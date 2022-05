LexisNexis® Risk Solutions lança solução que aumenta níveis de verificação de identidade de clientes no Brasil

Ferramenta de verificação automatizada fortalece o processo de integração com banco de dados local ampliado, reduzindo os custos e os riscos para as empresas em todo o Brasil

SÃO PAULO, 24 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions lança hoje um novo produto desenvolvido especificamente para atender às necessidades específicas de instituições no Brasil ao verificar a identidade de um cliente. O LexisNexis® Identity Verification Solution ajuda as empresas locais a fortalecerem os processos de integração e aumentarem as taxas de aprovação, simplificando os processos de verificação, reduzindo os custos e mitigando os riscos.

O aumento do uso de dispositivos móveis e aplicativos levou a um crescimento nas tentativas de fraudes e crimes cibernéticos no Brasil, a maior economia da América Latina. As empresas têm enfrentado desafios crescentes para aprovar novos clientes sem criar barreiras de verificação que resultem na perda de oportunidades de negócios.

O Identity Verification Solution da LexisNexis Risk Solutions permite que as empresas flexibilizem e personalizem a verificação de identidade na entrada de um novo cliente, fazendo uso de um banco de dados local ampliado. O LexID®, um componente chave do Identity Verification Solution da LexisNexis Risk Solutions, permite a adoção de uma abordagem probabilística para confirmar as identidades com alta precisão, mesmo com o uso de dados não exclusivos. Com isso, garante que as mais de 200 milhões de identidades que fazem parte do LexID® tenham perfis atualizados.

Ele reconhece automaticamente identidades legítimas, reduzindo a necessidade de análises manuais e, assim, evita erros humanos, ao mesmo tempo em que confere maior velocidade e transparência ao processo. Ao oferecer uma ferramenta que ajuda as empresas a superar os obstáculos de verificação de identificação, o Identity Verification Solution da LexisNexis Risk Solutions também contribui para conter aumentos de custos, atrasos, riscos de reputação e penalidades regulatórias.

"A entrada e o gerenciamento de clientes ou consumidores são desafiadores e as empresas precisam encontrar um equilíbrio entre estabelecer processos robustos de análise de risco sem criar barreiras que possam retardar ou interromper a jornada do cliente", disse Rafael Costa Abreu, diretor de fraude e identidade LATAM da LexisNexis Risk Solutions. "Nosso último estudo LexisNexis® True Cost of Fraud™ revelou que 51% dos gerentes de risco pesquisados consideram a verificação de identidade o principal desafio ao integrar novos clientes, um aumento de 155% em comparação com o estudo de 2019. O Brasil, em particular, carrega um grande número de diferentes identificações federais e estaduais e essa nova ferramenta verifica dados específicos para melhorar significativamente as medidas de prevenção de fraudes. Estamos satisfeitos em oferecer o Identity Verification Solution da LexisNexis® Risk Solutions, ajudando empresas brasileiras a aprofundar os níveis de verificação e identificar informações conflitantes ou suspeitas para reduzir o atrito e o tempo necessário para integrar novos clientes".

O Brasil possui mais de 250 milhões de chips de telefonia móvel em uso, segundo a agência reguladora de telecomunicações Anatel, mais do que seus 214 milhões de cidadãos. O LexisNexis Identity Verification Solution é a primeira oferta da LexisNexis Risk Solutions projetada especificamente para o país, mostrando o foco da empresa em aumentar a oferta de serviços locais à medida que as compras online e os serviços financeiros aumentam.

