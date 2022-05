LexisNexis Risk Solutions compra BehavioSec™ e amplia oferta de serviços de biometria comportamental

Nova ferramenta combinada de biometria comportamental oferece mais camadas de defesa e fortalece a confirmação de identidade para os clientes, sem causar atritos

ATLANTA, 3 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions, parte da RELX, anunciou a aquisição da BehavioSec®, uma provedora de tecnologia de biometria comportamental avançada. Fundada na Suécia em 2008 e com presença nos EUA, Europa, Oriente Médio e África, a empresa fornece uma solução de biometria comportamental altamente preditiva que usa análise de comportamento para autenticação contínua e confirmação de identidade, ajudando a evitar fraudes. As soluções da BehavioSec passam a fazer parte do grupo Business Services dentro da LexisNexis Risk Solutions e aprimoram a oferta de serviços focados em dispositivos e identidade digital, como a ThreatMetrix®, da LexisNexis®.

"A BehavioSec é um grande complemento à já existente e robusta capacidade de detecção e autenticação de identidade digital projetada para a LexisNexis Risk Solution", disse Julie Conroy, líder de insights de risco do Aite-Novarica Group. "A biometria comportamental é um componente importante da estrutura de controle de canais digitais, contribuindo para a detecção e autenticação de maneira passiva".

A biometria comportamental é uma ferramenta que vem sendo incorporada de forma crescente por diversos setores, como de serviços financeiros, comércio eletrônico, tecnologia, seguros, assistência médica, comunicações, empresas móveis e de mídia e agências governamentais para evitar fraudes na abertura de novas contas, aquisição de contas e golpes, entre outras situações. O uso dessa ferramenta é uma forma passiva de confirmar a confiança e ao mesmo tempo identificar fraudes e detectar bots ou malware (softwares maliciosos), padrões típicos de atuação de fraudadores e mudanças em padrões de uso individual legítimos para impedir a fraude antes que ela entre em seus ambientes. O objetivo é conseguir que isso aconteça simultaneamente, garantindo uma experiência positiva em todos os pontos de contato do consumidor.

A BehavioSec oferece a capacidade de converter sinais móveis complexos originados em telas sensíveis ao toque (touchscreen) e sensores em códigos e recursos avançados de autenticação baseada em biometria comportamental móvel, complementando as soluções baseadas em navegador que já fazem parte do ThreatMetrix®. Ao integrar as ofertas do BehavioSec ao ThreatMetrix, os clientes da LexisNexis® também terão acesso à autenticação contínua, recursos avançados de aprendizado de máquinas (machine learning) e dados comportamentais adicionais para a execução de processos de autenticação sofisticados.

"A biometria comportamental é um componente valioso nas estratégias de prevenção de fraudes que colocam as ferramentas de defesa em camadas e fortalecem a rede que impede os fraudadores. Fundada há 14 anos por uma equipe de visionários altamente talentosos, a BehavioSec é uma precursora no segmento de biometria comportamental e continua a evoluir e inovar à frente de qualquer outra solução biométrica comportamental disponível atualmente. A base de clientes das duas empresas se beneficiará significativamente de uma solução de biometria comportamental combinada dentro da ThreatMetrix, oferecendo recursos de defesa maiores para os clientes sem adicionar atrito em toda a jornada do consumidor", afirma Rick Trainor, CEO de Serviços Corporativos da LexisNexis®.

Dr. Neil Costigan, CEO da BehavioSec, acrescenta que "está ansioso para descobrir a próxima fase na evolução da biometria comportamental ao lado de uma empresa bem-sucedida e inovadora que busca evoluir ainda mais os recursos avançados da companhia".

A nova ferramenta de prevenção a fraudes possibilitará que organizações maiores tenham acesso a soluções biométricas comportamentais quando combinada à ThreatMetrix®, ao mesmo tempo em que atende instituições de pequeno e médio porte que buscam uma oferta de serviços de biometria comportamental independente.

A DBO Partners atuou como consultor financeiro exclusivo da BehavioSec.

Sobre a BehavioSec

A BehavioSec é pioneira no setor e fornecedora de tecnologia avançada de biometria comportamental e autenticação contínua, ajudando a proteger milhões de usuários e bilhões de transações. Implantada em empresas do Global 2000 para reduzir drasticamente fraudes, atritos, ameaças e roubos, o BehavioSec verifica e protege identidades digitais humanas, entendendo como cada pessoa digita e desliza cursores e dedos nas telas de seus dispositivos em contínua evolução. Seja usado na nuvem ou localmente, o BehavioSec oferece a experiência de usuário de ponta, precisão e escala necessárias às organizações para manter os clientes engajados enquanto detectam ataques evasivos em tempo real que outras soluções perdem.

Sobre as soluções de risco da LexisNexis

A LexisNexis® Risk Solutions aproveita o poder dos dados e da análise avançada para fornecer insights que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir riscos e melhorar as decisões para beneficiar as pessoas em todo o mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de indústrias, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na região metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX, um fornecedor global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. Para obter mais informações, visite www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com.

Sobre a RELX

A RELX é uma fornecedora global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. O Grupo atende clientes em mais de 180 países e possui escritórios em cerca de 40 países. Emprega mais de 33.000 pessoas, mais de 40% das quais estão na América do Norte. As ações da RELX PLC, a empresa controladora, são negociadas nas bolsas de valores de Londres, Amsterdã e Nova York usando os seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX. A capitalização de mercado é de aproximadamente £ 46 bilhões/€ 55 bilhões/US$ 57.9 bilhões.

