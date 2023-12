LG anuncia campanha LG TV é 5+ para destacar versatilidade das TVs

Campanha produzida pela Ateliê é voltada para o digital e contará com publicações dedicadas nas redes sociais da marca

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG acaba de lançar campanha "LG TV é 5+", com ativações voltadas para o segmento UHD 4K da marca. Com o objetivo de destacar a versatilidade desta linha de TVs. O material ressalta pontos importantes para qualquer tipo de usuário de TV: 10 anos de experiência no segmento mais premium, mais de 170 canais gratuitos, jogos otimizados na nuvem, controle Smart Magic para navegação simplificada e imagem 4K fiel ao cinema. Além disso, a linha UHD 4K 2023 possui o sistema operacional webOS 23, o mesmo sistema utilizado nas TVs OLED evo 2023, o que reforça o comprometimento da LG em tornar a experiência do usuário mais intuitiva e inteligente.

Foto: Divulgação/ LG Electronics

A campanha focada no meio digital, foi criada pela Ateliê e destaca as 5 características que fazem da TV LG UHD 4K tão especial. A divulgação também contará com banners com varejistas parceiros e ativações nas redes sociais da marca.

Conheça mais das 5 características que fazem a LG UHD 4K ser 5+:

Definição de imagem

A LG é a marca líder mundial no segmento de TVs OLED, desde 20131. Este marco reforça a confiança do público na marca quando o assunto é a tecnologia mais avançada em TVs. Anualmente, a marca vem inovando com a tecnologia OLED evo, seja com o Brightness Booster Max2 e seu significativo ganho de brilho, seja no design refinado da OLED evo G3 com o One Wall Design ou no da OLED evo C3, com o suporte exclusivo para a Sound Bar SC9S3!

LG Channels: mais de 170 canais gratuitos

Com mais de 170 canais disponíveis no LG Channels4, dentre eles, Comedy Central, que possui o seu conteúdo todo em português, além dos canais de filmes, como o Top Cine, Paramount, e de séries e notícias como o Pluto TV, além do recém-lançado, FIFA+, a variedade de conteúdos disponíveis é imensa. O serviço exclusivo fornecido pela empresa americana de TV via streaming XUMO possui conteúdos premium e de qualidade, tudo através dos canais de streaming. Trata-se de um entretenimento para toda a família, com filmes, variedades, esportes, notícias, lifestyle, kids e muitos outros, tudo sem assinaturas ou pagamentos.

Plataforma dedicada para games

Outro destaque do modelo LG UHD 4K é o quick card de games – uma plataforma voltada para jogos. A nova tecnologia de jogos na nuvem é um dos pontos altos da interface, pois permite jogar games mesmo sem console, ou PC! O GeForce Now está disponível de forma nativa nas TVs UHD 4K LG, com uma nuvem com mais de 1.500 jogos prontos para jogar. Por meio do GeForce Now, é possível redescobrir os jogos e encontrar novos diretamente da televisão.

Vale ressaltar que a TV possui o aplicativo da Twitch integrado e uma interface de otimizador de jogos surge na tela e melhorias para games são aplicadas automaticamente, quando um console é conectado ou quando um jogo na nuvem é reproduzido.

Navegação inovadora com o Controle Smart Magic

Fácil e intuitivo, o controle Smart Magic é mais uma das características que chamam a atenção na linha 2023 de TVs UHD e premium da LG 20235. A navegação funciona como um "mouse na tela", o que torna tudo mais rápido e intuitivo. O botão para o microfone também ativa o comando de voz, permitindo controlar a TV por voz ou receber recomendações personalizadas, através do AI Concierge, ou controlar outros aparelhos através do LG ThinQ AI ou compatíveis com Matter. As Smart TVs LG UHD também possuem Alexa integradas.

Além disso, o controlador possui botões direcionais para os streamings: Netflix, Globoplay, Disney+, Prime Video e LG Channels, o que permite o acesso rápido aos conteúdos preferidos. Outra forma de entrar rapidamente em um aplicativo, é através da função Quick Acess, que permite que cada botão numérico do controle se torne atalho para o aplicativo que você pré-definir, ao segurar o número no app desejado.

Imagens fiéis ao cinema com Fillmaker Mode

Exclusivo das TVs LG, o Filmmaker Mode é um recurso para quem quer aproveitar o melhor da sua TV na hora de assistir a um filme ou série. Quando este modo está ativo, o conteúdo será exibido automaticamente na proporção de aspecto original, na taxa de quadros correta e o mais importante, com renderização de cores precisas, fiéis ao que o cineasta produziu. Assim, a experiência se aproxima do desejado pelo criador do filme ou série!

