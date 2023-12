LG Electronics anuncia promoções especiais para celebrar a temporada de festas

Descontos exclusivos em inovações para iluminar seu Natal com produtos que só a LG tem

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics, líder global em inovação e tecnologia, está animada em revelar suas promoções exclusivas para o final deste ano, proporcionando aos consumidores oportunidades irresistíveis de atualizar suas experiências tecnológicas durante a temporada festiva. Com um foco especial no espírito natalino, a LG preparou ofertas excepcionais que certamente iluminarão os lares de todos.

Para este ano, a LG está comprometida em tornar a magia do Natal ainda mais especial, oferecendo descontos significativos em uma ampla gama de produtos. Desde TVs de última geração até eletrodomésticos inteligentes e dispositivos de entretenimento, a LG tem o prazer de proporcionar aos consumidores a chance de levar para casa a tecnologia mais avançada a preços irresistíveis.

Na época mais festiva do ano, a LG introduz com entusiasmo a campanha "Ver Para Crer", evidenciando aos consumidores a excelência dos produtos LG Electronics, unindo a qualidade superior com alta tecnologia de ponta. Assim, tenha a certeza de fazer a escolha ideal ao investir em produtos exclusivos para o seu lar durante este período festivo. Não deixe escapar a oportunidade de explorar o futuro da tecnologia com a LG neste Natal! Explore nossa extraordinária variedade de produtos com descontos surpreendentes, onde a expressão "Ver Para Crer" ganha significado diante dos seus olhos.

LG Dual Inverter Voice com inteligência artificial

O ar-condicionado LG Dual Inverter Voice com inteligência artificial de 12.000 BTU destaca-se por sua tecnologia avançada, que analisa a situação climática do ambiente, identifica padrões de uso do usuário e ajusta automaticamente a temperatura, direção e velocidade do vento de maneira personalizada. Além do controle de energia 4 em 1, que reduz o consumo imediatamente, o compressor Dual Inverter garante eficiência energética, sendo 70% mais econômico que modelos convencionais. Com conectividade Wi-Fi, permite comandos de voz via Google Assistente e Amazon Alexa, e está disponível no site da marca a partir de R$ 2.799,00 nas capacidades de 9.000 BTU e 12.000 BTU.

LG Dual Inverter Compact com inteligência artificial

O ar-condicionado LG Dual Inverter Compact com inteligência artificial oferece a função de Energy Control para maior comodidade, sendo ativada após 48 horas de uso ao pressionar o botão Smart Care. Disponível nas capacidades de 9.000 BTU, 12.000 BTU e 18.000 BTU, destaca-se pelo baixo nível de ruído, atingindo até 22 decibéis nas capacidades mais baixas, e pelo uso do Fluído Refrigerante R-32, mais ecológico. Com garantia de 10 anos para o compressor Dual Inverter, os produtos estão disponíveis a partir de R$ 3.799,00 no site da marca.

Geladeira LG Top Freezer

Os modelos de Geladeira LG Top Freezer oferecem alta tecnologia e economia de energia, com destaque para o DoorCooling+ que resfria os alimentos 35% mais rápido. A gaveta Fresh Zone preserva a umidade de frutas e legumes, enquanto o modelo preto conta com um dispensador de gelo flexível. Certificados com o selo A+++ de eficiência energética, proporcionam economia na conta de luz e são uma aposta acessível da LG. Confira a promoção aqui.

Lava e Seca Smart LG VC4 13kg Titanium com Inteligência Artificial AIDD

Destacando-se com inteligência em todos os detalhes, a Lava e Seca VC4 é compacta e ainda assim conta com grande capacidade de 13kg para economizar tempo e dinheiro. Além disso, possui tecnologia AIDD, inteligência artificial que entende e analisa automaticamente o tipo de tecido adicionado, fornecendo a melhor lavagem possível. Para melhor saúde, o poderoso vapor Steam elimina até 99,9% de agentes alergênicos. Tudo pensado para melhor conforto do consumidor.

Por fim, ainda é possível se conectar com sua Lava e Seca através do aplicativo LG ThinQ, onde você monitora diversas funções de seu produto, como ciclo de lavagem, download de ciclos adicionais e muito mais. O produto se encontra atualmente com 25% de desconto do preço original e ainda soma mais 5% caso seja efetuado a compra através do Pix. Veja mais sobre a incrível Lava e Seca VC4 13kg Titanium aqui.

Caixa de som LG XBOOM XG9

A LG apresenta as inovadoras caixas de som LG XBOOM XL7, XBOOM Go XG7 e XBOOM Go Power XG9, incorporando as tecnologias Party Link e Dual Play para uma experiência sonora impactante. O Party Link permite conectar até 9 dispositivos XG, criando um sistema de som colaborativo, enquanto o Dual Play alcança 160W RMS de potência ao conectar duas XG9. O aplicativo "LG XBOOM" oferece personalização de equalização, iluminação e controle via Party Link e Dual Play, permitindo playlists colaborativas. A linha XG inclui suporte a viva-voz e comandos de voz compatíveis com Google Assistente e Siri. Priorizando a sustentabilidade, os produtos são fabricados com resina de plástico reciclado e poliéster Jersey de garrafas PET, com embalagens de papelão reciclado de alta densidade. A linha LG XBoom Go XG oferece qualidade sonora excepcional e compromisso ambiental. Confira a promoção aqui.

Caixa de som LG XBOOM XL7

A LG apresenta a XBOOM XL7, uma caixa de som potente e versátil, equipada com um Woofer de 8" para graves impactantes e dois Tweeters de 2.5" que garantem médios e agudos equilibrados. Com uma potência de 250W, autonomia de bateria de até 20 horas¹ e conectividade Bluetooth, a XL7 é ideal para festas ao ar livre, com classificação de proteção IPX4² contra respingos d'água, sendo perfeita para áreas de piscina. Sua mobilidade é facilitada pelas rodinhas e alça telescópica. Além disso, oferece luzes multicoloridas no Woofer, painel de led personalizável, entrada para microfone e guitarra, efeitos de voz para karaokê e função DJ³, transformando qualquer ambiente em uma verdadeira festa. Confira essa oferta aqui.

¹ Autonomia padrão aferida a 50% de volume e sem iluminação. ² Certificação IPX4 oferece proteção contra respingos de água, excluindo água salgada do mar. ³ Recursos disponíveis por meio do DJ App.

TV LG OLED evo 2023: TVs LG OLED evo mais brilhantes do que nunca!

TV OLED evo G3:

Representando o ápice da LG OLED evo, com um design sem igual, chamado de "One Wall Design", que permite uma instalação rente à parede, e um brilho incrível, com 70% mais de brilho¹, graças ao novo Brightness Booster Max, a LG OLED evo G3 é o que há de melhor quando o assunto é TV LG OLED. O novo processador α9 (Alpha9) Gen 6 proporciona melhorias inteligentes na imagem e potencializa o AI Sound Pro, resultando em um som surround de 9.1.2 canais virtuais, que tornam o som ainda mais envolvente. Além disso, o modelo chega com os recursos tradicionais da linha LG OLED, como Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, a plataforma webOS 23 – a mais recente da marca, e a conectividade por comando de voz com "Oi, LG", que torna a experiência ainda mais sofisticada. Saiba mais sobre a LG OLED evo G3 aqui.

TV OLED evo G3:

Por outro lado, a LG OLED evo C3, com 20% a mais de brilho do que uma OLED convencional¹, graças a tecnologia Brightness Booster, alimentada pela tecnologia de Pixels que se auto iluminam. Com o mesmo processador da G3, a série C3 proporciona brilho aprimorado, precisão de cor e o recurso WOW Orchestra, para integração perfeita com Soundbars LG², além de também incluir os recursos para os amantes de cinema presentes na G3. Outro grande destaque do modelo, é a variedade de tamanhos, que vai de 42'' até 83'' polegadas e o combo da OLED evo C3 + Sound Bar SC9S, para o consumidor usufruir da tecnologia WOW Orchestra e a imagem surpreendente da C3. Confira aqui.

Monitores Ultragear, UHD e UltraWide

A LG tem monitores para todos os gostos e tipos de usuário. A linha Ultragear é ideal para os gamers, com incrível tempo de resposta de até 1ms para vencer as partidas com mais agilidade. Quem usa o monitor para trabalho e busca qualidade de imagem, pode contar com os monitores UHD, que oferecem alta fidelidade de cores em um espectro de até 1 bilhão de cores. Já quem busca um monitor para trabalho e lazer, os monitores UltraWide contam com proporção de 21:9, garantindo 33% mais visão (em comparação aos modelos em 16:9). Acesse aqui.

Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem

A Campanha Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem - da LG Electronics foi lançada no Brasil com o intuito de destacar as tecnologias exclusivas da LG e gerar experimentação dos produtos para mostrar que uma vez que o cliente vê e usa esses produtos, apaixona-se e vira um consumidor fiel. Com anos de pioneirismo em tecnologia e inovação, a Campanha Ver Para Crer é um convite da empresa para que os consumidores experimentem os produtos LG e comprovem por meio do uso que a marca oferece a mais alta tecnologia, inovação e conectividade, com as características que Só a LG Tem. Confira os destaques no link: www.lg.com/br/ver-para-crer.

