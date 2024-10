LG All Stars : la plateforme digitale pour une relation client transformée

COURBEVOIE, France, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- LG Air Solution Europe, division Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) du leader mondial LG Electronics, a le plaisir de dévoiler son tout nouveau programme de fidélité LG All Stars. Plus qu'une simple plateforme, LG All Stars est un club d'un nouveau genre rassemblant une communauté de professionnels, conçu pour offrir des avantages concrets et personnalisés à ses clients installateurs. Ce nouveau programme européen vise à mieux connaitre les besoins et les habitudes des clients pour mieux les servir et récompenser leur fidélité. Avec cette plateforme, LG Europe confirme son engagement à offrir une expérience optimale et entièrement personnalisée, tout en défendant une nouvelle vision de la relation client : plus dynamique, collaborative et efficace.

LG All Stars

Le programme LG All Stars est déployé dans 12 pays : France, Italie, Allemagne, Autriche, Pologne, Benelux (Pays-Bas et Belgique), Espagne, Serbie, Bulgarie, Grèce, Portugal et République Tchèque.

Ce portail innovant, accessible via une application mobile dédiée et un site internet, offre à chaque membre la possibilité de recevoir des récompenses pour ses achats, mais aussi d'accéder à une large gamme de services professionnels, ainsi qu'à des formations et des informations en temps réel sur les produits et les technologies. Une série de challenges vient pimenter l'expérience client tout au long de l'année, offrant une motivation supplémentaire pour se mesurer à ses pairs dans une ambiance conviviale.

Des avantages exclusifs pour tous les membres de LG All Stars

Le principe est très simple : grâce à LG All Stars, à chaque achat et à chaque produit scanné, les membres collectent des points. Dès l'obtention de 4 000 points, les clients peuvent accéder à une boutique de récompenses riche et variée. Ils auront l'opportunité de choisir parmi des produits LG de dernière génération, des cadeaux diversifiés incluant des barbecues, des articles de maroquinerie, de l'électroménager, des outils, et même des montres. En outre, ils pourront obtenir des cartes-cadeaux numériques pour leurs marques préférées, ainsi que des produits personnalisés All Stars, tels que des polos, des t-shirts, des casquettes et bien plus encore. Cette sélection est conçue pour offrir des récompenses adaptées à tous les goûts et besoins. L'utilisateur peut atteindre 4 niveaux (Standard, Bronze, Argent ou Or), offrant chacun des services complémentaires.

Des services pratiques pour une expérience client optimisée

Outre ces récompenses, le programme propose des services pratiques qui facilitent le quotidien des membres et contribuent à les faire monter en compétence. LG All Stars met à leur disposition des ressources et informations techniques adaptées et enrichies sur les produits, leurs mises en œuvre, les bonnes pratiques, ainsi que des documents réglementaires. Les membres peuvent également profiter de formations gratuites, d'une assistance directe, de remises additionnelles ou encore d'invitations à des évènements VIP européens LG. Enfin, un chat est intégré pour faciliter les interactions, recueillir les commentaires et suggestions des utilisateurs.

Une application conçue pour une expérience client fluide et intuitive

Pensée pour garantir une navigation fluide et intuitive, l'application multilingue LG All Stars se distingue par son accès centralisé, des contenus localisés et son système d'enregistrement produit résolument facilité : il suffit au client de scanner le code barre de son produit CVC depuis l'appareil photo de son téléphone pour que l'ensemble des informations soient automatiquement ajouté en temps réel à la base de donnée et associé au profil de son entreprise. Le crédit de points est lui aussi immédiat. Grâce au tableau de bord personnalisé et au suivi des performances, l'utilisateur peut retrouver son historique, les détails des produits scannés, enregistrés et les points accumulés.

En créant LG All Stars, le département Air Solution Europe affiche sa volonté d'être au plus proche des besoins de ses clients et apporte une véritable valeur ajoutée à leur relation : formations, innovations, qualité de service, en bref – la mise à disposition de tous les atouts d'un groupe mondial, leader dans son domaine pour un service sans pareil.

Pour marquer le lancement d'All Stars, LG Electronics parcourra l'Europe de septembre à décembre lors d'un road show à l'échelle européenne. En visitant plus de 70 sites de distribution tout au long de son itinéraire, la tournée "LG HVAC on the Road" offrira l'opportunité de présenter le programme ainsi que l'offre de partenariat aux professionnels de tout le continent.

Pour plus d'informations sur le programme de fidélité LG All Stars : cliquez ici

Contact: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2526828/LG_All_Stars.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2526827/4958975/LG_Electronics_Logo.jpg