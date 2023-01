LG apresenta a espaçosa e elegante Geladeira Instaview na CES 2023

Nova geladeira French-Door com nova profundidade tem painel espelhado InstaView, grande capacidade e quatro tipos de gelo

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics apresentou a nova geladeira LG InstaView French-Door na CES 2023. Ajudando os usuários a criar uma cozinha mais elegante, que fica nivelada com os armários, e desfrutar de uma vida culinária aprimorada, o novo modelo com nova profundidade oferece grande capacidade e um design integrado simples, mas elegante, com um painel InstaView espelhado e puxadores embutidos discretos. Ela também fornece quatro tipos diferentes de gelo e mantém os alimentos frescos por mais tempo com as avançadas tecnologias de frescor da LG.

Divulgação: LG Electronics (PRNewsfoto/LG Electronics do Brasil)

A nova geladeira com 7,6 metros cúbicos oferece uma capacidade generosa, apesar de uma redução de 9% na profundidade em comparação com um modelo French-Door convencional¹. Para aumentar o espaço de armazenamento interno, a LG redesenhou vários dos principais componentes da geladeira – diminuindo o duto de ar frio e o evaporador, ao mesmo tempo em que reduziu a espessura aplicando isolamento aprimorado. Embora seu interior expansivo ofereça 25% mais espaço para armazenar alimentos e bebidas do que os modelos anteriores da LG², a nova geladeira French-Door ainda pode ajudar a economizar espaço na cozinha graças ao seu tamanho menor.

O novo modelo também traz uma estética simples, porém sofisticada, para a cozinha, graças ao exclusivo painel espelhado InstaView da LG e ao design da porta plana. Com borda em aço inoxidável elegante, o vidro espelhado do painel InstaView integrado cobre quase toda a porta direita da geladeira. Com apenas dois toques no painel, os usuários podem verificar o interior sem precisar abrir a porta – uma comodidade que economiza tempo e evita o desperdício de energia e que o ar frio escape. A beleza sutil e minimalista e as linhas limpas e modernas da mais recente InstaView da LG são aprimoradas ainda mais pelos discretos puxadores embutidos aplicadas às portas "planas" da geladeira.

Além disso, a nova geladeira French-Door pode criar quatro tipos diferentes de gelo: cubos de gelo, gelo picado, o exclusivo Craft Ice redondo de derretimento lento da LG e o novo mini cubo de gelo. Ajudando a manter as bebidas geladas, os mini cubos de gelo da LG são um excelente complemento para sucos, refrigerantes ou coquetéis. Com quatro opções de gelo à sua disposição, os usuários podem selecionar aquele que melhor se adapta à sua necessidade, bebida ou ocasião.

Contando com as tecnologias de ponta da LG, a nova geladeira mantém o frescor dos ingredientes por mais tempo e ajuda a manter a higiene do distribuidor de água embutido. A tecnologia LinearCooling exclusiva da empresa reduz as flutuações de temperatura, permitindo que a geladeira preserve os alimentos no máximo frescor por até sete dias³. Enquanto isso, o DoorCooling+ funciona mais rápido do que um sistema de resfriamento convencional4 para ajudar a manter os alimentos mais frescos – e as bebidas mais geladas – em todas as prateleiras. Além disso, a tecnologia UVnano da LG mantém a limpeza do distribuidor de água da geladeira, reduzindo a presença de bactérias no bocal do dispensador em 99,999%5.

"A nova geladeira French-Door InstaView da LG é um complemento elegante e excepcional para qualquer cozinha moderna, oferecendo aos consumidores o máximo em conveniência, design e frescor dos alimentos", disse Lyu Jae-cheol, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Continuaremos a oferecer valor e experiências excepcionais ao cliente com soluções domésticas inovadoras, aproveitando um design elegante e funcional e nossas tecnologias avançadas".

