à 4K 60FPS Ultra HD, ce qui en fait un choix idéal pour les flux de travail mobiles à hautes performances.

Capable de fournir jusqu'à 2 To de stockage rapide, fiable et durable avec l'option de plus grande capacité, la carte est idéale pour les drones, les caméras d'action, les consoles portables et une large gamme d'appareils mobiles. En tant que carte microSD officielle recommandée par DJI, elle est le partenaire idéal des derniers modèles introduits récemment. Elle est également compatible avec les modèles populaires d'Insta360, GoPro, Nintendo Switch et Steam Deck. Avec des options adaptées à tous et une capacité allant jusqu'à 2 To, les utilisateurs peuvent télécharger les plus grands jeux, enregistrer des séquences 4K et stocker des bibliothèques entières de photos en rafale rapidement et facilement.

Conçue pour durer, la carte est étanche conformément à la norme IPX7 et conçue pour résister aux exigences d'une utilisation réelle. Elle est résistante à l'usure, à la température, aux rayons X, aux vibrations, au magnétisme, aux chocs et aux chutes, ce qui permet aux utilisateurs de l'emporter partout sans hésitation pour prendre des photos, jouer et créer du contenu. L'outil de récupération Lexar, disponible en téléchargement sur lexar.com, aide à récupérer les fichiers qui ont été supprimés accidentellement et la carte bénéficie d'une garantie limitée à vie pour une plus grande tranquillité d'esprit.

La carte Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC UHS-I est disponible en 64 Go, 128 Go, 256 Go, 521 Go, 1 To à partir de 20,23 € sur Amazon.

*Basé sur des tests internes. Vitesse de lecture maximale de 255 Mo/s lorsqu'elle est associée au lecteur de cartes RW360 (vendu séparément).

À propos de Lexar

Fondée en Californie en 1996, Lexar a passé 30 ans à faire progresser les solutions de mémoire fiables et de haute performance et exploite aujourd'hui plus de 100 000 canaux de vente sur six continents, au service de plus de 100 millions d'utilisateurs dans plus de 70 pays. Son portefeuille primé - des cartes mémoire aux SSD en passant par la DRAM et le stockage mobile - continue d'aider les créateurs, les professionnels et les utilisateurs quotidiens du monde entier.

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