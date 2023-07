LG celebra 10 anos de tecnologia OLED em televisores e apresenta a OLED M, primeira TV sem fio do mundo

Marca pioneira e líder global na tecnologia OLED em TVs comemora uma década no segmento com expertise e novidades

SÃO PAULO, 14 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Líder mundial e pioneira na tecnologia OLED¹, a LG Electronics celebra 10 anos de sucesso no mercado de TV OLED com um evento especial para clientes, imprensa e influenciadores digitais, que contou com a linha 2023 completa, além da surpreendente LG Signature OLED M3 – primeira TV sem fio do mundo². Em uma década marcada pela excelência e foco na experiência do cliente, a linha LG OLED segue sendo referência global em TVs premium, por meio de seu contraste incomparável, que permite pretos perfeitos e cores realistas, além de sua espessura e design surpreendentes. A marca também se destaca pelas inovações anuais, incluindo brilho cada vez mais alto e um modelo sem fio.

LG Signature OLED M3. Crédito: LG Electronics

"A tecnologia OLED revolucionou a indústria de televisores e a LG se orgulha em ser a primeira marca a oferecer TVs OLED no mercado, há 10 anos. Desde o seu lançamento, temos sido líderes nessa tecnologia inovadora. Ao longo dos anos, aperfeiçoamos continuamente nossas TVs LG OLED para oferecer uma experiência visual inigualável, proporcionando imagens com cores vibrantes, preto puro e um contraste incrível. Estamos animados com o futuro da tecnologia OLED e ansiosos para apresentar ainda mais avanços aos nossos clientes", comemora Igor Krauniski, Gerente Sênior de Produto de TV da LG.

Liderança mundial comprovada

De acordo com a Omdia, a LG lidera o segmento de TV OLED há 10 anos, sendo que no primeiro trimestre de 2023³, a marca conquistou aproximadamente 60% do mercado mundial, e 70% do mercado de TVs OLED ultragrandes. Além disso, com presença em 130 países, a empresa se tornou a primeira fabricante de TV OLED4 a atingir o marco impressionante de 15 milhões de vendas acumuladas.

Com o lançamento no Brasil também em 2013, com a primeira TV OLED curva do mundo, ao longo dos anos, a LG seguiu atualizando com segurança para manter a confiança do público. A expertise em TVs OLED, permitiu que a marca lançasse, em solo brasileiro, televisores com ampla variedade de tamanhos (42 a 83 polegadas), imagem 4K ou 8K, e novas tecnologias, que aumentam o brilho da tela de forma inteligente, ou comando de voz sem controle remoto.5

Década marcada por inovações surpreendentes

Dentre as últimas novidades surpreendentes no segmento LG OLED, está, por exemplo, a LG Signature OLED M3, a primeira TV sem fio do mundo, a LG Signature OLED R, com tela enrolável, e a LG OLED Flex, com curvatura flexível. Enquanto o primeiro modelo ganhou dois Prêmios de Inovação na CES 2023, o último, voltado para o público gamer, permite uma tela plana ou curvada de até 900R, e chega ainda este ano no Brasil. Atualmente, a LG OLED Flex está exposta no espaço Casa LG, na CASACOR SP 2023 até o dia 06/08/2023.

Presente pela primeira vez no Brasil para o evento de celebração dos 10 anos da liderança mundial na tecnologia OLED, a LG Signature OLED M3 – a primeira TV OLED sem fio do mundo, que possui uma tela deslumbrante de 97 polegadas com resolução 4K e 120Hz. A revolucionária TV vem com uma caixa Zero Connect separada que envia sinais de vídeo e áudio sem fio para a tela através de um roteador wi-fi de rápida conexão, oferecendo maior flexibilidade para instalar e conectar do seu jeito, independentemente de ter conectores próximos ou não. Para completar a sofisticação do modelo e combinar facilmente com a decoração, a M3 conta com o One Wall Design, que permite uma montagem nivelada à parede, resultando em um design de galeria de arte real.

