LexisNexis Risk Solutions Anuncia Acordo Definitivo para Aquisição da Emailage

ATLANTA, 3 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions, parte da RELX, anunciou hoje que firmou um acordo para adquirir a Emailage®, fornecedora global de soluções de prevenção de fraude e gestão de risco. A Emailage se tornará parte do grupo de Business Services da LexisNexis Risk Solutions.

Fundada em 2012 e sediada na área metropolitana de Phoenix, com escritórios em todo o mundo, a Emailage ajuda as organizações a reduzir a fraude on-line criando perfis multidimensionais associados aos endereços de e-mail dos clientes para gerar pontuações preditivas de risco.

A aquisição da Emailage por parte da LexisNexis Risk Solutions demonstra ainda mais o compromisso da empresa em aumentar o crescimento orgânico com aquisições estratégicas.

A rede de banco de dados contributivos e permanente da Emailage aprimorará a Digital Identity Network® da LexisNexis®, que anualmente analisa uma média de 39,9 bilhões de transações para fornecer às organizações uma visão litigável do célere e mutável cenário de ameaças no mundo.

A LexisNexis Risk Solutions já possui uma parceria comercial estabelecida com a Emailage para oferecer avaliação de risco por e-mail a clientes em todo o mundo. Uma maior integração dos recursos da Emailage criará uma imagem mais completa dos riscos na economia global móvel e digital da atualidade.

Rick Trainor, CEO da LexisNexis Risk Solutions, Business Services, disse: "Estamos evoluindo continuamente nossas soluções de prevenção de fraudes e avaliação de identidade para ajudar nossos clientes a combater a fraude. A ampla rede de atributos de dados digitais e e-mail, dados de consulta e feedback de fraude confirmado da Emailage complementam nossa profunda experiência em gerenciamento de dados contributivos e tecnologia de vinculação. Essa aquisição estratégica expandirá nossos serviços de inteligência de identidade digital e prevenção de fraudes, oferecendo aos nossos clientes uma visão ainda mais abrangente dos consumidores para uma avaliação de risco mais preditiva".

Rei Carvalho, CEO da Emailage, disse: "A LexisNexis Risk Solutions está com foco acurado em fornecer aos seus clientes uma visão de 360 graus de uma identidade, o que se alinha à nossa missão de ajudar os clientes que buscam soluções de fraude de identidade digital global rápidas e de baixo atrito para combater a fraude sem sacrificar a experiência do consumidor. Estamos vibrantes em ser reconhecidos como pioneiros em soluções de pontuação de risco de fraude baseados em inteligência de e-mail e esperamos alinhar nossas soluções para auxiliar as organizações a combater fraudes em um nível mais abrangente".

A transação está sujeita às condições habituais e consentimentos regulatórios e deve ser concluída no primeiro trimestre de 2020.

Sobre a LexisNexis Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions une o poder dos dados e das análises avançadas para fornecer perspectivas que ajudam empresas e órgãos governamentais reduzirem risco e aprimorarem a tomada de decisão, beneficiando pessoas ao redor do mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma grande variedade de setores, inclusive, de seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Sediada na região metropolitana de Atlanta, no estado da Geórgia, Estados Unidos, contamos com escritórios no mundo todo e fazemos parte do RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), fornecedor global de informações e análises para clientes profissionais e empresariais em todos os setores. Para mais informações, acesse risk.lexisnexis.com/global/pt e www.relx.com.

Sobre o Grupo RELX

O grupo RELX é um fornecedor global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. O grupo atende clientes em mais de 180 países e possui escritórios em cerca de 40 países. Emprega mais de 30.000 pessoas das quais quase metade está na América do Norte. As ações da RELX PLC, controladora, são negociadas nas bolsas de valores de Londres, Amsterdã e Nova York, usando os seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX. A capitalização de mercado é de aproximadamente change £39bn, €46.1bn, $51bn. www.relx.com.

Sobre a Emailage

Emailage é líder global em prevenção de fraudes e gerenciamento de riscos. Por meio de parcerias importantes, dados proprietários e tecnologia avançada de machine-learning, a Emailage fornece soluções preditivas multifacetadas tendo o e-mail em sua essência. Estamos superando a fraude junto com nossos clientes e ajudando as empresas em todo o mundo a obter um retorno significativo do investimento por meio da detecção aprimorada de transações fraudulentas. Para saber mais, visite: www.Emailage.com, @Emailage no Twitter ou na página da empresa no LinkedIn.

