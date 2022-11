LexisNexis Risk Solutions apresenta o LexisNexis ID Fraud Score, uma nova geração de prevenção de fraudes no Brasil

Nova solução fornece uma avaliação de risco do cliente para detectar anomalias de comportamento na transação

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions lançou o LexisNexis® ID Fraud Score, uma nova ferramenta de prevenção de fraudes desenvolvida para atender às necessidades específicas das empresas no Brasil. O ID Fraud Score avalia padrões fraudulentos considerando as melhores práticas, dados de mercado e inteligência de prevenção de fraudes da LexisNexis Risk Solutions para detectar anomalias no comportamento durante uma transação. Ele avalia a probabilidade de uma transação resultar em fraude de identidade com base em uma pontuação de um a 1.000. Quanto maior a pontuação, menor a probabilidade de fraude.

O aumento do uso de dispositivos móveis e aplicativos levou ao crescimento das tentativas de fraude e crimes cibernéticos no Brasil, a maior economia da América Latina. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil conta atualmente com cerca de 260 milhões de linhas de celular. Com uma grande quantidade de usuários de dispositivos móveis, as empresas enfrentam desafios para aprovar novos clientes sem criar barreiras de verificação que resultem em oportunidades de negócios perdidas.

O Brasil possui um grande número de métodos de identificação federais e estaduais e a adição do ID Fraud Score fornece outra camada de detecção de fraude incluindo associação de dados cadastrais (ou cadastrados), correlação entre identidades, validação de dados cadastrais e variação entre as informações cadastradas.

Os benefícios do ID Fraud Score são:

Otimização dos custos operacionais : Aumento das aprovações automáticas e otimização dos custos operacionais das investigações de suspeitas de fraude.

: Aumento das aprovações automáticas e otimização dos custos operacionais das investigações de suspeitas de fraude. Identificação de perfis e padrões: Identificação aprimorada de perfis e padrões com técnicas analíticas avançadas, um ambiente de processamento robusto e acesso a dados de mercado alternativos.

Identificação aprimorada de perfis e padrões com técnicas analíticas avançadas, um ambiente de processamento robusto e acesso a dados de mercado alternativos. Plug and play: Simples de usar após a instalação, sem necessidade de suporte ou configurações complexas.

Simples de usar após a instalação, sem necessidade de suporte ou configurações complexas. Segurança e automação: Automação e padronização dos processos de prevenção de fraudes, tornando-os mais seguros e escaláveis, com regras de aprovação, derivação e rejeição.

O ID Fraud Score é o segundo produto de prevenção de fraudes lançado recentemente pela LexisNexis Risk Solutions especificamente para o mercado brasileiro. A solução é complementar à LexisNexis® Identity Verification Solution lançada em maio de 2022, que ajuda as empresas locais a fortalecer os processos de integração e aumentar as taxas de aprovação simplificando os processos de verificação, reduzindo custos e mitigando riscos.

"Estamos entusiasmados em oferecer outro produto desenvolvido especificamente para o mercado brasileiro para ajudar a combater as complexidades de navegar no cenário de fraude na maior economia da América Latina", diz Rafael Costa Abreu, diretor de fraude e identidade da LexisNexis Risk Solutions. "Agora, o ID Fraud Score pode avaliar padrões de comportamento fraudulento e criar soluções em várias camadas para ajudar a proteger empresas em todo o Brasil."

Sobre a LexisNexis Risk Solutions:

A LexisNexis® Risk Solutions explora o poder dos dados e da análise avançada para fornecer insights que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir riscos e melhorar as decisões para beneficiar as pessoas em todo o mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de indústrias, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na região metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), uma fornecedora global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. Para obter mais informações, visite www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com.

