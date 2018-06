LexisNexis Risk Solutions é a provedora de tecnologia da primeira gestora de base de dados com foco em cadastro positivo do Brasil

Com atuação em mais de 100 países, a LexisNexis Risk Solutions utiliza tecnologia de ponta e ferramentas analíticas avançadas e patenteadas para avaliar riscos e melhorar os processos decisórios. Além disso, a expertise que a LexisNexis Risk Solutions possui em análise de dados, combinada à sua plataforma de processamento de dados de código aberto, a HPCC Systems®, foram fatores fundamentais para a escolha da LexisNexis Risk Solutions como parceira tecnológica da Quod.

A Quod foi criada em 2017 através da união das maiores instituições financeiras do país - Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander - e tem como um dos seus principais objetivos a criação de um círculo virtuoso na economia do país: cidadãos e empresas bem informados geram melhorias nos hábitos de consumo e históricos de pagamentos, reduzindo, como consequência, os atuais padrões de inadimplência e superendividamento, o que, por sua vez, possibilita maior acesso e melhores condições de crédito. A tecnologia da LexisNexis Risk Solutions permitirá que a Quod processe, cruze, e analise grandes e complexos conjuntos de dados em questão de segundos.

De acordo com estudo global sobre inclusão econômica e transparência financeira, desenvolvido recentemente pela LexisNexis Risk Solutions, metade dos 300 profissionais de serviços financeiros entrevistados admitiu recusar de 6 a 15% dos clientes em potencial devido a seus atuais processos de gerenciamento de risco de crédito ou KYC. Estes dados demonstram que a inovação é necessária para que mais pessoas possam ter acesso ao crédito fornecido pela indústria de serviços financeiros. E, segundo um estudo realizado pela ANBC (Associação Nacional dos Bureaus de Crédito), existe a estimativa de que mais de 20 milhões de novos consumidores possam ser incluídos no mercado de crédito com o desenvolvimento do Cadastro Positivo.

Para Rick Trainor, CEO, Business Services da LexisNexis Risk Solutions, fazer parte deste projeto no Brasil é uma oportunidade de colocar o HPPC Systems® a serviço de um propósito que contribuirá para estimular a inclusão financeira e dar mais transparência ao setor de crédito. "A iniciativa de criação da Quod, liderada pelos principais players do mercado de crédito brasileiro, mostra como os bancos estão empenhados em identificar alternativas para contribuir com o desenvolvimento econômico do Brasil e poderá servir como inspiração para instituições de outros países que enfrentam os mesmos desafios", destaca.

"A infraestrutura da LexisNexis Risk Solutions disponibiliza ferramentas inovadoras para análise de grandes volumes de dados, nos ajudando a disponibilizar produtos e soluções diferenciadas de gestão de risco, prevenção a fraudes e análise de grandes volumes de dados, tanto para instituições financeiras quanto para as demais empresas que demandem informações sobre risco de crédito no dia a dia de suas operações." explica Rodrigo Abreu, presidente da Quod.

Sobre a LexisNexis Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions acredita no poder dos dados e análises avançados para uma melhor gestão de riscos. Com mais de 40 anos de experiência, é uma provedora referência em análise de dados para organizações que buscam gerenciar riscos e melhorar seus resultados com os mais altos padrões de segurança e privacidade. Com sede em Atlanta, a LexisNexis® Risk Solutions atende clientes em mais de 100 países e faz parte do Grupo RELX, um fornecedor global de informações e análises para clientes dos mais diversos segmentos. Para mais informações, visite www.lexisnexisrisk.com.

Sobre a Quod

A Quod é a marca sob a qual atua a Gestora de Inteligência de Crédito S.A. - fintech de gerenciamento de dados criada pelos cinco maiores bancos do Brasil: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander. A empresa foi constituída formalmente em junho de 2017, dando início à implementação de sua infraestrutura e ao desenvolvimento de produtos e soluções para a gestão de risco, prevenção a fraudes e análise de grandes volumes de dados. A fintech, que estará operacional ao final de 2018, irá atender clientes em todos os setores da economia, incluindo instituições financeiras, seguradoras, varejistas, operadoras de telecomunicações e pequenas e médias empresas, entre outros. A Quod tem como um de seus valores fundamentais a proteção dos dados de consumidores e empresas, e prioriza a utilização consciente e positiva do crédito.

