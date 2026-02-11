Ley de California: solo los preparadores de impuestos aprobados pueden presentar sus impuestos. Aquí le mostramos cómo verificar

El Consejo de Educación Tributaria de California advierte a miles de preparadores de impuestos que no tienen las credenciales requeridas para preparar declaraciones de impuestos profesionalmente.

SACRAMENTO, California, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La temporada de impuestos está aquí, y elegir al preparador de impuestos adecuado es más importante que nunca. Sin embargo, cada año, muchos californianos seleccionan un preparador de impuestos por capricho, arriesgando sus finanzas e información personal.

"Cuando las personas están estresadas por los impuestos, es muy fácil caer en promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Desafortunadamente, así es exactamente como comienzan muchas estafas", dijo Fernando Angell, presidente del Consejo de Educación Tributaria de California (CTEC), una organización sin fines de lucro con mandato estatal que registra a casi 40,000 preparadores de impuestos en todo el estado.

A diferencia de la mayoría de los estados, California tiene estándares estrictos para los preparadores de impuestos pagados. La ley estatal requiere que cualquier persona que prepare declaraciones de impuestos por una tarifa sea un abogado con el Colegio de Abogados del Estado de California, un contador público certificado (CPA) con la Junta de Contabilidad de California, un preparador de impuestos registrado en CTEC (CRTP) o un agente inscrito en el IRS (EA).

La preparación de impuestos sin las credenciales adecuadas es ilegal en California y puede resultar en multas de hasta $ 5,000 de la Junta de Impuestos de Franquicias de California (FTB), el brazo de aplicación de CTEC.

Aunque se requiere que los preparadores de impuestos profesionales firmen las declaraciones que preparan, los contribuyentes son en última instancia responsables de todo lo que se informa en su declaración de impuestos, ya sea correcto, incorrecto o incluso fraudulento.

Qué debes tener en cuenta:

Reembolsos garantizados: los preparadores acreditados nunca prometen un reembolso antes de revisar tu información.

Declaraciones sin firmar: por ley, los preparadores deben firmar su declaración de impuestos e incluir su Número de Identificación Fiscal del Preparador del IRS (PTIN).

Tarifas sospechosas: las tarifas deben basarse en la complejidad de su devolución, no en el tamaño de su reembolso.

"Si basan algo donde obtienen una parte de su reembolso, es una señal de alerta", dijo Angell.

CTEC es una organización sin fines de lucro establecida por la Legislatura del Estado de California en 1997 para proteger a los contribuyentes del fraude y de los preparadores de impuestos no calificados. Visite ctec.org para obtener más información, o escuche el podcast de CTEC en taxpayerbeware.org, también disponible en español.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2868341/CTEC_Logo.jpg

FUENTE California Tax Education Council (CTEC)