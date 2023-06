L'exposition artistique de méditerranée orientale BE OPEN Regional Art met à l'honneur les jeunes artistes de la région

LONDRES, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le concours artistique de méditerranée orientale BE OPEN Regional Art s'est achevé le 22 juin après avoir été prolongé d'une semaine. L'exposition a été organisée par BE OPEN Art , un projet de galerie d'art en ligne de la Fondation BE OPEN, une initiative humanitaire de la femme d'affaires internationale et philanthrope Elena Baturina.

L'exposition a été inaugurée le 1er juin au Centre des arts visuels et de la recherche de Nicosie, afin de présenter les artistes émergents de la Méditerranée orientale et d'exposer les œuvres d'art sélectionnées dans le cadre d'un concours régional qui s'est déroulé de janvier à mars 2023.

BE OPEN Art a organisé une cérémonie de remise des prix une semaine après le début de l'exposition, pour saluer l'artiste régionale Jovanna Theodosiou ainsi que Chrystalla Tsiamparta, Aya Abou Hawash, Christina Kyriakou, Abdelrahman Mahmoud, Jamilee Doueihy, Dimitrios Ikonomou, Nicolaou Pantelis et Elena Adamou, dont les œuvres ont été présentées avec fierté lors de l'exposition.

L'exposition a accueilli des artistes et leurs familles, des représentants des ministères chypriotes de l'Éducation et de la Culture, de la municipalité de Nicosie, des membres des communautés universitaires, artistiques et commerciales, des invités de l'île, etc.

L'exposition a reçu le soutien cordial de la ministre chypriote de l'Éducation, Athena Michaelidou, qui s'est réjouie de voir « la jeunesse créative chypriote bénéficier de l'initiative internationale de BE OPEN qui apporte un soutien indispensable aux jeunes artistes », et a exprimé l'espoir que « de tels projets philanthropiques aideront un plus grand nombre de nos jeunes créatifs à être reconnus et appréciés à Chypre et à l'étranger ».

La présidente chypriote des affaires européennes, Eleni Loukalidou, a souligné que « les arts visuels ont toujours joué un rôle immense dans l'expression de ce que nous sommes en tant que personne, en tant que peuple, en tant que partie d'un monde plus vaste. Grâce à BE OPEN Regional Art et à cette exposition, un plus grand nombre de personnes apprendront les noms des jeunes et talentueux artistes chypriotes », et a souhaité à tous les artistes un avenir radieux.

La fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, a remercié les participants et les invités de l'exposition et a rappelé l'objectif de BE OPEN Art, à savoir « présenter et soutenir les talents émergents du monde entier qui méritent d'être vus et d'avoir l'occasion de s'exprimer sur l'art ».

BE OPEN Regional Art finalise actuellement sa prochaine étape, consacrée à la découverte et à la révélation au monde de l'art contemporain de la région des Caraïbes, et s'apprête à annoncer le prochain lauréat régional.

