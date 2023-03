LG anuncia time de influenciadores do Esquadrão 2023

Grupo produz conteúdo variado com orientações sobre instalação de ar-condicionado comercial, realiza treinamentos e representa a empresa em feiras e eventos

SÃO PAULO, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Business Solutions reuniu um time de 11 micro influenciadores digitais para dar o pontapé inicial no projeto "Esquadrão 2023", programa que conta com profissionais de instalação de ar-condicionado atuando como embaixadores da marca. Juntos, os profissionais conversam diariamente com mais de 417 mil seguidores em suas redes sociais, disseminando as mensagens da LG e boas práticas do setor e de instalação de ar-condicionado.

Embaixadores se reuniram no LG Business Solutions Center, na capital paulista, para conhecer as novidades e inovações da marca. Foto: Divulgação LG.

A LG é a pioneira empresa a manter um programa de embaixadores desse tipo no Brasil. A iniciativa teve início em 2018 com cinco influenciadores e cresceu muito desde então - contando hoje com representantes de todas as regiões do País, traduzindo a presença da marca nacionalmente. Os instaladores publicam conteúdos semanais em seus perfis, realizam treinamentos, participam de eventos e feiras representando a LG pelo país e até no exterior. Desde o início da iniciativa, mais de 4000 conteúdos já foram publicados pelos parceiros em suas redes sociais.

"É um prazer gigante ter ao nosso lado esse grupo de embaixadores, que este ano serão incentivados a trazer ideias, passando por avaliações e formações, tornando-se cada vez mais verdadeiros parceiros do nosso negócio. Eles são referência e autoridades no setor, e tê-los recomendando nossos produtos atesta a qualidade das soluções da LG", afirma Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas B2B da LG Business Solutions.

LG PROFISSIONALIZA PROFISSIONAIS DE REFRIGERAÇÃO

Além do Esquadrão, que dissemina conhecimento e boas práticas para o mercado de instaladores, A LG Eletronics atua em uma série de iniciativas com objetivo de profissionalizar o mercado, atendendo cada vez melhor os profissionais instaladores brasileiros.

A empresa mantém há 15 anos a Academia do Ar-Condicionado, que formou mais de 9 mil alunos só no ano passado. Os treinamentos são realizados on-line e presencialmente no Business Solutions Center, showroom da marca localizado na região da Água Branca, na cidade de São Paulo, e também na filial da LG em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Já a Expedição é um tradicional evento anual que reúne centenas de profissionais instaladores de ar-condicionado para conhecerem as novidades da LG e se aperfeiçoarem cada vez mais. As reuniões contam com os embaixadores do Esquadrão como grandes estrelas do setor. Em 2023, o evento deve rodar algumas capitais do Brasil no segundo semestre do ano.

Confira o time de embaixadores do Esquadrão 2023:

