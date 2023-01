LG Electronics anuncia novo presidente Brasil durante CES 2023

Daniel Song, que já atuou pela marca no Brasil, retorna ao país para assumir o cargo a partir de janeiro de 2023

SÃO PAULO, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics, empresa inovadora e líder global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo, anuncia Daniel Song como novo presidente da marca para as operações no Brasil a partir de janeiro de 2023. O anúncio foi feito durante a CES 2023, maior feira de tecnologia do mundo, que ocorre na cidade de Las Vegas, Estados Unidos, no mês de janeiro.

Daniel Song / Crédito: Divulgação LG

Daniel Song, que atua na empresa há mais de 28 anos, ocupava até então o cargo de Presidente da LG Electronics México. O executivo está familiarizado com o mercado brasileiro, pois atuou no país entre os anos de 2007 e 2010 como diretor de produto de Áudio, e de 2013 a 2014 como vice-presidente de produto e líder das áreas de TV e Áudio.

O novo presidente assume o desafio de seguir a estratégia de expansão de negócios da marca no mercado nacional, estreitar o relacionamento entre clientes e colaboradores, e reforçar e democratizar cada vez mais a tecnologia e inovação para todos.

"Estou muito animado em voltar para a LG Electronics do Brasil e confiante de que podemos alcançar o máximo, reforçando o compromisso da marca de trazer e criar uma vida melhor para os consumidores por meio da tecnologia", afirma Daniel Song.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgdobrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1979104/Daniel_Song__LG___27.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil