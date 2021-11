LexisNexis Risk Solutions stijgt zes plaatsen in de jaarlijkse ranglijst van de Chartis RiskTech100® en ontvangt voor het vierde opeenvolgende jaar de Award for Financial Crime - Data

ATLANTA, 30 november 2021 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions kondigde aan dat het de 11de plaats heeft weten te veroveren in de Chartis Research RiskTech100® voor 2022, een stijging van zes plaatsen t.o.v. vorig jaar, in het meest uitgebreide onafhankelijke onderzoek naar 's werelds grootste spelers binnen de risico- en handhavingstechnologie. LexisNexis Risk Solutions is door het Chartis Research ook voor het vierde opeenvolgende jaar geselecteerd als de winnaar in de categorie Financiële delicten - data.

"Verandering is duurzaam en LexisNexis Risk Solutions blijft zich ontwikkelen en zijn risico- en handhavingstechnologie aanpassen, om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen," aldus Phil Mackenzie, Senior Research Specialist bij Chartis Research. "Zowel de vierde opeenvolgende nominatie in deze categorie, als onze indrukwekkende groei in de jaarlijkse ranglijst tonen de inzet van ons bedrijf als het om innovatie gaat. We zijn dan ook benieuwd naar wat de toekomst in termen van de handhaving bij financiële delicten in petto heeft, in relatie tot de capaciteiten van het bedrijf."

LexisNexis Risk Solutions vervult een pioniersrol bij het verzamelen van uitgebreide datasets over de hele wereld op het gebied van handhaving bij financiële delicten, door middel van analytische koppelingen en baanbrekende technologie die gebruikmaakt van digitale identiteitsgegevens om de workflow m.b.t. de handhaving bij financiële delicten te transformeren. In 2021 verkondigde LexisNexis Risk Solutions een fusie met Accuity, wat een van de grootste mondiale leveranciers van risico- en handhavingsoplossingen opleverde. De combinatie van activiteiten heeft een productpakket verrijkt dat nu nog meer waarde voor de klant oplevert, door het mogelijk te maken actiegerichte beslissingen te nemen via een effectieve monitoring van de klantenportefeuille.

In augustus van 2021 versterkte LexisNexis Risk Solutions zijn compliance-portfolio op het gebied van financiële criminaliteit met de overname van TruNarrative, dat een cloud-gebaseerd orkestratieplatform biedt, dat financiële criminaliteit en fraude opspoort en voorkomt.

Dit jaar kondigde LexisNexis Risk Solutions tevens de beschikbaarheid aan van zijn Financial Crime Digital Intelligence-oplossing, die gebruikmaakt van digitale identiteitsgegevens om workflows voor de handhaving van de regelgeving m.b.t. financiële delicten te transformeren. De oplossing biedt compliance-teams de mogelijkheid om gelijke tred te houden met escalerende sanctierisico's, die gepaard gaan met de versnelde invoering van digitale transacties en om zulke risico's te beperken.

"We zijn vereerd dat Chartis Research LexisNexis Risk Solutions opnieuw heeft erkend als marktleider binnen de risico- en handhavingstechnologie," aldus Leslie Bailey, vice-president financial crime compliance strategy bij LexisNexis risk Solutions. "2021 was een transformatief jaar voor ons bedrijf en we blijven nieuwe producten ontwikkelen die voor onze klanten de norm zetten bij het handhaven van regels m.b.t. financiële criminaliteit."

Over LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions maakt gebruik van de kracht van informatie en geavanceerde analyses om inzichten te leveren, die bedrijven en overheidsinstanties helpen risico's te verminderen en betere beslissingen te nemen om mensen over de hele wereld te helpen. We leveren data en technologische oplossingen voor een groot aantal sectoren, waaronder verzekeringen, financiële diensten, gezondheidszorg en de overheid. Ons hoofdkantoor staat in Atlanta, Georgia en verder hebben we kantoren over de hele wereld en zijn onderdeel van RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), mondiaal leverancier van informatieve analyses en zakelijke beslissingstools voor professionele klanten. Kijk voor meer informatie op www.risk.lexisnexis.com en www.relx.com.

Over Chartis Research

Chartis Research is toonaangevende leverancier van onderzoeken en analyses op de wereldwijde markt voor risicotechnologie. Het maakt deel uit van Infopro Digital, eigenaar van vooraanstaande merken als Risk en WatersTechnology. Het doel van Chartis is om ondernemingen te ondersteunen bij het verbeteren van hun bedrijfsprestaties door middel van verbeterd risicomanagement, corporate governance en compliance, evenals om klanten te helpen weloverwogen technologische en zakelijke beslissingen te nemen, door het verstrekken van diepgaande analyses en bruikbare adviezen over vrijwel alle aspecten van risicotechnologie.

Mediacontactpersoon:

Imogen Nash

+44 (0)7789 924 920

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/494562/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpg

SOURCE LexisNexis Risk Solutions