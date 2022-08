LG apresenta casa inteligente mais eficaz e acessível com o LG ThinQ

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Graças a diversas inovações revolucionárias desenvolvidas nas últimas décadas, diferentes eletrodomésticos podem ser operados hoje em harmonia via Tags NFC, Bluetooth ou Wi-Fi para formar as soluções integradas responsáveis por tornar uma smart home, ou casa inteligente, efetivamente inteligente. Com a tecnologia avançando com tanta rapidez, a smart home evoluiu, deixando de oferecer funções básicas para oferecer serviços de assinatura e de cuidados integrados que elevam o bem-estar das pessoas.

Por meio de amplas pesquisas ininterruptas e ao desenvolvimento contínuo de tecnologias centradas no usuário, a LG está tornando a casa um lugar mais inteligente para consumidores do mundo todo. Em constante evolução, a plataforma LG ThinQ foi criada para oferecer aos usuários mais praticidade, produtividade e prazer, reunindo tecnologias residenciais intuitivas e conteúdos de estilo de vida especializados para melhorar a vida em casa de novas formas.

Desde que foi lançada, em 2017, a solução de smart home ThinQ™ da LG vem ajudando o consumidor a ter um cotidiano mais acessível e confortável de várias maneiras. Com a avançada plataforma ThinQ controlando a casa, é possível definir uma rotina que automatiza vários eletrodomésticos e monitorá-los remotamente, em tempo real. O assistente doméstico é bem completo e conta com a tecnologia ThinQ Care que identifica possíveis problemas; além disso, é capaz de comprar suprimentos ou itens de reposição na loja ThinQ com facilidade.1

Vejamos como LG ThinQ está trazendo muito mais conveniência e controle mais inteligente a milhares – e talvez até milhões – de residências em todo o mundo.

Fornecendo soluções de smart home que todos podem usar

LG ThinQ incorporou guias de voz que melhoram a acessibilidade para que todos possam desfrutar de uma casa inteligente, conveniente e conectada. A tecnologia de reconhecimento de voz permite que idosos ou pessoas não familiarizadas com smartphones falem direto com seus dispositivos Alexa, Google Assistant ou com o aplicativo LG ThinQ para dar feedbacks verbais instantâneos sobre problemas com o dispositivo.

A conveniência da tecnologia LG ThinQ está disponível na maioria dos dispositivos LG, incluindo seus conhecidos refrigeradores, lavadoras de roupas, ar-condicionado, a lavadora e secadora que formam a WashTower™, e muito mais. E como esses aparelhos estão ficando cada vez mais compatíveis com o Google Assistant – compatível em quase cem países – e com o Alexa, da Amazon – compatível em sessenta e quatro países – mais pessoas podem obter informações precisas sobre seus aparelhos em questão de segundos.2

Participando do programa Matter para viabilizar uma plataforma mais integrada

Por fim, recentemente, a LG passou a integrar o Conselho de Administração da Connectivity Standards Alliance (CSA), a organização líder global para o desenvolvimento, evolução e promoção de padrões abertos universais para a Internet das Coisas (IoT). A LG liderará o desenvolvimento de ecossistemas de smart home, participando ativamente do desenvolvimento e da padronização do Matter, o protocolo IoT de código aberto da Alliance para a conexão de dispositivos de smart home.

Com LG ThinQ, pessoas com ou sem deficiência podem ter casas inteligentes que tornam seu dia a dia mais simples e fácil por meio de funções inovadoras e aparelhos de última geração.

Saiba mais sobre os eletrodomésticos inteligentes e a plataforma LG ThinQ aqui.

1 Pode haver variação na disponibilidade de serviços e recursos dependendo do modelo do produto ou da região.

2 O Google Assistant é compatível em 99 países e o Alexa da Amazon é compatível em 64 países na América do Norte, América do Sul, Ásia, Oriente Médio, África, Europa e Oceania até o primeiro semestre de 2022.

