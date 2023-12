LG apresentará soluções inovadoras para uma vida melhor na CES 2024

Para se tornar uma empresa de soluções para a vida inteligente, a LG está aproveitando a inteligência artificial para expandir e aprimorar os espaços residenciais e a experiência do cliente

SÃO PAULO, 8 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) convida consumidores de todo o mundo a assistir à sua coletiva de imprensa LG World Premiere e a visitar o seu stand de exposição na CES, em Las Vegas, em janeiro. A coletiva de imprensa, sob o tema 'Reinvent your future' (Reinvente seu Futuro), está marcada para começar às 08:00 (PST) do dia 8 de janeiro no Mandalay Bay Convention Center.

O primeiro a se apresentar no palco será o CEO da LG, William Cho, que anunciará as principais áreas de foco da empresa para 2024 e para o futuro. Os principais assuntos incluirão a transformação da LG numa empresa de soluções para a vida inteligente – declarada no início de julho como a Visão de Futuro 2030 – e como ela está aproveitando a inteligência artificial para expandir e melhorar tanto as residências quanto a experiência do cliente. A LG World Premiere anunciará mais detalhes sobre o real significado e promessa da vis]ao para os consumidores.

Os produtos de última geração apresentados durante a coletiva de imprensa estarão em exposição durante a CES 2024 no stand da LG. Juntamente com exibições impressionantes, instalações tecnológicas incríveis e exposições interativas divertidas, os visitantes poderão explorar e saber mais sobre como as suas inovações irão melhorar a vida em diversas áreas, incluindo no lar, comércio e mobilidade.

LG World Premiere será transmitido ao vivo no site da LG e no canal global da LG no YouTube

Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem

A Campanha Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem - da LG Electronics foi lançada no Brasil com o intuito de destacar as tecnologias exclusivas da LG e gerar experimentação dos produtos para mostrar que uma vez que o cliente vê e usa esses produtos, apaixona-se e vira um consumidor fiel. Com anos de pioneirismo em tecnologia e inovação, a Campanha Ver Para Crer é um convite da empresa para que os consumidores experimentem os produtos LG e comprovem por meio do uso que a marca oferece a mais alta tecnologia, inovação e conectividade, com as características que Só a LG Tem.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

