LG apresenta eletrodomésticos de última geração na CASACOR 2023

SÃO PAULO, 23 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics apresenta seus eletrodomésticos de última geração nos ambientes da 36ª edição da CASACOR 2023 em São Paulo – a maior e mais importante mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas. A marca é parceira exclusiva de tecnologia no evento pelo sexto ano consecutivo, e eleva a experiência dos consumidores em cozinhas, lavanderias e outros espaços com produtos tecnológicos, eficientes e com design premium.

Cozinha da CASA LG na CASACOR 2023. Crédito: MCA_estúdio

Em seu ambiente de 320m², a Casa LG – assinado pelo escritório BC Arquitetos, de Bruno Carvalho e Camila Avelar – disponibiliza diversos produtos, incluindo o Refrigerador LG Smart InstaView Side by Side Craft Ice e os micro-ondas, forno elétrico e fogão da linha LG Studio de cozinha. Já a lavanderia conectada e sustentável conta com o closet inteligente LG Styler e o lançamento da WashTower Compact, de 14 kg, uma lava e seca no formato de torre que em breve será lançada no mercado brasileiro.

"Os consumidores que confiam na marca LG buscam não somente produtos de qualidade, eficientes e com desing diferenciado, mas também estão interessados em novidades que contribuam com o seu dia a dia, trazendo mais praticidade e economia", afirma Rodrygo Silveira, gerente de produtos da linha branca da LG. "O portfólio que oferecemos foi desenvolvido para permitir que a rotina das famílias seja mais prática, em sintonia com as demandas da vida moderna do período pós-pandemia, em que o lar é um espaço onde se passa a maior parte do tempo", conclui.

LAVANDERIA SMART

Na última edição da CASACOR, a LG apresentou a WashTower™️, lavadora e secadora de roupas com design exclusivo em formato de torre e capacidade de lavagem de 17kg. Para este ano, a marca apresenta a nova WashTower Compact, de 14 kg, com o foco em lavanderias compactas e que em breve será lançada no mercado brasileiro. O modelo está presente na Casa LG e na Lavanderia do Tufi Mousse, que juntamente com as Lava e Seca Smart LG VC2, dispostas nos ambientes da Ester Carro e Ecatherina Brasileiro, reforçam o compromisso da companhia com a inovação atrelada a designs sofisticados para diversos estilos de decoração. A linha de lavanderia Smart possui Inteligência Artificial que, por meio de sensores, adapta os movimentos do cesto, garantindo uma lavagem profunda e com maior conservação dos tecidos. Além disso, ela calcula a quantidade ideal de água para lavar diferentes volumes de roupas, desde peças pequenas até edredons e grandes toalhas. Todas com design premium para compor diferentes estilos de decoração.

A funcionalidade usa como base um estudo com 20.000 combinações de lavagens acumuladas. A máquina analisa sozinha o peso e os tipos de tecido dentro do tambor para oferecer a melhor opção de lavagem, o que garante proteção até 18% maior para as roupas, em comparação com modelos convencionais.

Com maior durabilidade e segurança, os aparelhos contam com vidro temperado, resistente a altas temperaturas, arranhões e impactos. A Lava e Seca LG possui parte externa robusta, com o cesto interno fabricado em aço inox, disponíveis em tamanhos compactos, com acabamento premium. A LG WashTower tem elementos decorativos cromados quem contribuem para um visual elegante na lavanderia e oferece harmonia para os ambientes, além de contar com o painel de controle central de fácil acesso, que posiciona os comandos da lavadora e secadora numa altura ideal para operação.

É possível conferir todos os produtos de lavanderia no site da LG.

COZINHA FUNCIONAL

Em um projeto inédito assinado pelo arquiteto Bruno Moraes, uma cozinha funcional com a nova Geladeira LG French Door está presente na CASACOR. No espaço é possível realizar atividades culinárias reais com a participação do público e convidados especiais, e o profissional apostou em formas orgânicas, como a fachada de brise ondular, e na identidade brasileira presente em obras e esculturas para criar um cômodo afetivo e nostálgico. O modelo faz parte da nova linha de refrigeradores que a LG está trazendo para o Brasil e que em breve será lançada no mercado.

"A ideia foi a de utilizar elementos rústicos combinados com funcionalidade e alta tecnologia em um ambiente com apelo estético contemporâneo, que faz parte da área social da casa", explica Bruno Moraes. "O contexto é perfeito para reuniões familiares, jantares românticos ou encontros com amigos. Os alimentos frescos para refeições podem ser colhidos em uma horta acima da bancada e no refrigerador, com capacidade para preservar aromas e sabores naturais por bastante tempo", completa.

O novo refrigerador que compõe o espaço oferece inovação que garante operações econômicas, silenciosas e com diversas facilidades para o consumidor. O aparelho é capaz de manter refrigeração constante para que os ingredientes continuem preservados por mais tempo (inclusive os que ficam guardados na porta). O modelo é ergonômico e possui diferentes espaços para armazenar a comida de forma inteligente.

Os modelos de refrigeradores da LG possuem motores com compressor inverter, tecnologia de última geração capaz de reduzir, em média, até 34% dos gastos com energia elétrica; além de oferecer alta capacidade de armazenamento e controle pelo celular por meio do app LG ThinQ (é possível verificar os produtos com a funcionalidade do app pelo site da LG).

Os modelos de refrigeradores podem ser conferidos no site da LG.

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site https://www.lg.com/br/promocoes/casa-cor-2023, válido na Loja online até 20 de agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2109118/Cozinha_da_CASA_LG_na_CASACOR_2023_Cr_dito_MCA_est_dio.jpg

