LG apresenta suas inovações de áudio na CASACOR 2023

Dentre os produtos da marca presentes na mostra estão o Sound Bar S90, LG XBOOM GO XG9 POWER e XBOOM 360

SÃO PAULO, 1 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics é a patrocinadora tecnológica exclusiva da CASACOR São Paulo 2023 pelo sexto ano consecutivo e neste ano leva para a maior mostra de arquitetura da América Latina diversas soluções em áudio, especialmente o Home Theater Sound Bar LG S90QY, um produto que combina tecnologia de ponta com um design elegante dentro de uma experiência única que traz à tona a relação do homem com sua primeira morada, sob a ótica do novo morar contemporâneo.

Home Theater Sound Bar LG S90QY na Casa LG, durante a CASACOR 2023. Divulgação: LG Electronics

Os visitantes terão a oportunidade de desfrutar a qualidade sonora envolvente e imersiva oferecida pelo lançamento em diversos ambientes da mostra, entre eles a Casa LG, de Bruno de Carvalho e Camila Aguilar; a Casa Gamer, de Cilene Lupi; e a Home Cinema, de Felipe de Almeida.

Para Felipe Lebrão, porta-voz da linha de produtos de áudio da LG do Brasil, os produtos não apenas oferecem uma experiência sonora imersiva, mas também complementam a estética do ambiente, tornando-se parte da decoração. "As novas tendências de consumo em casa demonstram que as pessoas buscam um espaço cada vez mais prático e sofisticado. Para nós, é essencial oferecer soluções que unam estilo e design acompanhados de tecnologia avançada, proporcionando uma experiência sonora digna de cinema e um ambiente harmonioso para nossos clientes", diz Felipe.

O Home Theater Sound Bar LG S90QY é ideal para transformar sua sala de TV em um verdadeiro cinema em casa com uma experiência sonora imersiva e diferenciada. Este é o primeiro modelo da LG com três canais de disparo superiores, com clareza de voz e palco sonoro mais amplo. O subwoofer do Home Theater atinge notas graves com mais facilidade, oferecendo mais volume, pressão sonora e qualidade.

Além do Home Theater Sound Bar LG S90QY, a LG também apresentará uma seleção de produtos de áudio que combinam qualidade sonora superior com designs modernos e elegantes, com a missão de oferecer uma experiência sonora única e inovadora, transformando a maneira como os consumidores desfrutam o entretenimento em casa.

Confira abaixa os destaques presentes na CASACOR 2023:

Home Theater Sound Bar LG S90QY

O Home Theater Sound Bar LG S90QY com 570W RMS de potência distribuídos em 5.1.3 canais, oferece uma experiência sonora imersiva através do som cativante. É equipado com Sound Mode Share, que usa o processador de som da TV LG para analisar o conteúdo e gerar um som mais limpo e de melhor qualidade. Além disso, é a combinação perfeita com as TVs LG, proporcionando a melhor integração para o entretenimento dos consumidores além de realçar a decoração.

Inovador, o Home Theater Sound Bar LG S90QY possui a primeira saída superior de canal triplo do mundo, oferecendo um cenário sonoro amplo e rico. Com foco em diálogos claros e trilha sonora envolvente, o produto garante que cada detalhe sonoro seja ouvido sem perder a clareza. Fora isso, a compatibilidade com as tecnologias Dolby Atmos, DTS:X e IMAX garante uma experiência de som multidimensional que preenche todo o espaço da sala.

LG XBOOM GO XG9 Power

Com uma série de inovações, a caixa de som XG9 Power é a solução perfeita para quem busca Qualidade de som, portabilidade e durabilidade. Com 80W+40W RMS de potência e uma autonomia de bateria de até 24 horas, a nova caixa de som permite que você ouça suas músicas favoritas o dia todo, sem precisar se preocupar em recarregá-la.

Além disso, a LG XBOOM Go XG9 Power contém certificação IP67, que comprova sua resistência à água doce (submerssão por até 30 minutos, em até 1m de profundidade) e poeira, o que a torna ideal para uso em ambientes externos. E para aqueles que adoram festas, a novidade tem a função Party Link, que permite conectar várias caixas de som LG compatíveis para criar um ambiente de festa incrível.

LG XBOOM 360

A LG XBOOM 360 possui 120W RMS de potência e com tecnologia de áudio LG em um sofisticado corpo cônico, sendo capaz de preencher um ambiente inteiro com seu áudio omnidirecional, mantendo a fidelidade sonora em todas as direções e para todos os ouvintes. Com o seu Woofer fabricado em fibra de vidro e tweeters em titânio, a caixa de som bluetooth fornece graves potentes e agudos nítidos, além de permitir pareamento com até duas LG XBOOM 360 e com outros dispositivos de áudio da marca, resultando em um som ainda mais potente para qualquer momento.

Para promover mais diversão, a caixa de som acompanha o Modo DJ, onde o usuário poderá brincar com os efeitos sonoros e aplicar em suas músicas favoritas, e controlar até 12.7 milhões de cores com o modo de Luzes Multicoloridas 360. Tudo isso por meio do LG XBOOM App, disponível para smartphones nas lojas de aplicativos. Além disso, a LG XBOOM 360 oferece até 10 horas de bateria, possui a função Power Bank e possibilita a conectividade de smartphones via bluetooth e entrada auxiliar P2 e USB.

LG na CASACOR

Quem visitar a CASACOR 2023 poderá ter a experiência de passar por um túnel de LED, que vai garantir a imersão dos convidados até chegarem ao ambiente da Casa LG, oferecendo uma experiência única e empolgante para os entusiastas e apaixonados por inovação e design. Todo o conforto térmico e bem-estar estão garantidos com o refresco da linha de ares-condicionados, que estarão aplicados pelos ambientes. Para completar, a companhia também aposta no aplicativo de conectividade LG ThinQ, uma tecnologia exclusiva desenvolvida para que os consumidores possam acessar e controlar os eletroeletrônicos à distância e até por comando de voz.

Com o tema "Corpo & Morada", a maior mostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina traz a casa como uma extensão do corpo e abre as portas no Conjunto Nacional, palco da última edição e patrimônio modernista da cidade localizado na Avenida Paulista, 2073. São 73 ambientes distribuídos em 11.000m² de área construída, projetados por grandes nomes do mercado e jovens talentos.

Saiba mais sobre a linha de áudio da LG em: https://www.lg.com/br/tv-audio-video

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site da LG na CASACOR, válido na Loja online até 20 de agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023 (domingo)

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