O line-up de 2023 ressalta o pioneirismo da LG na tecnologia OLED em TVs, com inovações valiosas para a experiência do consumidor. Entre os destaques, estão a LG OLED evo G3, que conta com o novo Brightness Booster Max, que eleva o brilho da tela em 70%6 em comparação a um modelo OLED convencional e o One Wall Design, que permite uma instalação rente à parede. Por outro lado, a LG OLED evo C3 possui o novo recurso WOW Orchestra, para uma sintonia perfeita com os SoundBars LG7, além de todas as especificações gamers já conhecidas na linha C, como por exemplo, tela 4K 120Hz, 4x entradas HDMI, G-Sync e FreeSync Premium, VRR, ALMM e GeForce Now.

A interface da linha 2023 de TVs LG também foi renovada, como o novo webOS 2023, que chega com um painel com recursos inteligentes e personalizados, para o consumidor aproveitar ao máximo a TV LG. Com um design clean e moderno, o novo sistema traz diversas novidades. Como os quick cards, que organizam seus conteúdos e aplicativos por cards personalizáveis de acordo com seu momento, por exemplo, a TV pode elencar apps como Office 365 em um card de Home Office, para que o usuário trabalhe com um teclado Bluetooth, por exemplo. Além de recursos como até 10 perfis individuais, opção de descoberta de música e Room to Room Share8 – para mudar o conteúdo de uma TV para outra da mesma casa, até mesmo através de comando de voz.

Neste ano, a marca também lançou no Brasil a linha lifestyle, com a LG OLED Objet Collection, Posé, para reunir arte, tecnologia e futuro, em um só produto. O modelo foi desenvolvido para impressionar de qualquer ângulo por possuir um design 360°. Outro modelo da linha lifestyle da linha, este ainda sem previsão de lançamento no Brasil, é a LG OLED Objet Collection, Easel, TV lançada no Salão de Design de Milão 2023, que possui design elegante e simples que pode aprimorar a decoração. Ambas as TVs estão expostas nesta edição da CASACOR SP 2023.

Futuro com ainda mais novidades

A linha LG OLED foi homenageada no Prêmio de Inovação CES, realizado anualmente, por 11 anos consecutivos. Considerando tamanha experiência na tecnologia, a LG seguirá inovando nos próximos anos, com produtos surpreendentes que exploram as possibilidades quase ilimitadas do painel LG OLED, para oferecer cada vez mais soluções valiosas para o cliente.

Para celebrar os 10 anos da tecnologia LG OLED em TVs no Brasil, a LG preparou uma campanha especial para o segundo semestre, com os principais varejistas do Brasil. Na segunda metade do ano, a linha OLED estará com condições imperdíveis, para que cada vez mais pessoas celebrem a superioridade da tecnologia OLED em TVs.

¹ A LG OLED TV é a marca OLED mais vendida no mundo desde 2013. Referência: Com base em dados de embarques de painel de 2013 a 2022. Fonte Omdia (www.omdia.com). Tal informação não constitui uma recomendação ou endosso pela LG Electronics. Para mais informações sobre o produto e suas funções acesse www.LG.com/br .

² Zero Connect entre a tela da TV e AV Box. A LG Signature OLED M3 não está à venda no Brasil. A presença dela em solo brasileiro é exclusivamente para o evento de celebração dos 10 anos da tecnologia LG OLED TV.

³ Dados referentes a vendas a fornecedores e varejistas.

4 Em 2022, um total de 21 empresas forneceram TVs OLED (LG, Skyworth, Konka, Changhong, Panasonic, Vestel, Loewe, Grundig, Metz, Philips, Bang & Olufsen, Sony, Toshiba, Hisense, Funai, Vizio, Sharp, Xiaomi, Huawei, JVC, Samsung.).

5 Recursos Brightness Booster, Brightness Booster Max e Comando de Voz Hands Free estão disponíveis em modelos selecionados. Confira a lista em: https://www.lg.com/br/tvs-oled-evo .

6 A OLED G3 55/65" são até 70% mais brilhantes do que os OLED convencionais.

7 Disponível na linha OLED e QNED 80, QNED 85 MiniLED, Sound Bars LG selecionadas. Confira a linha em: https://www.lg.com/br/sound-bar.

8 Room to Room Share: Disponível em TVs LG selecionadas linha 2022 (G2, C2, QNED99) e Linha 2023 (Z3, G3, C3).

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2154427/LG_Signature_OLED_M3.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil